2030’da 4. Nesil Reaktörler Geliyor





Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkan Yardımcısı Orkun Hasekioğlu, 4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES)’nde “Türkiye’de 4. Nesil Enerji Reaktörlerinin Yolculuğu” konulu bir konuşma yaptı.

Yerli kaynaklarla kendi reaktörümüzü yapabileceğiz

4. nesil reaktörlerin, enerji üretimi açısından devrim niteliğinde olacağına vurgu yapan Orkun Hasekioğlu, Türkiye’nin de kendi ergimiş tuz reaktörlerini (MSR) geliştirme projesi olduğunu vurguladı. 2030 itibarıyla 4. nesil enerji reaktörlerinin çok yaygın kullanılacağını düşündüklerini aktaran Hasekioğlu, Türkiye’nin bu reaktörleri seçmesindeki ana motivasyonunu şöyle özetledi: “4. nesil enerji reaktörleri, daha fazla güvenlik, sürdürülebilir ve daha düşük maliyetli enerji üretimi sağlıyor. Türkiye’nin ulusal kaynakları ve kapasitesi de bu reaktör projesinde kullanılabilecek.”

Türkiye 4. Nesil Uluslararası Forumu’nun üyesi olmayı hedefliyor

4. Nesil Uluslararası Forumu’nda (Generation IV International Forum - GIF) nükleer enerji konusunda teknoloji üretme potansiyeline sahip olan ülkelerin bir araya gelerek iş birliği yaptıklarını belirten Hasekioğlu, Türkiye’nin de bu Forum’un bir üyesi olmayı hedeflediğini bildirdi. Hasekioğlu: “ABD, Kanada, Çin, Rusya, Japonya, Birleşik Krallık, İsviçre gibi nükleer enerji açısından kapasiteye sahip tüm ülkelerden katılımın olduğu bu Forum kapsamında bir gruptasarım uzmanı bir araya getirildi. Bu uzman grubu, 130’un üzerindeki tasarım alternatifleri içerisinde 6 tane reaktör tasarımı seçti. Biz bunlara ileri reaktör tasarımları diyoruz. Ergimiş tuz reaktörleri önde gelen ve ileri reaktör tasarımlarından birisi” diye konuştu.

Hasekioğlu sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin ergimiş tuz reaktörlerini seçmesinin en önemli nedenlerinden biri, bu alandaki çalışmaların 1950’lere dayanması ve kavramsal olarak kendisini kanıtlamış bir teknoloji olmasıdır. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na bağlı Ulusal Ergimiş Tuz Reaktörü Yol Haritası Çalışma Grubu olarak ulusal düzeyde yol haritamızı da çıkardık. 10 yıllık bir plan ortaya koyduk. İki rektör konseptimiz var; Biri 30 megavatlık bir reaktör, diğeri ise 300 megavatlık bir reaktör.”

4. Nükleer Santraller Fuarı ve 8. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın destekleriyle Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından 1-2 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak hayata geçirildi.