2021 Yılı Emekli Zammı Ne Kadar?

2021 Yılı Emekli Zammı Ne Kadar? Sorusu son dönemlerde maaşlarını merak eden emeklilerce merak edilmekte ve araştırılmaktadır.

2021 yılı emekli maaşları'nın açıklanmasına az bir vakit kala pek çok emekli maaşlarının ne kadar olacağı hususunda araştırmalarını sürdürmektedir. SGK, Bağkur ve memur emeklileri maaşlarına gelecek zammı araştırarak maaşlarına ne kadar yansıyacağı hakkında araştırma yapmaktadır. Milyonlarca kişi tarafından beklenilen zammın açıklanmasına az bir süre kaldı. 2021 yılında Ocak ayında tam ve net biçimde emekli maaşının belli olacağını söyleyebiliriz. Sizlerde emekli maaşına yansıyacak olan zam hakkında araştırma yapıyorsanız, yazımızdan detaylara ulaşabilirsiniz. Sizlere bu haberimizde 2021 Yılı Emekli Zammı Ne Kadar? Sorularını cevaplandırarak detayları hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

2021 Yılı Emekli Zammı Ne Kadar?

2021 Yılı Emekli Zammı Ne Kadar? Sorusu milyonlarca kişi tarafından heyecanla cevabı merak edilen ve beklenen bir konu olmuştur. Sizler için emeklilere gelecek zam ile ilgili olarak detaylı bir analiz yaparak paylaşmak istedik. Fakat öncelikle belirtmek isteriz ki, bu zam oranı Ocak ayının ilk haftalarında net ve doğru bir şekilde belirli olacaktır. Peki, emeklilere yapılacak olan maaş ne kadar? Gelin, hep birlikte bakalım.

2021 Yılında Emeklilere Ne Kadar Zam Gelecek?

2021 yılında SSK ve Bağkur emeklilerine yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bilindiği üzere Haziran ayından bu yana enflasyon oranı 7.03 olarak belirlenmiştir. Aralık ayı enflasyon oranının belirlenmesi ile birlikte emeklilere yapılacak zam oranı da tam anlamıyla belirlenmiş olacaktır. Aralık ayında enflasyon oranı hiç çıkmasa dahi emeklilere %7 oranında zam yapılacağını söyleyebiliriz. Tabi, Ocak ayının ilk haftasından sonra bu oran net olarak belli olmuş olacaktır.

2021 Yılı Toplu Sözleşme Zammı





2021 yılında toplu sözleşme zammının aynı zamanda emekli sandığına mensup emeklilere ve memurlara yapılacağını bilmekteyiz. Yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden sonra belirli olan zam oranının ise %3 olduğunu dile getirebiliriz. Böylelikle yüzde 3 oranına aynı zamanda 2020 yılının 2. Çeyreğindeki enflasyon oranı da eklenerek toplam zam oranının belirleneceğini dile getirebiliriz. Yapmış olduğumuz araştırmalar ve değerlendirmeler neticesinde 2021 yılında memur emeklilerine yansıyacak olan toplam zam oranının %6 civarında olduğunu söyleyebiliriz.

Emekli Maaşlarına Ne Kadar Zam Yapıldı?

Emeli Maaşlarında yapılacak zam henüz belirli olmasa da pek çok kişinin yapılacak zam oranı ile birlikte maaşlarının ne kadar olacağı hakkında çeşitli araştırmalar yapmış olduğunu görebilmekteyiz. Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon oranı ve toplu sözleşme tutarı ile birlikte bu zam oranı harmanlanmaktadır. Bundan dolayı yazımızda dile getirmiş olduğumuz üzere Ocak ayı enflasyon oranı beklenilmelidir. Tüfe oranlarını sizlere kısa bir şekilde listelemek gerekirse;



 Temmuz Ayı / TÜFE: 0,58

 Ağustos Ayı / TÜFE: 0,86

 Eylül Ayı / TÜFE: 0,97

 Ekim Ayı / TÜFE: 2,13

 Kasım Ayı / TÜFE: 2,30

Aralık ayı hariç olmak üzere açıklanan TÜFE oranlarının toplamının 6,84 olduğunu görebilmekteyiz. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte de emeklilere yansıyacak olan maaş net bir şekilde belirlenmiş olacaktır. Bu açıklamanın da Ocak ayı içerisinde yapılacağını söyleyebiliriz.

2021 Yılı Emekli Maaşı Zam Tahminleri

Emekli maaşı zam tahminleri ile ilgili olarak sizlere toplu sözleşme ücreti be enflasyon fark oranını derleyerek en iyi tahminleri sunmaya çalışacağız. 2021 yılında SSk ve Bağkur emeklilerine yönelik olarak 6.35 oranında zam yapılacağını düşünmekteyiz. Eğer zam oranı böyle olursa, hemen aşağıdaki liste de sizlere yansıyacak olan zamları paylaşalım.

• Maaş: 1.500 TL / Zamlı Maaş: 1.595,25 TL

• Maaş: 1.600 TL / Zamlı Maaş: 1.701,60 TL

• Maaş: 1.800 TL / Zamlı Maaş: 1.914,30 TL



• Maaş: 2.000 TL / Zamlı Maaş: 2.127,00 TL• Maaş: 2.200 TL / Zamlı Maaş: 2.339,70 TL• Maaş: 2.400 TL / Zamlı Maaş: 2.556,00 TL• Maaş: 2.600 TL / Zamlı Maaş: 2.765,10 TL• Maaş: 2.800 TL / Zamlı Maaş: 2.977,80 TL• Maaş: 3.000 TL / Zamlı Maaş: 3.190,50 TL• Maaş: 3.200 TL / Zamlı Maaş: 3.403,20 TL• Maaş: 3.400 TL / Zamlı Maaş: 3.616,90 TL• Maaş: 4.000 TL / Zamlı Maaş: 4.254,00 TL

Yukarıda belirtmiş olduğumuz zam oranlarının %6.35 oranından hesap edildiğini söyleyelim. Ocak ayının ilk haftasında bu rakamın tam ve net olarak açıklanacağını dile getirebiliriz.

Diğer Oranlar Üzerinde Yapılacak Zamma İlişkin Emekli Maaşı

Oranların henüz belli olmasa da yapılan tahminlere ilişkin olarak emekli maaşlarına yansıyacak olan zam oranları araştırılmaktadır. Eğer emeklilere 4.75 Oranında bir zam yapılacak olursa 2000 TL emekli maaşı alan bir emeklinin 95 TL zam alacağını söyleyebiliriz. Bu oran 6.25 olursa yine 2000 TL’lik emekli maaşı alan emeklilere 125 TL’lik bir zammın yansıdığını görebilmekteyiz. 6.35’lik orana ilişkin olarak zaten sizlere bir liste sunmuştuk. Bu oranlar Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte netlik kazanacaktır. Bundan dolayı kişilerin bu süreyi beklemeleri gerekmektedir.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Belirlenen zam oranı ile birlikte en düşük emekli maaşları da ortaya çıkmaya başladı. En düşük emekli maaşının esnaflar da 1.988 TL olduğunu görebilmekteyiz. 2000 senesi öncesi emekli olan SSK’lılarda ise en düşük emekli maaşı 2.353 TL olacaktır. Hemen memur emeklilerinin alacağı en düşük emekli maaşını da sizlerle paylaşalım. Yapılması planlanan zam oranından sonra en düşük emekli memur maaşının ise 2.938 TL olduğunu görebilmekteyiz. Belirtmiş olduğumuz rakamlar ön görü halinde oluşturulmuştur. Bu rakamların en net hali Ocak ayında bizlere sunulacaktır.

2021 Yılı 65 Yaş Aylığı Ne Kadar Olacak?

2021 yılında beklenilen emekli maaşların yanı sıra 65 Aylığının da oldukça merak konusu olduğunu söyleyebiliriz. Şuan ki tutarı 711,50 TL olan 65 yaş aylığının gelecek olan zam ile birlikte 742,81 TL’ye çıkacağını tahmin etmekteyiz. Buna ilişkin düşüncelerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

2021 Emekli Maaş Zammı Belli Oldu Mu?

Bildiğimiz üzere 2021 yılında emeklilere enflasyon oranında bir zam yapılacaktır. Fakat yapılacak olan bu zam oranı henüz belli olmamıştır. Emekli maaşı zam oranının Ocak ayının ilk haftasında netleşeceğini söyleyebiliriz. Bizlerde sizler gibi bu oranın açıklanması üzerine 2021 yılı Ocak aynın ilk haftasını beklemekteyiz. 2020 yılı ikinci çeyreğinde tek açıklanmayan enflasyon oranının Aralık ayı olduğu bilinmektedir. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte emeklilere yapılacak olan maaş zammı da böylece belirlenmiş olacaktır.

2021 Yılı Emekli Zammı Ne Kadar?

2021 Yılı Emekli Zammı Ne Kadar? Sorusuna ilişkin olarak edinmeniz gereken bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştık. 2021 yılı ocak ayında belli olacak emekli zammının milyonlarca SGK, Bağkur ve memur emeklileri tarafından heyecanla beklendiğini dile getirebiliriz. Yapmış olduğumuz araştırmalar ve değerlendirmelerde bu zam oranının 6.35 oranında olduğunu düşünm ekteyiz. Sizlerde yapılacak olan emekli zammı ile ilgili olarak düşüncelerinizi yorum kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz.

