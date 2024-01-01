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2024 yılında dolar 40 lirayı bulacak mı?

30 lira sınırına dayanan dolar için ekonomistlerden korkutan tahminler geliyor. Alaattin Aktaş yeni yılda ABD dolarının 40 liraya ulaşabileceğini söyledi

01 Ocak 2024 Pazartesi 20:44
2024 yılında dolar 40 lirayı bulacak mı?







2024 yılında dolar 40 lirayı bulacak mı?


Ekonomist Alaattin Aktaş, 2024'te dolar/TL kurunun 40 liraya bulabileceğini ifade etti. Aktaş, "Dolar kuru 2024’te ekonominin gereklerine göre hareket edilirse enflasyon kadar artar ve 40 lira dolayında oluşur. 2023 sonundaki 29.44’lük kuru yüzde 36 artırdığımızda 40 liraya ulaşırız" dedi.

Ekonomist Alaattin Aktaş, 2024 sonunda dolar ne olacak sorusuna yanıt aradı.

Aktaş, "Dolar kuru 2024’te ekonominin gereklerine göre hareket edilirse enflasyon kadar artar ve 40 lira dolayında oluşur. 2023 sonundaki 29.44’lük kuru yüzde 36 artırdığımızda 40 liraya ulaşırız" ifadelerini kullandı.

"BU BENİM TAHMİNİM DEĞİL"

Ekonomim yazarı Ekonomist Alaattin Aktaş'ın 'Dolar ne olacak dolar?' yazısının ilgili kısımları şöyle:

"Bizde kur tahmini yapmak en kolay iştir zaten. Hemen herkes kurun gerçek düzeyini bilir! 2023’ü tamamladık ve yıl sonu kuru 29.44, yıl ortalaması ise 23.74 oldu. Programdaki tahminlerin tam tuttuğunu görüyoruz, hatta tahminlerin az da olsa altında kalındı. Durun durun, bir kez daha belirteyim, bu benim tahminim değil. Yıl sonu için 40 lirayı ben söylemiyorum aslında, dolaylı olarak orta vadeli program söylüyor. Dolar kuru 2024’te ekonominin gereklerine göre hareket edilirse enflasyon kadar artar ve 40 lira dolayında oluşur. 2023 sonundaki 29.44’lük kuru yüzde 36 artırdığımızda 40 liraya ulaşırız. Ancak enflasyon bu oranda kalmazsa (ki kalmama olasılığı çok güçlü) ya da örneklerini daha önce gördüğümüz gibi siyasi tercihler ekonomik gerekliliklerin önüne geçerse kuru çok daha yukarıda ya da küçük bir olasılık da olsa aşağıda görebiliriz."

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