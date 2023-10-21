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2024 vergileri can yakacak | Yüzde zam geliyor

Gazeteci yazar Cem Küçük, TGRT ekranlarında 2024 yılında vergi oranlarının yüzde 72 artacağını duyurdu. Yeni vergi oranları dar gelirli, emekli ve memurun cebini yangın yerine çevirecek.

21 Ekim 2023 Cumartesi 10:42
2024 vergileri can yakacak | Yüzde zam geliyor






2024 vergileri can yakacak | Yüzde zam geliyor


İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük televizyon programında yeni yılda vergilere yüzde 72,2 zam geleceğini duyurdu. Cem Küçük, "Zamlı vergi ilk sırada petrol ve doğalgaz ÖTV’si var.. Yani benzin ve motorinin fiyatı daha da artacak. Doğalgaz faturaları kabaracak" dedi.


2024-2026 Orta Vadeli Program'da (OVP) enflasyonla mücadele doğrultusunda sıkı para politikası ile tüketimin baskılanması hedeflenirken, 2024 bütçesinde tüketimden alınacak dolaylı vergilerin payında artış bekleniyor. 

BÜTÇEYİ YİNE YURTTAŞIN SIRTINDA

Dünya gazetesi köşe yazarı Naki Bakır, 2024'de hedeflenen vergi geliri üzerinden, cebimizden çıkacak vergileri "2024’te vergi yükü ‘taban’a daha fazla yayılacak" başlıklı yazısında kaleme aldı.

Bakır "En yaygın dolaylı vergi olan dahilde alınan KDV’de 2024 yılı brüt tahsilat hedefi 1 trilyon 670,6 milyar lira. Dönem sonunda enflasyonu tek haneye düşürme hedefine, bunun için de ‘sıkı parasal duruş’ ilkesine odaklı 2024-2026 Orta Vadeli Programda (OVP) 2024 yılı için TÜFE bazında yüzde 33 enflasyon hedeflenirken, iç tüketimdeki büyümenin göstergesi olan KDV tahsilatında beklenen yıllık artışın ise yüzde 76,8 olduğu dikkati çekiyor.

Aynı şekilde; birçok üründen alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) de brüt 1 trilyon 409,8 milyar lira ile bu yılkinden yüzde 71,8 daha fazla tahsilat öngörülüyor. Bunun da 498,2 milyarı sıfır motorlu taşıt satışlarından, 455,1 milyarı akaryakıt ve doğalgaz tüketiminden bekleniyor. 2024’te akaryakıt ve gaz tüketiminden sağlanacak ÖTV gelirinin yüzde 129,4, taşıt satışlarından gelecek tahsilatın yüzde 43,6 artacağı öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

AKP’ye yakın gazetecilerden Cem Küçük'de 2024 yıllında vergilere yapılacak zammın akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarına yansıyacağını ifade etti.

TGRT Haber ekranlarında “Günaydın Türkiye” programını sunan gazeteci Cem Küçük yeni yılda vergilere yüzde 72,2 zam geleceğini açıkladı.

"BENZİN VE MOTORİN FİYATI DAHA DA ARTCAK"

Bu zammı izleyicilerine sosyal medya sayfasından da duyuran Cem Küçük fiyat artışlarının yurttaşın cebine de yansıyacağını ifade ederken “Yeni yılda vergiler artıyor. Zamlı vergi ilk sırada petrol ve doğalgaz ÖTV’si var.. Yani benzin ve motorinin fiyatı daha da artacak. Doğalgaz faturaları kabaracak" diye yazdı.

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