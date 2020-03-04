2030’daki işlerin yüzde 85’i henüz keşfedilmedi





2030 yılı yolunda gelişmekte olan teknolojilere yatırım yapmak ve hayata geçirmek hiçbir zaman olmadığı kadar önem kazandı. Dijital yıkımın yön verdiği sektörlerde hayatta kalmak için 2030 yolculuğunda şirketlerin neler yapması gerektiği 3 Mart’ta Dell Technologies Forum 2020’de Intel ve Microsoft’un küresel desteği ile İstanbul’da konuşuldu.

Harika bir görsel gösteri ile başlayan forum, Dell Technologies Kurumsal Satış Direktörü Tarık Yenipazar’ın 2030 sunumu ile devam etti. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiğine değinen Tarık Yenipazar, yapay zeka, makine öğrenimi, nesnelerin interneti ile yepyeni bir dünyaya adım atıldığını ifade etti.

Yenipazar sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanların hayatını ve toplumu dönüştürmek için Dell Technologies’in gücünü kullanmak gibi ciddi bir sorumluluğumuz var. Teknoloji portföyümüzü, küresel ölçeğimizi, ekip üyelerimizin yeteneğini ve müşteri iş ortaklıklarımızı birleştirerek büyük çapta olumlu etkiler yaratabiliriz. 2030 hedefleri bizi, yavaşça gerçekleşen değişikliklerin ötesine geçmeye itiyor. Bazı konularda hâlâ bu hedefleri nasıl gerçekleştireceğimizi bulmaya çalışıyoruz ancak biliyoruz ki büyük değişiklikler ve inovasyonlar, büyük bir kararlılıkla başlıyor.”

Dönüşen şirketler 2.5 kat rekabet avantajı sağlıyor

Ardından sahneye çıkan Dell Technologies Türkiye Sistem Mühendisliği Müdürü Ebru Özgen, dijital dönüşümün etkilerini aktardı. Özgen’in verdiği bilgilere göre, çoklu bulut ortamında yer alan organizasyonların gücünü veriden alan birer dijital organizasyon olması gerekiyor. Bu sebeple işletmelerin dönüşüme direnmemelerine ihtiyaç var. BT dönüşümünü tamamlamış işletmeler, diğer geleneksel işletmelere kıyasla hedeflerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Ayrıca bu işletmeler önümüzdeki birkaç yılda 2.5 kat daha fazla rekabet avantajına sahip olacağını ifade ediyor.

“Teknolojide Kadınların Oranı Yüzde 10’un Üzerine Çıkmalı”

Dell Technologies Orta Doğu ve Afrika Türkiye Pazarlama Direktörü Seçil Seyfe’nin moderatörlüğünde gerçekleşen panele; Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü ve HSBC Türkiye Bilgi Sistemleri Grup Başkanı ve CIO’su Funda Öney katıldı. Panelde kadınların teknoloji sektöründeki yeri ve gelecekte artması beklenen rolleri üzerinde duruldu. Verilen bilgilere göre, Türkiye'de teknoloji sektöründe çalışan sayısı 245 binken, yalnızca 24 bin 300 kadın çalışan var. Kadın çalışanların oranı yüzde 10 bile değil ve ilerleyen yıllarda yeni teknolojiler ile birlikte ortaya çıkacak işlerde ihtiyaç daha da artacak.

İş gücü tamamen dönüşüyor

2030 yılında çalışanlar çok daha fazla makine, veri görselleştirme ve analitik kullanarak belirlenecek. Tam zamanlı işler çok daha esnek hale gelirken bireyler GiG ekonominin bir parçası olacak. 2030 yılında yapılacak işlerin henüz yüzde 85’i keşfedilmeyi beklerken insanlığa yönelik inovasyonlara yatırım yapan Dell Technologies, bu gelişimin nasıl gerçekleştiğini, 2030 yılına doğru ilerlerken hangi teknolojilerin rehberlik edeceğini açıkladı.

Dell Technologies’in 2030 planları, teknoloji ve verilerin insan ruhu ile bir araya geldiğinde her zaman dünyada olumlu etkilere yol açacağı inancı üzerine tasarlandı. 2030 hedefleri şunları içeriyor: