2022'de Ekonominin Çarkları Teşviklerle Dönecek



Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı gibi devletin sunduğu imkanlardan milyonlarca kişinin faydalandığını Türkiye'de, 2022 yılında hem işveren hem de çalışanlar için yeni bir süreç başlıyor.

Asgari ücrete yapılan zammın ardından gözler, şirketler için 2022 yılında uygulanacak teşviklere çevrildi. Yeni dönemde, işletmelerin üzerindeki maliyetlerin azaltılması için hükümetin daha önce uyguladığı çok sayıda teşviki; yeni kaynaklarla güncellemesi gerektiğini söyleyen Türkiye CEO Platformu Yönetim Kurulu Başkanı ve Rasyotek Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, "İşbaşı Eğitim Programı gibi çok sayıda teşvik uygulaması, işletmelerin insan kaynakları giderlerini çok büyük oranda hafifletirken kadınlar ve gençlerimiz için yeni istihdam kapıları açıyor." dedi.

PERSONEL MALİYETLERİ YÜZDE 50 ARTTI

2021 yılında 100 kişiyle çalışan bir işletme şu an aynı kapasitesini korusa da maliyetlerin artması yüzünden 150 kişinin çalıştığı bir işletme haline geldiğini belirten Pak şunları söyledi: "İşte burada ekonominin itici bir gücü olarak teşvikleri devreye almak konusu önem kazanıyor. Bu maliyet artışını işletmelerin başka bir kaynak kullanarak yönetilebilmesi lazım. Teşviklerin aktif ve pasif olarak iki ana başlıkta görebiliriz. Pandeminin yoğun olduğu dönemde pasif politikalar çerçevesinde kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı gibi devletimizin sunduğu imkânlar vardı.

TEŞVİKLERDEN FAYDALANMAK İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Aktif istihdam politikalarında ise daha çok kişilerin işe alımı, istihdamı gibi daha reel politikalar karşımıza çıkar. Şu anda 6111 sayılı kadın ve genç istihdamı teşvik amacıyla var olan yasa bu konuda oldukça önemlidir. 7103 sayılı teşvik ise ilave istihdam teşviki olarak işverenlere maliyet anlamda güçlük yaratmadan istihdamın artmasını desteklemektedir. Burada işverenler olarak bu maliyetlerin altından kalkabilmek için sunulan teşvikleri değerlendirdiğimizde, geçmiş dönemden gelen çok sayıda teşvik, belli dönemlerde, belli alanlarda çıktığı için sonlandı."

Bu başlıklara ilave olarak bu yıl çok daha öne çıkacak olan İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı teşviki işverenler için büyük önem kazanacak.

GERİYE DÖNÜK TEŞVİK ALMA İMKâNI ORTADAN KALKTI

İşveren ve çalışanlar için ciddi bir kazanım olan 6111 ve 7103 sayılı teşvikle ilgili detaylara dikkat çeken Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Pak, şirketler için önemli uyarıda bulundu. Pak şunları söyledi; "Dikkatli baktığımızda bu kanun türlerinden işverenler, ilgili aylarda bir personeli için, her bir personel için ayrı ayrı ve tek birinden faydalanacakları bir hesaplama metoduyla ilerleyen karmaşık bir süreç bulunmaktadır. Burada işverenlerin yaralanamadıkları teşvikleri de geriye dönük olarak alma imkânı kalmadığından ilgili ayı en doğru şekilde hesaplamak çok kritik bir önem kazanıyor. Bu maliyet artışları için her bir teşvik son derece değerli durumda. Bu açıdan bakıldığında işverenlerimizin her teşvikten maksimum seviyede yararlanması, işe alım süreçlerinde veya çalışanların işte barındıkları sürede en doğru yapılması gerekenleri bir insan kaynakları politikası olarak gündemde tutmaları çok önem arz ediyor.

GENÇLERİMİZİN POTANSİYELİNİ GÖREN ÜLKELER VAR

Asıl teşvik uygulamasının kalifiye ve kendi alanında uzman gençler ile yüksek maaş alan çalışanlar için yapılması gerektiğini söyleyen Haldun Pak "İşverenler çalışanlarla ilgili tasarrufa gitmeden yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini" söyledi.

Pak; En önemli sorunun kendi alanında uzman, yetişmiş, kalifiye beyinler olduğunu belirterek "Asgari ücretle çalışan milyonlarca iş gücünün refahı artırılırken gelişmiş ülkelerin kapmaya çalıştığı on binlerce uzman, yazılım mühendisi, kalifiye personelin mutlaka ülkemizde kalmasını sağlamalıyız.

Keşke ülkemizdeki refah seviyesini artırabilecek rakamlardan bahsedebilsek. Genelde teşviklerde asgari ücretli çalışanları baz alan çalışmalar yapılıyor. Ama biz daha yukarıda, daha nitelikli, maaş skalası daha yüksek grupları da aynı oranda teşviklerden yararlanamayınca tutundurmayla ilgili zorluk yaşıyoruz. Gençlerimize kıyamıyoruz, Türkiye’de gençlerin potansiyelini görenler var. Bu konunun ayrıca değerlendirilmesi gereken boyut olarak karşımıza çıkıyor." dedi.