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2024 yılının ilk zamları yol ve köprülere geldi

Türkiye 2024 yılının ilk zamlarını köprüler ve paralı yollarda karşıladı. Yüzde 97 oranındaki zamlar saat 00.00'da yürürlüğe girdi

01 Ocak 2024 Pazartesi 00:17
2024 yılının ilk zamları yol ve köprülere geldi






2024 yılının ilk zamları yol ve köprülere geldi

Özel sektörün işlettiği Yap İşlet Devret statüsündeki oto yollar ve köprüler ile Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni yılla birlikte köprü ve otoyol ücretlerine zam geldiğini duyurdu. İşte yeni ücret tarifesi...


1 Ocak itibarı ile köprü ve otoyol ücretlerinin fiyatları arttı.

KGM, yeni yıl ile birlikte köprü geçiş ücretleri başta olmak üzere otoyol ücretlerine zam geldiğini duyurdu.

İşte 1 Ocak itibarı ile uygulunacak yeni fiyat tarifleri şöyle:

KGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. 

Yönetmeliğe göre her yıl başında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)'ye göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinde; 2022 yılında Üretici Fiyat Endeksi'ndeki yüzde 97,72 oranındaki yükselişe rağmen düzenleme yapılmamış, mevcut geçiş ücretleri 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana uygulanmıştır.

Otoyolların daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkânı sağlaması, boğaz köprülerine büyük bakım onarımların yapılarak servis ömürlerinin uzatılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler göz önüne alınarak;

Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretleri ortalama yüzde 76 oranında,
YİD Modeli ile yapılarak özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri ortalama yüzde 50 oranında artırılmıştır.
Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 9,00 TL, en yüksek geçiş ücreti 84 TL, boğaz köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti ise 15,00 TL olarak belirlenmiştir. 

YİD projelerine ait köprülerin otomobil için geçiş ücretleri ise; Osmangazi Köprüsü'nde 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 295 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsünde 35 TL olarak belirlenmiştir.

Araç sınıflarına göre köprü geçiş ücret tarifeleri ekte verilmiş olup, detaylı bilgiler uygulama tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi www.kqm.qov.tr adresinde açıklanacaktır."


 

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Otoyol ZamZamKöprü Zam
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