2022’de çalışanlar için yeni fırsatlar

alışan memnuniyeti sağlayamayan organizasyonlar, ellerindeki yetenekleri kaçırma riskiyle karşı karşıya. Harika işyeri olduğunu belgeleyemeyen organizasyonlar ise potansiyel yeteneklere erişmekte daha da zorlanacaklar.

Sahip olduğu metodolojiyle 1992 yılından bu yana 100 milyonun üzerinde çalışanla anket gerçekleştiren Great Place to Work®, 2022 ve sonrası için iş dünyasının yeni olmazsa olmazları konusunda şirketleri uyarıyor. Pandeminin zorunlu hale getirdiği evden veya uzaktan çalışma modelleri, mevcut çalışanlara yeni iş olanakları için yeni fırsatlar sunmaya başladı. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Great Place to Work® Türkiye Kurucusu ve Genel Müdürü Eyüp Toprak, insan kaynakları ve şirket yöneticileri için yeni bir zorlu döneme işaret ediyor.

“Çalışanın elindeki fırsatlar, organizasyonların kendilerine çeki düzen verme gereği doğurdu!”

Toprak, “Pandemi sürecinde dünyanın dört bir yanında yaşanan kapanmalar, işteki sorumlulukların büyük bir bölümünün rahat bir şekilde evden veya herhangi bir lokasyondan yapılabileceğini gösterdi. Bu yeni çalışma sistemi sayesinde artık ülke, bölge veya kıta bağımlılığı ortadan kalktı. Bugüne kadar fiziki gerçekleşen beyin göçü, artık laptop üzerinden sanal olarak gerçekleşir hale geldi. Bu, organizasyonların yeni yeteneklere erişimini zorlaştırmak bir yana, ellerindeki yetenekleri tutmaları konusunda da yeni bir meydan okuma anlamına geliyor. Eskiden çalışma koşulları, maddi imkanlar veya ek haklarla kısmen memnuniyet sağlanabilen çalışanlar, artık bambaşka kriterlere bakıyorlar. Bunlar ise; işyerinde çalışanlar ile yöneticiler arasında, çalışanlar ile yaptıkları iş arasında ve birlikte çalıştığı takım arkadaşları ile arasındaki ilişkiler” dedi.

“Farkı yaratmak isteyen şirketler kurum kültürlerindeki değerlere odaklanmalı!”

Değişen dünyada yatırımcıların artık ilk baktıkları yerin kurum kültürü olduğunu söyleyen Toprak, “Anlıyoruz ki çalışanlar, huzur içerisinde çalışabilecekleri ortamlar istiyorlar. Great Place to Work® olarak yaptığımız anketlerde, çalışanlar tarafında maddiyatın hiç de düşünüldüğü kadar önemli olmadığını gördük. Bugün çalışanın bir işyerinde önceliklendirdiği konular; güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu. Bu yüzden özellikle insan kaynakları gibi kurum kültüründen öncelikli sorumlu departmanlar, mevcut durum ile varılmak istenilen hedefi net olarak bilmeli ve stratejisini buna göre kurgulamalı. Great Place to Work® olarak bizler, organizasyonların çalışan deneyimini ölçmelerine ve geri bildirim toplamalarına yardımcı oluyoruz. Trust Index© anketimiz ve kurum kültürü analizine dayanan Culture Audit© analiz metodolojimizle kurumların performans değerlerini tespit edip, raporlayabiliyoruz. Her yıl dünyanın dört bir yanında farklı sektör ve büyüklükten 10 binden fazla şirket ve 10 milyonun üzerinde çalışanla gerçekleştirdiğimiz anketlerle global çapta kıyaslanabilir sonuçlar elde ediyoruz. Böylece kuruluşlar, mevcut yetenekleri elde tutabilmek ve yeni yetenekleri bünyelerine katabilmek için yönelmeleri gereken yolu görebilir hale geliyorlar. Her şeyin veriyle ifade edildiği bir dünyada güvenilir ve kıyaslanabilir bilgiler olmadan hareket etmek, kaptansız bir gemide yol almaktan farksızdır” dedi.

Gerçekleştirdikleri çalışmalarla Great Place To Work® sertifikasını elde edebilmek ve bu unvanı 1 yıl boyunca tüm iletişim çalışmalarında kullanmak için şirketlerin, 60 kapalı uçlu ve 2 açık uçlu soru setine sahip çalışan cevaplarına dayanan Trust Index©’ten 65 ve üzerinde skor elde etmeleri gerekiyor. Great Place to Work® sertifikasına ek olarak Türkiye’nin En iyi İşverenleri Listesi’ni açıklayan enstitü ayrıca Kadınlar İçin Harika İşyerleri, Avrupa’nın En İyi İşyerleri gibi listeler de yayımlıyor. Listeler sayesinde bir yandan çalışan deneyiminin en iyiler ile kıyaslanabilecek benzersiz veri içerikleri sağlanırken diğer taraftan güçlü ve harika çalışan deneyimine sahip şirketler ödüllendirilmiş oluyor. Böylece ödül alan organizasyonlar, işveren markası olarak hem yetenekli iş gücünün dikkatini çekebiliyor hem de mevcut çalışanın motivasyonunu üst seviyeye çıkartıyor.

Great Place to Work® Hakkında

Great Place to Work® işyeri kültürü konusunda global otorite konumundadır. 1992'den bu yana gerçekleştirdiği 100 milyondan fazla çalışan anketinden elde ettiği engin bilgiler ile bir işyerini harika hale getiren şeyin ne olduğunu ortaya koymuştur: Güven. Great Place to Work® kuruluşlara kültürlerini ölçme ve tüm çalışanları için yüksek güvene dayalı iş deneyimi oluşturarak daha iyi iş sonuçları elde etme konularında destek olur. Emsalsiz kıyas verilerinden faydalanarak Great Place to Work® Certified™ listesi ve Fortune dergisinde yıllık olarak yayınlanan 100 Best Companies to Work For® ve World’s Best Workplaces™ listeleri de dahil olmak üzere ABD ve 60'tan fazla ülkedeki Best Workplaces™ listelerinde yer alacak şirketler belirlenir. Tüm faaliyetlerini, tüm kuruluşlara A Great Place to Work For All™ sertifikasyonuna hak kazanmaları için yardımcı olarak daha iyi bir dünya oluşturma misyonuna uygun olarak gerçekleştirir.