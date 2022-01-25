2022 Yılı için ÖTV ve KDV Hesabı Nasıl Yapılır?

Vergisiz satış tutarı bir üst dilime yakın olan araçların ÖTV oranları bir üst dilime ait olan vergi oranları üzerinden de hesaplanabiliyor. Bunun sebebi ise hesaplama yapılırken özel araçların gerçekte taşıtın ek masraflar haricinde girilen tutara ait vergi diliminde satılmayacak olmasından kaynaklanıyor.

Araçlar için ÖTV ve KDV Nasıl Uygulanıyor?

2022 yılı için ÖTV ve KDV hesabı yapılırken belirli yöntemlerden ve araçlardan destek alınıyor. KDV hesaplaması, ÖTV’li bedellerden üzerinden gerçekleştiriliyor. Taşıtların vergisiz bedelleri üzerine ÖTV uygulanıyor. ÖTV’li bedel üzerine KDV geçerli oluyor.

ÖTV’nin KDV’sinin alınmasına sebep olmasından dolayı verginin, vergisini almak gibi durumlar da meydana geliyor. Bu durumlar için farklı hesaplamaların yapılması gerekebiliyor. Araçlar için ÖTV hesaplama yönteminde araçların silindir hacimleri ve vergisiz satış tutarları göz önünde bulunduruluyor.

Örneğin, motor silindir hacmi 1500 cm3, satış bedeli de 100 bin TL olan bir araç söz konusu olduğu zaman ÖTV genellikle %50 üzerinden hesaplanabiliyor. Buradaki hesaplamalar aracın motor silindir hacmi ve satış bedeline göre farklılıklar gösterebiliyor. Bu sebeple, belirlenmiş oranların en iyi şekilde uygulanabileceği özel hesaplama araçlarından destek almanız tavsiye ediliyor.

ÖTV ve KDV Hesaplama Araçları

ÖTV indirimleriyle beraber araçların fiyatlarında da güncellemeler sık sık yapılıyor. Aracın satış bedelleri büyük bir ölçüde ÖTV ve KDV oranları tarafından belirleniyor. Aracın vergisiz fiyatına, motor silindir hacmine göre belirlenmiş ÖTV ortaya çıkıyor.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi belirlenirken yapılan değişimlerle birlikte araçların KDV ve ÖTV’lerinin hesaplanma biçimlerinde de farklılıklar olabiliyor. 2022 senesinden itibaren karşılaşabileceğiniz ÖTV birtakım malların ya da ürünlerin üzerinden sosyal fayda amacıyla alınan vergilerini ifade ediyor. KDV ise genellikle harcamalar üzerinden talep edilen vergiler arasına giriyor. Araçlar söz konusu olduğu zaman KDV ve ÖTV aynı anda ortaya çıkıyor. Bu durum hesaplamaların da değişkenliğine yol açıyor.