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2022’de Bitcoin 100.000$ Olacak İddiaları

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, yeni yılın ilk iş gününde yaptığı değerlendirmede şu açıklamalarda bulundu:

03 Ocak 2022 Pazartesi 12:46
2022’de Bitcoin 100.000$ Olacak İddiaları

2022’de Bitcoin 100.000$ Olacak İddiaları

"2021 yılı boyunca çok fazla dalgalanma yaşayan kripto para piyasası dışarıdan çok fazla müdahale gördü. Yetki makamına sahip bir çok kişi kripto paraları eleştirirken, Bitcoin’in düşüşlerinde yine de 40.000-45.000$ bölgesine tutundu. 2021’de 59 şirket bilançosuna kripto para alırken, bu kurumsal alıcılar da 30.000-35.000$ bölgesinden alımlarını yoğunlaştırdılar.

Her ne kadar fiyat şu sıralar 50.000$ gerisinde asılı kalsa da yeni haber bekleyişi hakim diyebiliriz. Piyasanın yüzde 87’sini elinde tutan balinalar ya bir haber bekliyor olabilir ya da yeni kan arayışında olabilirler. Neticede Cuma günü 6 milyar dolarlık opsiyon sona erdi ve piyasa bu açıdan bir kısım daha rahatlayabildi. Nayib Bukele Bitcoin’in 2022’de 100.000$ olacağını iddia ederken, iki ülkenin daha Bitcoin’i yasal olarak kabul edeceğini söyledi. Bitcoin şu sıralar 46.000-47.000$ bölgesinde tutunurken bir türlü 50.000$ seviyesini kıramaması da sıkışmaya neden oluyor. Önümüzdeki süreçlere yönelik olarak ise osilatörler 45.600$ ‘da dip yaptığını görüyoruz."

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