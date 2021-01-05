2021 Emekli maaşları ne kadar oldu?
Memur ve işçi emeklileri ile Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranlarının yetersizliği Fikri Sağlar'ın 'Türbanlı Hakim' ve Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un darbeler hakkındaki sözlerine yönelik tepkilerin gölgesinde kaldı. Milyonlarca emeklinin 'En az yüzde 15' zam beklentisi bir başka bahara kalırken, ana akım medya kanalları dün gün boyu 30 yıllık türban tartışmalarına odaklandı.
Emekli vatandaşların pazar yerlerindeki sefalet görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, dün ve bugün gazete ve TV kanallarına emeklilerin durumuyla ilgili tek bir haber konusu gündeme gelmedi.
TUİK VERİLERİ BAZ ALINDI
TÜİK'in öncesi gün açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da kesinleşti. TUİK verileri baz alınarak memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılması bekleniyor.
TEMMUZDA YÜZDE 5.75 ZAM YAPILDI
Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına geçtiğimiz yıl temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.
TÜFE DİKKATE ALINIYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.
Memur maaşlarına yapılan artışın 3 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da temmuz-aralık dönemindeki enflasyon farkından kaynaklanıyor.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?
Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükselecek.
MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak
Vali 13.818 14835
Genel müdür (1/4) 13.891 14.914
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.301 7.839
Memur (Lisans - 9/1) 4.509 4.841
Öğretmen (1/4) 5.634 6.049
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.712 13.648
Başkomiser (3/1) 7.296 7.833
Polis memuru (8/1) 6.388 6.859
Uzman doktor (1/4) 8.675 9.314
Hemşire (Lisans - 5/1) 5.465 5.868
Mühendis (1/4) 7.452 8.001
Teknisyen (Lise - 11/1) 4.692 5.038
Araştırma görevlisi (7/1) 7.075 7.596
Vaiz (1/4) 5.854 6.285
Avukat (1/4) 7.115 7.639
En düşük memur maaşı 4.230 4.542
NOT: Memur maaşlarında 25 yıllık hizmeti bulunan, eşi çalışmayan, 0-72 aylık iki çocuğu bulunanlar dikkate alınmıştır.
Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.
SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.
SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI
2020 Temmuz 2021 Ocak
SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420
SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500
BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763
BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662
En düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 TL’den 3.049 TL’ye çıkacak.
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?
UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak
Müsteşar (1/1) 10.139 10.987
Genel müdür (1/1) 8.963 9.713
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3.439 3.727
Memur (Lisans - 1/4) 3.365 3.647
Öğretmen (1/4) 3.461 3.751
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5.875 6.366
Başkomiser (1/4) 3.579 3.878
Polis memuru (8/1) 3.579 3.878
Hemşire (Lisans - 1/4) 3.364 3.645
Mühendis (1/4) 4.222 4.575
Teknisyen (Lise -1/4) 2.937 3.183
Profesör (1/4) 8.027 8.699
Araştırma görevlisi (1/4) 4.218 4.571
İmam-hatip 3.461 3.751
Avukat (1/4) 3.461 3.751
En düşük memur emekli aylığı 2.814 3.049
Eski ve yeni SSK emekli aylıkları
Temmuz Ocak
1.500 1625
1.586 1719
1.692 1834
1.798 1948
1.904 2063
2.115 2292
2.221 2407
2.327 2522
2.432 2635
2.538 2750
2.644 2865
2.750 2980
2.855 3094
2.961 3209
3.067 3324
3.173 3438
3.278 3552
3.384 3667
3.490 3782
3.596 3897
3.701 4011
3.807 4125
3.913 4240
4.019 4355
4.124 4469
4.230 4584
4.336 4699
4.442 4814
4.547 4927
4.653 5042
4.759 5157
Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları
Temmuz Ocak
1.534 1662
1.586 1719
1.692 1834
1.798 1948
1.904 2063
2.009 2177
2.115 2292
2.221 2407
2.327 2522
2.432 2635
2.538 2750
2.644 2865
2.750 2980
2.855 3094
2.961 3209
3.067 3324
3.173 3438
3.278 3552
3.384 3667
3.490 3782
3.596 3897
3.701 4011
3.807 4125
3.913 4240
4.019 4355
4.124 4469
4.230 4584