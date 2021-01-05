Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

2021 Emekli maaşları ne kadar oldu?

2020 aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SGK, Emekli Sandığı ve BAĞ-Kur emeklilerine yapılan zam belli oldu. Enflasyon rakamlakrının altında kalan zam oranları milyonlarca vatandaşın tepkisini çekti.

05 Ocak 2021 Salı 09:30
2021 Emekli maaşları ne kadar oldu?

2021 Emekli maaşları ne kadar oldu?


Memur ve işçi emeklileri ile Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranlarının yetersizliği Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı Hakim' ve Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un darbeler hakkındaki sözlerine yönelik tepkilerin gölgesinde kaldı. Milyonlarca emeklinin 'En az yüzde 15' zam beklentisi bir başka bahara kalırken, ana akım medya kanalları dün gün boyu 30 yıllık türban tartışmalarına odaklandı.
Emekli vatandaşların pazar yerlerindeki sefalet görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, dün ve bugün gazete ve TV kanallarına emeklilerin durumuyla ilgili tek bir haber konusu gündeme gelmedi.

TUİK VERİLERİ BAZ ALINDI


TÜİK'in öncesi gün açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da kesinleşti. TUİK verileri baz alınarak memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılması bekleniyor. 

TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI

Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına geçtiğimiz yıl temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.

TÜFE DİKKATE ALINIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.


Memur maaşlarına yapılan artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanıyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükselecek.

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
    
UNVAN VE DERECE    2020 Temmuz    2021 Ocak
Vali    13.818    14835
Genel müdür (1/4)    13.891    14.914
Şube müdürü (Lisans - 1/4)    7.301    7.839
Memur (Lisans - 9/1)    4.509    4.841
Öğretmen (1/4)    5.634    6.049
Kaymakam 1. sınıf (1/4)    12.712    13.648
Başkomiser (3/1)    7.296    7.833
Polis memuru (8/1)    6.388    6.859
Uzman doktor (1/4)    8.675    9.314
Hemşire (Lisans - 5/1)    5.465    5.868
Mühendis (1/4)    7.452    8.001
Teknisyen (Lise - 11/1)    4.692    5.038
Araştırma görevlisi (7/1)    7.075    7.596
Vaiz (1/4)    5.854    6.285
Avukat (1/4)    7.115    7.639
En düşük memur maaşı    4.230    4.542

NOT: Memur maaşlarında 25 yıllık hizmeti bulunan, eşi çalışmayan, 0-72 aylık iki çocuğu bulunanlar dikkate alınmıştır.


Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

2020 Temmuz    2021 Ocak
    
SSK (2000 ÖNCESİ)    2.233    2.420    
SSK (2000 SONRASI)    1.500    1.500    
BAĞ-KUR (ESNAF)    1.627    1.763    
BAĞ-KUR (TARIM)    1.534    1.662
    
En düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 TL’den 3.049 TL’ye çıkacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?
    
UNVAN VE DERECE    2020 Temmuz    2021 Ocak
Müsteşar (1/1)    10.139    10.987
Genel müdür (1/1)    8.963    9.713
Şube müdürü (Lisans - 1/4)    3.439    3.727
Memur (Lisans - 1/4)    3.365    3.647
Öğretmen (1/4)    3.461    3.751
Kaymakam 1. sınıf (1/4)    5.875    6.366
Başkomiser (1/4)    3.579    3.878
Polis memuru (8/1)    3.579    3.878
Hemşire (Lisans - 1/4)    3.364    3.645
Mühendis (1/4)    4.222    4.575
Teknisyen (Lise -1/4)    2.937    3.183
Profesör (1/4)    8.027    8.699
Araştırma görevlisi (1/4)    4.218    4.571
İmam-hatip    3.461    3.751
Avukat (1/4)    3.461    3.751

En düşük memur emekli aylığı    2.814    3.049

Eski ve yeni SSK emekli aylıkları

Temmuz    Ocak
    
1.500    1625    
1.586    1719    
1.692    1834    
1.798    1948    
1.904    2063    

2.009    2177    
2.115    2292    
2.221    2407    
2.327    2522    
2.432    2635    
2.538    2750    
2.644    2865    
2.750    2980    
2.855    3094    
2.961    3209    
3.067    3324    
3.173    3438    
3.278    3552    
3.384    3667    
3.490    3782    
3.596    3897    
3.701    4011    
3.807    4125    
3.913    4240    
4.019    4355    
4.124    4469    
4.230    4584    
4.336    4699    
4.442    4814    
4.547    4927    
4.653    5042    
4.759    5157

Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları

Temmuz    Ocak        
1.534    1662        
1.586    1719        
1.692    1834        
1.798    1948        
1.904    2063        
2.009    2177        
2.115    2292        
2.221    2407        
2.327    2522        
2.432    2635        
2.538    2750        
2.644    2865        
2.750    2980        
2.855    3094        
2.961    3209        
3.067    3324        
3.173    3438        
3.278    3552        
3.384    3667        
3.490    3782        
3.596    3897        
3.701    4011        
3.807    4125        
3.913    4240        
4.019    4355        
4.124    4469        
4.230    4584
        

2021 Yılı Emekli Zammı Ne Kadar?
2021 Yılı Emekli Zammı Ne Kadar?
2021 Yılı Memur Maaşları ve Zamları
2021 Yılı Memur Maaşları ve Zamları
Bilgen: “EYT’liler, 5 müteahhide değişiliyor mu?”
Bilgen: “EYT’liler, 5 müteahhide değişiliyor mu?”
PTTBank'tan koronavirüs salgını döneminde vatandaşlara büyük destek
PTTBank'tan koronavirüs salgını döneminde vatandaşlara büyük destek
Halk Ekmek'te önemli atama 
Halk Ekmek'te önemli atama 
Memur ve Emekli zamlı maaşları belli oldu
Memur ve Emekli zamlı maaşları belli oldu
2020 Emekli maaşına zam | Temmuz ayında ne kadar zam olacak
2020 Emekli maaşına zam | Temmuz ayında ne kadar zam olacak
Ford Otosan'dan emeklilere vefa projesi | Sen Ara, Ford Otosan Burada
Ford Otosan'dan emeklilere vefa projesi | Sen Ara, Ford Otosan Burada
Son Güncelleme: 05.01.2021 09:43
Anahtar Kelimeler:
Emekli Maaşları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MDF sektörü | Türkiye Dünyadaki En Önemli Oyunculardan Biri
MDF sektörü | Türkiye Dünyadaki En Önemli Oyunculardan Biri
Enflasyonda düşüş ikinci yarıda
Enflasyonda düşüş ikinci yarıda
Begüm Arş Türk, Logo Grup Pazarlama Başkanı oldu
Begüm Arş Türk, Logo Grup Pazarlama Başkanı oldu
Kahvaltı paketi | En Çok Tercih Edilen Kahvaltı Paketleri
Kahvaltı paketi | En Çok Tercih Edilen Kahvaltı Paketleri
Altın takamadığınız düğüne gider misiniz? 
Altın takamadığınız düğüne gider misiniz? 
2021 Yılı Emekli Zammı Ne Kadar?
2021 Yılı Emekli Zammı Ne Kadar?
Birbirinden Şık Havuz Fayansı Modelleri
Birbirinden Şık Havuz Fayansı Modelleri
Türkiye ile İngiltere arasında tarihi anlaşma | İş dünyası umutlandı
Türkiye ile İngiltere arasında tarihi anlaşma | İş dünyası umutlandı
Tükenmişlik arttı, bağlılık azaldı
Tükenmişlik arttı, bağlılık azaldı
2021 Asgari ücret 'Asgari'de kaldı | 500 TL zam
2021 Asgari ücret 'Asgari'de kaldı | 500 TL zam

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim