2024 ağır zamlarla birlikte geliyor | TUİK bu zamları görmeyecek!

2024 ağır zamlarla birlikte geliyor

Vergi yükünü dar gelirlinin üzerine yükleyen AKP'nin maliye yönetimi, yeni yılda ağır zamlarla tüketicinin cebine el atmaya hazırlanıyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine ÖTV zammını 'en iyimser' tahmin diyerek açıkladı! 3 Ocak tarihine dikkat çekti

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, aralık ayında Yİ-ÜFE sıfır dahi açıklansa akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına yapılacak zam oranını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53.40, yurt içi üretici fiyatları yüzde 53.15 arttı.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımında; aralık ayında Yİ-ÜFE sıfır dahi açıklansa akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına "en iyimser" tahmin ile yaklaşık yüzde 25 zam yapılacağını söyledi.

3 OCAK'A DİKKAT!

"YÜZDE 35 GİBİ BİR ARTIŞ BEKLENİYOR"

Bingöl, "Bugün bir litre alkolde 845,96 olan ÖTV tutarı 3 Ocak tarihinde aksi bir karar alınmaz ise 1.057,45 olacaktır. Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır" dedi.

Alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına ilişkin Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ise, Aldığımız duyumlara ve yaptığımız görüşmelere göre,bu yıl ÖTV’de ortalama yüzde 35 gibi bir artış olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Değerli meslektaşlar;

Aldığımız duyumlara ve yaptığımız görüşmelere göre,bu yıl ÖTV’de ortalama %35 gibi bir artış olması bekleniyor.

Ürün sıkıntısı yaşamamak için şimdiden ürün tedariğinizi yapmanızı tavsiye ederiz.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği