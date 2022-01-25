Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul -1°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

2022 Yılı için ÖTV ve KDV Hesabı Nasıl Yapılır?

KDV hesaplaması, ÖTV’li bedellerden üzerinden gerçekleştiriliyor. Taşıtların vergisiz bedelleri üzerine ÖTV uygulanıyor. ÖTV’li bedel üzerine KDV geçerli oluyor.

25 Ocak 2022 Salı 21:48
2022 Yılı için ÖTV ve KDV Hesabı Nasıl Yapılır?

2022 Yılı için ÖTV ve KDV Hesabı Nasıl Yapılır?

Vergisiz satış tutarı bir üst dilime yakın olan araçların ÖTV oranları bir üst dilime ait olan vergi oranları üzerinden de hesaplanabiliyor. Bunun sebebi ise hesaplama yapılırken özel araçların gerçekte taşıtın ek masraflar haricinde girilen tutara ait vergi diliminde satılmayacak olmasından kaynaklanıyor.

Araçlar için ÖTV ve KDV Nasıl Uygulanıyor?

2022 yılı için ÖTV ve KDV hesabı yapılırken belirli yöntemlerden ve araçlardan destek alınıyor. KDV hesaplaması, ÖTV’li bedellerden üzerinden gerçekleştiriliyor. Taşıtların vergisiz bedelleri üzerine ÖTV uygulanıyor. ÖTV’li bedel üzerine KDV geçerli oluyor.

ÖTV’nin KDV’sinin alınmasına sebep olmasından dolayı verginin, vergisini almak gibi durumlar da meydana geliyor. Bu durumlar için farklı hesaplamaların yapılması gerekebiliyor. Araçlar için ÖTV hesaplama yönteminde araçların silindir hacimleri ve vergisiz satış tutarları göz önünde bulunduruluyor.

Örneğin, motor silindir hacmi 1500 cm3, satış bedeli de 100 bin TL olan bir araç söz konusu olduğu zaman ÖTV genellikle %50 üzerinden hesaplanabiliyor. Buradaki hesaplamalar aracın motor silindir hacmi ve satış bedeline göre farklılıklar gösterebiliyor. Bu sebeple, belirlenmiş oranların en iyi şekilde uygulanabileceği özel hesaplama araçlarından destek almanız tavsiye ediliyor.

ÖTV ve KDV Hesaplama Araçları

ÖTV indirimleriyle beraber araçların fiyatlarında da güncellemeler sık sık yapılıyor. Aracın satış bedelleri büyük bir ölçüde ÖTV ve KDV oranları tarafından belirleniyor. Aracın vergisiz fiyatına, motor silindir hacmine göre belirlenmiş ÖTV ortaya çıkıyor.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi belirlenirken yapılan değişimlerle birlikte araçların KDV ve ÖTV’lerinin hesaplanma biçimlerinde de farklılıklar olabiliyor. 2022 senesinden itibaren karşılaşabileceğiniz ÖTV birtakım malların ya da ürünlerin üzerinden sosyal fayda amacıyla alınan vergilerini ifade ediyor. KDV ise genellikle harcamalar üzerinden talep edilen vergiler arasına giriyor. Araçlar söz konusu olduğu zaman KDV ve ÖTV aynı anda ortaya çıkıyor. Bu durum hesaplamaların da değişkenliğine yol açıyor.

2022 yılına ait ÖTV ve KDV hesabını yapabilmek, güncel durumu öğrenebilmek için sizler de Generali’yi tercih edebilirsiniz. 2022 ÖTV zammı öğrenmek için tercih edebileceğiniz özel bir araç sunan Generali sayesinde bu durumu netliğe kavuşturabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
ÖTVKDV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzlerce akaryakıt istasyonu her an kapanabilir
Yüzlerce akaryakıt istasyonu her an kapanabilir
Kıymetli madenlere ilgi artacak
Kıymetli madenlere ilgi artacak
Doğalgaz depoları boş mu?
Doğalgaz depoları boş mu?
Türkiye'nin kaç günlük doğalgazı kaldı?
Türkiye'nin kaç günlük doğalgazı kaldı?
Geçmişe yönelik kira zam farkı alınabilir mi?
Geçmişe yönelik kira zam farkı alınabilir mi?
Haldun Pak | Telefon Dolandırıcılığında Bankaların da Sorumluluğu Önemli
Haldun Pak | Telefon Dolandırıcılığında Bankaların da Sorumluluğu Önemli
Baymak 2021’de ihracatta dolar bazında yüzde 38 büyüdü
Baymak 2021’de ihracatta dolar bazında yüzde 38 büyüdü
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | FED Haftası
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | FED Haftası
Türkiye'nin en büyüğüydü | BtcTurk çöktü
Türkiye'nin en büyüğüydü | BtcTurk çöktü
Gedik Yatırım’ın yeni genel müdürü Ersan Akpınar oldu
Gedik Yatırım’ın yeni genel müdürü Ersan Akpınar oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim