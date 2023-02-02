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2023’te ekonomileri şekillendirecek 5 teknolojik gelişme

Teknoloji penceresinden bakıldığında 2020 eşi benzeri görülmemiş değişimlerin yılı, 2021 toparlanma ve direnç yılı, 2022 ise herkesin sevdiği bir yıl olarak hafızalara kazındı.

02 Şubat 2023 Perşembe 11:23
2023’te ekonomileri şekillendirecek 5 teknolojik gelişme

2023’te ekonomileri şekillendirecek 5 teknolojik gelişme

Bu süreçte gelişen teknolojiler, insanlığın isteklerinin önünü açan ve ekonomilere, işletmelere ve günlük hayatlara canlılık getiren pek çok başarılarının altına imzasını attı.  Dell Technologies Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Kıdemli Başkan Yardımcısı Mohammed Amin, tüm bunların özellikle Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesi için geçerli olduğunu söylüyor. 2023 yılının da bir o kadar dikkat çekici olacağını öngören Amin, ekonomileri şekillendireceğine ve bölgenin küresel arenada ekonomi, bilim ve yaratıcılık açısından ilerlemesini sağlayacağına inandığı 5 teknolojik gelişmeye işaret ediyor. İşte o gelişmeler:

  •      1-  İşletmeler, büyümeden ödün vermeksizin buluta talep gösterecek

Dell tarafından Forrester Consulting'e yaptırılan bir araştırma, şirketlerin yüzde 83’ünün 2023 yılına kadar çoklu bulut uygulamasına geçmiş olacağını ve her dört şirketten üçünün bugün kullandıkları bulut altyapısı kombinasyonunda esnekliğe ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. Bulut, bu yıl kuruluşların varlıklarını sürdürmeleri için kritik hâle gelecek ve iş liderleri, kendilerine özgü ihtiyaçları karşılamak için farklı hizmetlerden oluşan bir ekosistemi bir araya getirecek. Vizyoner liderler ayrıca maliyet etkinliği için yeni bulut seçeneklerini yakından değerlendirecek, BT yeteneklerini çeşitli bulut sağlayıcıları arasında dağıtacak ve veri güvenliğini, iyi yönetimi ve paydaş değerini koruyan bir bulut stratejisi geliştirecek.

2- Siber Kurtarma, işletmelerin can suyu hâline gelecek ve her hareketini belirleyecek

Bir işletme ne kadar çevik hâle gelirse o işletmenin siber kurtarmaya o kadar öncelik vermesi gerekiyor. Kuruluşlar; tutarlı kimlik, politika ve kurtarma için yetkili kimlik yönetimi, politika yönetimi ve tehdit yönetimi çerçevesi oluşturacak. Sıfır Güven yaklaşımının benimsenmesini gerektiren sektörlerde artış görmeye devam edeceğiz. Sıfır Güven, siber güvenlik mimarisi için küresel olarak kabul edilen en iyi uygulama hâline gelecek. Çoklu bulutta güvenliğin, diğer tüm unsurlara nazaran, daha istikrarlı ve erişilebilir olması gerekecek. Silolarsa gerçek Sıfır Güven güvenliğinin düşmanı olacak.

  •       3- Kuantum Bilişim, dijital dönüşümün yeni sınırı olacak 

Kuantum bilişime uzun yıllardır yalnızca dünyanın en büyük araştırma kuruluşları ve devlet kurumları erişebiliyordu. Ancak 2023'te kuantum bilişim gerçek oluyor ve işletmelerin bu konuda ekiplerini, araçlarını ve görevlerini belirlemeleri ve deneyimlemeye başlamaları, aksi takdirde bu teknoloji dalgasını kaçırma riskini göze almaları gerekiyor. İşletmeler, dijital dönüşümün yeni sınırı olan kuantum teknolojisini pilot olarak kullanmaya başlayacak ve inovasyonu hızlandırmak için gelişmiş bilgi işlem yeteneklerinden yararlanacak. Sağlık ve finans, kuantumun etkisinin hissedilmeye başlanacağı iki sektör olarak karşımıza çıkıyor. Kuantum simülasyonuna yatırım yapmak ve veri bilimi ve yapay zekâ ekiplerinin kuantumun yeni dillerini ve yeteneklerini öğrenmelerini sağlamak 2023'te kritik önem taşıyor.

  • 4- Uç, iş dünyasında yeni bir çağ başlatacak

Veri odaklı günümüz dünyasında, büyük miktarlarda veriyi kaynağından merkezî bir veri merkezine veya buluta taşımak hem maliyetli hem de verimsiz bir yaklaşım. Bir işletmenin gerçek değer elde edebilmesi için bilgi işlem kaynaklarını, verilerin üretildiği ve kullanıldığı noktaya yaklaştırması gerekiyor. Uç bilişimin astronomik olarak büyümesi 2023'te de devam edecek. Hızla ciddi bir farklılaştırıcı hâline gelecek ve iş dönüşümünde yeni bir çağ başlatacak. Uç, birçok sektörde, dikeyde ve pazarda yeni kullanım alanlarını ve yetenekleri mümkün kılacak.

  •       5- Yapay zekâ her kuruluş için inovasyonun lokomotifi hâline gelecek   

Akıllı, otomatik hâle getirilmiş ve verimli iş sonuçlarına giden yolculuk yapay zekâ ile başlıyor. Yapay zekâ, büyüklüğüne bakılmaksızın her kuruluşça benimsendiğinden önümüzdeki yıl önemli bir dönüm noktasına ulaşacak. Liderler, verinin değerinden yararlanmanın yollarını giderek daha fazla arıyor ve değişen trendlere ayak uydurmak ve rakiplerinden bir adım önde olmak için yapay zekâya yöneliyor. Yapay zekâ 2023 yılında inovasyonun lokomotifi hâline gelecek ve insan-makine ortaklığının etkisi tüm dünyada büyük yankı bulacak.

Bölgesel işletmeler için yeni yıl vaatlerle dolu. Dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte, gelişen teknolojiler bölgemizdeki dijital ekonomilerin gelecekteki gelişimine yön verecek. Sürdürülebilir enerji tüketimi üzerine inşa edilen akıllı şehirlerden, toplum ve devlet arasında kesintisiz etkileşime kadar, geleceğin dijital ekonomileri dijital bir çekirdeğe dayalı olacak.

O zaman gelin bu yolculukta bana eşlik edin ve teknolojinin inovasyonu nasıl hızlandırmaya devam edeceğine ve bizi dijital geleceğe nasıl taşıyacağına tanık olun. Çünkü hepimiz buna uyum sağlamaya hazır olmalıyız.

Anahtar Kelimeler:
2023Teknoloji
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