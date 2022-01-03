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2022 Memur ve Emekli Zamları belli oldu

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak.

03 Ocak 2022 Pazartesi 10:33
2022 Memur ve Emekli Zamları belli oldu


2022 Memur ve Emekli Zamları belli oldu


TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

Tüketici fiyatları, 2021 aralık ayında aylık bazda yüzde 13,58 arttı. Kasımda yüzde 21,31 olan yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 36,08'e yükseldi. Yurt içi üretici fiyatları aralıkta yüzde 19,08 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89'a tırmandı.

Yıllık bazda gıda fiyatlarında yüzde 44 ve ulaştırmada yüzde 54 artış kaydedildi.

Enflasyon son 19 yılın (Eylül 2002 sonrası) zirvesini görmüş oldu.

Memur ve emekli zam oranı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin de zam oranı belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25,48 oranında zammı hak etmiş oldu.

Dolar/TL'de son durum

Enflasyon rakamlarının ardından dolar 13,83 euro ise 15,67'den işlem görüyor.

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2022 Memur Maaşı2022 Emekli Maaşı
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