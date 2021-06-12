2021’de en çok konuşulan aşı markaları!



Son verilere göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün tüm ülkelere yaptığı “nüfusun en az yüzde 10’luk bölümünün aşılanması” uyarısı çerçevesinde dünya genelinde Koronavirüs’e karşı bugüne kadar 2 milyar 300 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Türkiye’de ise, 33 milyonu aşkın doz aşı uygulaması yapıldı. Bu rakam ile dünyada 11'inci sırada yer alan Türkiye’de aşı yaşı 45’e kadar düşmüş durumda.

Sinovac ve Biontech’in aşı listesinde olduğu ve vatandaşa aşı seçme tercihi verilen Türkiye’de; 1 Haziran’dan itibaren 45 yaş ve üstü vatandaşlar için de aşılama süreci başlamış durumda. Aşı sırası gelen vatandaş eş dost ve basına konuşan uzmanların söylemlerinden hareketle yaptıracağı aşı markası konusunda vereceği tercih sürecinde; Sinovac ve Biontech’in yanı sıra Astrazeneca, Moderna ve Sputnik V aşılarıyla ilgili de bilgi sahibi oluyor.



İşte, aşı tercihlerinde önemli bir kaynak olarak kullanılan medya ve sosyal medyada en çok konuşulan aşı markalarını mercek altına alan Medya Takip Merkezi (MTM) araştırmasında ortaya çıkan sonuçlar.







Medyada en çok hangi aşı markası konuşuldu?

Medya Takip Merkezi tarafından 10 bini aşkın basın ve internet mecrasında yapılan taramalara göre; aşı ile ilgili haberlerin gündemden düşmediği 2021 yılında; Biontech, 35 bin 344 haberde konuşularak 2021 yılının en popüler Covid aşı markası oldu. Astrazeneca aşısının 22 bin 139 haber ile en çok konuşulan 2. aşı markası olduğu listede Sinovac markası ise 18 bin 976 adet haber ve paylaşım ile 3. sıraya yerleşti. Sputnik V’nin 14 bin 894 haber ve paylaşımla 4. Sırada yer aldığı listenin 5. sırasına ise 3 bin 483 haber ve paylaşımla Moderna markası yerleşti.

Hangi yayın türü hangi markayı öne çıkardı?

Ulusal ve yerel gazeteler Sinovac marka aşıya 1.263 haberde yer verirken, Biontech marka aşı ise 2 bin 136 gazete haberinde konuşuldu. Dergilerde ise konuya dair yapılan haber sayısının az olduğu dikkatlerden kaçmadı. Buna göre Sinovac aşısı ulusal ve yerel 12 dergi haberinde yer bulurken, Biontech aşısı ise 35 derginin haberine konu oldu. Sputnik V aşısı, 604 gazete, 11 dergi haberinde konuşulurken Astrazeneca aşısında durum; 716 gazete, 16 dergi haberi şeklinde oldu. Moderna aşısının ise, 152 gazete, 5 dergi haberinde adı yer aldı.

Bu veriler ışığında bakıldığında;

Yerel gazeteler Sinovac’ı ulusal gazetelerden yüzde 85, Biontech’i ise yüzde 102 daha fazla haberleştirmiş görünüyor.

Tüm markalar genelinde toplam haber sayısına bakıldığında ise yerel basın; ulusal basında çıkan 1.608 habere karşılık yaptığı 2 bin 666 haber ile ulusal basından yüzde 65 daha fazla aşı haberine yer vermiş durumda.

İnternet basınında ise; yazılı basında çıkan 4 bin 950 içeriğe karşılık 89 bin 886 içerikle yazılı basından yüzde 1.715 daha fazla aşı ile ilgili haber ve paylaşım yer almış.

Sosyal medyada en çok konuşulan marka hangisi?

Konuya dair, MTM’nin profesyonel sosyal medya takip servisi Digilup verilerine göre; sosyal medyada aşı ile ilgili 1 milyonu aşkın yorum yapıldı. Yapılan bu yorum ve paylaşım dağılımlarına bakıldığında ise;

yazılı ve internet mecralarında en çok konuşulan marka olan Biontech, sosyal medyada da ilk sırada yer aldı. Son 1 ayda 150 bini aşkın sosyal medya paylaşımına konu olan Biontech’in en yakın takipçisi olan Sinovac ise aynı dönemde, sosyal medyada 75 binden fazla paylaşıma konu oldu.

DigiLup’un araştırmasına göre; Fahrettin Koca’nın Twitter hesabından, Türkiye’deki aşı gelişmeleriyle ilgili yaptığı 25’i aşkın bilgilendirici paylaşım bulunuyor.

MTM’nin gerçekleştirdiği bu araştırmanın en ince detayına kadar/tamamını istenildiğinde arastirma@medyatakip.com adresinden temin edebilirsiniz.



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Bu açıdan bakıldığında günümüzde bilgiyi hızlı ve doğru kullanamayan devasa şirketlerin bir anda yok oldukları, hızlı bilgi kullanabilen pek çok yeni kurulmuş küçük şirket ve kuruluşun ise kısa zamanda birer dünya devine dönüştüğüne tanık oluyoruz.

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