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2023 emekli ve memur maaşları ne kadar oldu

2022 yılının son enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte Emekli ve memur maaşları netleşti. Kim ne kadar maaş alacak? Doktor, hemşire, polis, öğretmen...

03 Ocak 2023 Salı 15:57
2023 emekli ve memur maaşları ne kadar oldu

2023 emekli ve memur maaşları ne kadar oldu


Milyonlarca emekli ve memurun dört gözle beklediği aralık ayı enflasyon rakamı yüzde 1,18 artarken yıllık bazda da 64,27 oldu. Buna göre, memur emeklisi, çalışan memur, Bağ-Kur emeklisi, SSK emeklisi ve EYT emeklisinin yeni zamlı maaşları da ortaya çıktı. İşte 2023 doktor, hemşire, polis, öğretmen, memur ve vaiz maaşları...

Aralık yıllık TÜFE 64,2 çıktı. Bununla birlikte memur, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranları oraya çıktı.


DÜZ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL'den (Derece 9/1) 11.260,12 TL'ye yükseldi.

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine 2023 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16,4 oranında zam yapıldı.

Yapılan son zamla ardından öğretmenler 14 bin 306 lira maaş alacak.

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU?

Hemşireler 13.783 lira vaizler ise 14.858 lira maaş alacak.

UZMAN DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Şu anki maaş 18 bin 853 TL'den (Derece 1/4) 21.869,48 TL'ye yükseldi.

POLİS MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

8/1 polis memuru maaşı 13. 752 liradan, 16.018 olarak belirlendi.

3/1 başkomiser maaşı 15. 815 liradan, 18. 421 liraya yükseldi.

AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Şu anki maaş 15 bin 485 TL'den (Derece 1/4) 17.962,60 TL'ye yükseldi.

MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Şu anki maaş 16 bin 205 TL'den (deree 1/4) 18.797,80 TL'ye yükseldi.

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Memur MaaşıEmekli Maaşı
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