2021 Emekli maaşları ne kadar oldu?



Memur ve işçi emeklileri ile Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranlarının yetersizliği Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı Hakim' ve Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un darbeler hakkındaki sözlerine yönelik tepkilerin gölgesinde kaldı. Milyonlarca emeklinin 'En az yüzde 15' zam beklentisi bir başka bahara kalırken, ana akım medya kanalları dün gün boyu 30 yıllık türban tartışmalarına odaklandı.

Emekli vatandaşların pazar yerlerindeki sefalet görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, dün ve bugün gazete ve TV kanallarına emeklilerin durumuyla ilgili tek bir haber konusu gündeme gelmedi.

TUİK VERİLERİ BAZ ALINDI



TÜİK'in öncesi gün açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da kesinleşti. TUİK verileri baz alınarak memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılması bekleniyor.

TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI

Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına geçtiğimiz yıl temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.

TÜFE DİKKATE ALINIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.



Memur maaşlarına yapılan artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?



UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak

Vali 13.818 14835

Genel müdür (1/4) 13.891 14.914

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.301 7.839

Memur (Lisans - 9/1) 4.509 4.841

Öğretmen (1/4) 5.634 6.049

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.712 13.648

Başkomiser (3/1) 7.296 7.833

Polis memuru (8/1) 6.388 6.859

Uzman doktor (1/4) 8.675 9.314

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868

Mühendis (1/4) 7.452 8.001

Teknisyen (Lise - 11/1) 4.692 5.038

Araştırma görevlisi (7/1) 7.075 7.596

Vaiz (1/4) 5.854 6.285

Avukat (1/4) 7.115 7.639

En düşük memur maaşı 4.230 4.542

NOT: Memur maaşlarında 25 yıllık hizmeti bulunan, eşi çalışmayan, 0-72 aylık iki çocuğu bulunanlar dikkate alınmıştır.



Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

2020 Temmuz 2021 Ocak



SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420

SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500

BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763

BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662



En düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 TL’den 3.049 TL’ye çıkacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?



UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak

Müsteşar (1/1) 10.139 10.987

Genel müdür (1/1) 8.963 9.713

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.439 3.727

Memur (Lisans - 1/4) 3.365 3.647

Öğretmen (1/4) 3.461 3.751

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5.875 6.366

Başkomiser (1/4) 3.579 3.878

Polis memuru (8/1) 3.579 3.878

Hemşire (Lisans - 1/4) 3.364 3.645

Mühendis (1/4) 4.222 4.575

Teknisyen (Lise -1/4) 2.937 3.183

Profesör (1/4) 8.027 8.699

Araştırma görevlisi (1/4) 4.218 4.571

İmam-hatip 3.461 3.751

Avukat (1/4) 3.461 3.751

En düşük memur emekli aylığı 2.814 3.049

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları

Temmuz Ocak



1.500 1625

1.586 1719

1.692 1834

1.798 1948

1.904 2063



Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları

2.009 21772.115 22922.221 24072.327 25222.432 26352.538 27502.644 28652.750 29802.855 30942.961 32093.067 33243.173 34383.278 35523.384 36673.490 37823.596 38973.701 40113.807 41253.913 42404.019 43554.124 44694.230 45844.336 46994.442 48144.547 49274.653 50424.759 5157

Temmuz Ocak

1.534 1662

1.586 1719

1.692 1834

1.798 1948

1.904 2063

2.009 2177

2.115 2292

2.221 2407

2.327 2522

2.432 2635

2.538 2750

2.644 2865

2.750 2980

2.855 3094

2.961 3209

3.067 3324

3.173 3438

3.278 3552

3.384 3667

3.490 3782

3.596 3897

3.701 4011

3.807 4125

3.913 4240

4.019 4355

4.124 4469

4.230 4584

