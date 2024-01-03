2024 memur ve emekli maaşları belli oldu



Türkiye'de milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği altı aylık enflasyon rakamları netleşti. TÜİK verilerine göre 2023'ün son altı ayında enflasyon yüzde 37,56 oranında gerçekleşti. Böylece memur ve emeklilerin maaş zam oranı da belli oldu.

Asgari ücretin ardından gözler memur ve emeklinin maaş artışına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün tamamına ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in enflasyon verileri ile emekli ve memurun zammı da netleşti.

TÜİK verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,77, aylık yüzde 2,93 arttı.

EMEKLİ MAAŞLARINDA ZAM ORANI BELLİ OLDU

2023'ün Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında enflasyon yüzde 37,56 olarak gerçekleşti.

Böylece emekli işçi (SSK), emekli esnaf ve çiftçi (BAĞ-KUR) emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı da belli oldu.

SSK ve Bağkur emekli aylıkları için altı aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak ortaya çıktı.

Emeklilere 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra refah payı ve seyyanen zam beklentisi de gündemde bulunuyor.

MEMUR MAAŞ ZAM ORANLARI

Memur ve memur emeklileri de yüzde 15'lik sözleşme zammına ek olarak yüzde 31,56 enflasyon farkı alacak. Böylece ocak ayındaki memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da yüzde 49,3 olarak netleşti.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise temmuz ayında yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Bu nedenle 6 aylık enflasyondan temmuzdaki yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı mahsup edildi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'na göre, memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.



