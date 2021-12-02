2022’de Şirketinizi Linkedin’de Parlatın | Linkedin için Güncel Kontrol Listesi

B2B iletişim stratejisine sahip şirket çalışanlarının yüzde 96’sı son 12 ayda içeriklerini yayınlamak için LinkedIn’i tercih ettiklerini söylüyor. Fortune 500’de yer alan şirketlerin ise yüzde 97’si LinkedIn’i aktif kullanıyor. Sizin şirketiniz LinkedIn’de nasıl görünüyor? Sayfanızı yeni yıla nasıl hazırlayacaksınız? İşte güncel 2022 kontrol listesi..

2 Aralık 2021, İstanbul – İş dünyasının etkin iletişim mecrası olarak öne çıkan LinkedIn üzerinde bugün, 55 milyondan fazla şirket yer alıyor. Rakiplerin gerisinde kalmamak için de hangi ölçekte olursa olsun şirketlerin LinkedIn’deki varlığı büyük önem taşıyor. LinkedIn’in sunduğu detaylı rakip analizleri ile LinkedIn pazarındaki konum ve rakipler, somut verilerle ele alınabiliyor. Bu çıktılar, şirketlerin dijitaldaki varlığını güçlendirecek ipuçlarını da sunuyor. “İş adayları için de LinkedIn şirket sayfaları büyük bir öneme sahip. Çünkü adaylar, çalışmayı düşündükleri şirketler hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorlar. İş adayları için en etkili ve hızlı yollardan biri ise LinkedIn şirket sayfaları. Şirketlere düşen görev ise kendilerini iyi konumlandırmak” diyen eğitmen ve dijital iletişim profesyoneli Gamze Nurluoğlu, iş dünyası için her geçen gün etkileşimi artan LinkedIn hakkında 2022 yılına özel güncel kontrol listesini paylaştı.

Linkedin Şirket Sayfanızı 2022 için Hazırlayın

Facebook, Instagram, Google, YouTube ve daha niceleri gibi LinkedIn de sayfalarının kendi yönlendirdiği şekilde optimize edilmesini ve etkili kullanılmasını istiyor. Şirket sayfası sahipleri ve yöneticiler için Gamze Nurluoğlu’nun hazırladığı 2022 yılı kontrol listesi ise şöyle:

Şirket Sayfası Opitimizasyon Adımları

Şirket ismini yanında ticari unvanlar olmadan girin.

Sayfa URL'nizi seçin ve doğrudan şirket adını kullanın.

Web sitesi ekleyin. (İpucu: http://, https:// veya www. ile başlayın ve ekledikten sonra test edin.)

Sektörünüzü seçin.

Şirket büyüklüğünüzü girin.

Şirket türünüzü seçin.

Konum bilginizi girin.

İşletme logonuzu ekleyin. (İpucu: 300x300 piksel önerilir.)

Sloganınıza sayfa tanıtım kısmında yer verin. (Şirketinizin ana sloganını ekleyebilir ve kişiler sayfanızdan ne bekleyebileceğini anlatabilirsiniz.)

Kapak fotoğrafı ekleyin. (İpucu: 1128x191 piksel önerilir.)

Kişiselleştirilmiş özel yönlendirme düğmesi ekleyin. (Bilgi, kayıt, başvuru veya ziyaret için web sitenize yönlendirme sağlayabilirsiniz.)

Uzmanlık alanı ekleyin. (En fazla 20 alan ekleyebilirsiniz.)

Etiketler belirleyin. (Sayfanız; bu etiket akışları üzerinde beğenilebilir, yorum yapılabilir ve yeniden paylaşılabilir. En fazla 3 adet etiket ekleyebilirsiniz.)

Öne çıkan grupları seçin.

Sayfa yöneticileri ekleyin. (Sayfanıza farklı görevlerde yöneticiler ekleyebilirsiniz.)

Anahtar kelimelerinizi belirleyin ve sayfanızın çeşitli yerlerinde yer vererek sayfanızı SEO ile uyumlu hale getirin.

Şirket Sayfası Strateji Adımları

Sayfanızı takip etmeleri için bağlantıları davet edin.

Sayfanıza web sitenizden ve e-mail imzanızdan link verin.

Şirket çalışanlarınızı sayfanızla etkileşim kurmaları için teşvik edin.

Şirket hizmet ve faaliyet alanlarınız için eğitici ve eğlendirici içerikler hazırlayın.

Yayınlarınızdaki diğer şirketleri ve kişileri belirtin ve etiketleyin.

Her yayına bir harekete geçirme ifadesi ekleyin.

Gönderileriniz için çeşitli biçimler ekleyin. (PDF, fotoğraf, metin, video)

Video içeriğini yerel olarak yayınlayın, harici video bağlantıları kullanmayın (YouTube, Vimeo, vb. platformlardan yönlendirmeyin.)

Etiketler kullanın. (En fazla 5 adet)

Düzenli paylaşım yapın ve sosyal medya stratejinize göre haftalık içerik sayısı belirleyin.

Sayfanıza gelen yorumları takip edin ve cevap vererek etkileşimi arttırın.

İçerik önerileri kısmından sizin için önerilen içerikleri takip edin.

Sayfa analizlerinizi her ay inceleyin. (En çok erişim alan gönderi, etkileşim sayıları, vb. yeni ay için yönlendirici olacaktır. Aynı zamanda hangi sektörlerden ve konumlardan kişilerin sayfanızı ziyaret ettiği bilgisi de faaliyetlerinize yön verecektir.)

Sıklıkla iş ilanı yayınlıyorsanız şirket sayfanıza bağlı olarak “kariyer sayfası” ekleyin. Üyeler için önerilen tüm iş fırsatlarınız, bu alanda görülecektir.

Çalışan bağlılığını arttırmak için şirket sayfanıza bağlı olarak “şirketim” sekmesini aktif edin. Çalışanlarınız ve şirketiniz arasındaki bağ güçlenirken şirket sayfanız da büyüyecektir.

Ortak pazarlama kampanyaları ve başka şirketlerle ortaklık yapıyorsanız bunları sayfanızda içerik ile duyurun.

Gamze Nurluoğlu Hakkında;

Çalıştığı kurumlar ile dijital iletişim alanında küresel ve yerel birçok markaya hizmet veren Gamze Nurluoğlu, aynı isimli şirketi ile sağlık, gıda, teknoloji, hizmet ve turizm olmak üzere birçok sektörde hizmet veren kurum, kuruluş ve kişilere danışmanlık yapmaktadır.

Gamze Nurluoğlu, dijital platformların algoritmaları hakkında sahip olduğu uzmanlığı ile kişiler ve kurumlar için dijital mecraların etkili ve doğru kullanımı için danışmanlık ve eğitim veren bir şirkettir.

Gamze Nurluoğlu bugün 250’den fazla danışanına, marka konumlandırma, strateji, dijital kanal yönetimi, içerik geliştirme ve dijital proje geliştirme alanlarında hizmet sunmaktadır.



