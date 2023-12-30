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2024 Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak | Gözler TUİK'te

Emekli ve memur maaş zammı için gözler TUİK'in 3 Ocak'ta açıklayacağı yılın son enflasyon rakamlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve emekli için zam oranını yineledi.

30 Aralık 2023 Cumartesi 12:44
2024 Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak | Gözler TUİK'te






2024 Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak | Gözler TUİK'te
 

6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur ve emekli maaşı zam oranları için geri sayım başladı. Emekliye sadece yıllık enflasyon kadar zam verilmesi bekleniyor. Memur zammının enflasyon farkı ve toplu sözleşmeyle yüzde 50'ye yakın olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emekli maaşlarında 'iyileşme' için yılın ikinci yarısına işaret etti. Yılmaz, "Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak" ifadelerini kullandı.

Memur ve memur emeklisinin maaş zammı, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte netleşecek.  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve emekli maaşları ile ilgili iktidara yakın Sabah gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Memur zammının, Orta Vadeli Program'da (OVP) tahmin edilen yüzde 65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde yüzde 50'ye yakın seviyede oluşacağını kaydeden Yılmaz, şunlar söyledi:

"Aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranı da netleşecek. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak.

Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak. Alt gelir grupları için mali imkânlarımızı zorlayacağız. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkemiz belli.

ENFLASYON MESAJI

Bu noktada en düşük emekli aylığı 7.500 lira olan da var, az primle emekli oldukları için kök aylığı 3.500-5.000 olduğu halde 7.500 alan da var. Bu durumda olanlar için çalışılıyor. Ama mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz. Unutmayalım ki, depremin maliyeti de jeopolitik riskler de halâ önümüzde.

Enflasyon yılsonunda yüzde 65 civarında gerçekleşecek. Şu anda aylık ortalama enflasyon artışında 2022'nin altındayız. Geçen yıl aylık ortalama yüzde 4.26 olan enflasyon, bu yıl 3.82'ye geriledi. Enflasyon 2024'ün ortasından itibaren belirgin şekilde düşecek. Önemli olan enflasyonda beklentileri kırmak."
 

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