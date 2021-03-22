22 Mart Dünya Su Günü | GF Hakan Plastik | Suyun Sonu Var

GF Hakan Plastik, 22 Mart Dünya Su Günü için “Suyun Sonu Var” diyor

22 Mart Dünya Su Günü’nün 2021 yılı teması, Suyun Değeri. GF Hakan Plastik, suyun değerini vurgulamak üzere bu yıl farklı bir çalışmaya imza atıyor. Hazırladığı kampanya ile su kıtlığının ülkemiz üzerindeki etkileri ve bu konuda yapılabilecekler konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

GF Hakan Plastik, Engage İstanbul –A Member of Havas-‘ın hazırladığı kampanyası ile aslında su fakiri olma yolunda ilerleyen ülkemizde suyun önemine dikkat çekiyor. Türkiye nüfusunun 2030 yılında 100 milyona ulaşacağı ve kişi başına düşen su miktarının bin 120 m³’e gerileyeceği öngörülüyor. İklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilerin artmasıyla kuraklık da Türkiye için önemli bir risk oluşturuyor.

GF Hakan Plastik kampanyası hem açıkhavada hem de dijital alanda bu konuya temas ediyor. Öncelikle İstanbul’da çeşitli noktalarda bulunan acil durum panolarında ”Kuraklık Halinde Camı Kırın!“ uyarısı ile su tasarrufu konusunda yapılabilecekler hakkında bilgiler veriyor. Panolarda yer alan QR kod uygulaması ile www.suyunsonuvar.com mikrositesine yönlendirme yapılıyor.

Sitede ise Türkiye’nin su konusunda karşı karşıya kaldığı gerçekler ve yapılabilecekler konusunda bilgilere ulaşılabiliyor.

Dünyanın en sürdürülebilir markaları içerisinde ilk 10 firma arasında yer alan GF’in bünyesinde bulunan GF Hakan Plastik, suyun çıkarılması, taşınması, depolanması, dağıtılması ve yeniden yapılandırılması konusunda çalışmalar yürütüyor. Türkiye’deki tesislerinde ürün geliştirme ve üretim süreçlerinde de su ve enerji verimliliği için uygulamalarda bulunuyor.