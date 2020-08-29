

30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel reklam filmi

Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK bünyesinde hizmet veren TOTAL istasyonları, 30 Ağustos Zafer Bayramıiçin duygu dolu bir reklam filmi ile izleyicilerin karşısına çıkıyor.

TOTAL istasyonları tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramıvesilesiyle hazırlanan reklam filminde animasyon ve gölge oyunları kullanılarak, izleyiciye dramatik ve etkileyici bir görsellik sunuluyor.

“Söylemesi kolay ama hiçbir sayı böylesine ağır, hiçbir gün böylesine uzun, hiçbir kelime böylesine güzel ve hiçbir isim milletine böylesine umut olmadı…” sözleriyle başlayan filmde Türk ulusu olarak topyekün verilen büyük mücadele, Kurtuluş Savaşı sayılarla resmediliyor. Kalplere temas eden bir dille devam eden film, 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u milli hislerimize dokunarak kutluyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ise bir kez daha sevgi ve saygıyla anılıyor.

Total İstasyonları Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Beril Cabı Günermengi,reklam filmi hakkında görüşlerini şöyle ifade etti: “TOTAL istasyonları olarak Türkiye’ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için çalışırken, ülkemizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ortaya koymuş olduğu eşsiz mücadeleyi saygı ve minnetle anmaktan gurur duyuyoruz. Ülke olarak, birlik olduğumuzda nelere göğüs gerebildiğimizi her fırsatta hatırlamamızı sağlayan bu önemli günleri, böyle özel filmlerle anmak bizim için çok kıymetli. Bu vesileyle herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarız.”

Daha önce de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir animasyon filmiyle izleyici karşısına çıkan Total istasyonları, 3D animasyon tekniğiyle yine etkileyici bir görsel dünya sunuyor.

KÜNYE

Reklamveren: TOTAL İstasyonları Türkiye

Reklamveren Yetkilisi: Beril Cabı Günermengi, Taner Özçelik, Nurgün Özdoğan

Reklam Ajansı: FCB ARTGROUP

CCO: Ateş Çavdar

Yaratıcı Grup Lideri: Cem Önder Yaşar

Kreatif Ekip: Gözde Pişkin, Emre Kıvrak, Berkay Bozyel, Ferhat Çolak, Tuna Işın, Cansu Bayrambey, Elif Açıkgöz

Başkan Yardımcısı / Müşteri İlişkileri: Esra Özkan

Marka Direktörü: S.Burcu Önder

Marka Temsilcileri: Damla Saybir, Büşra Türkmen

Prodüksiyon Şirketi: Lunapark

Yönetmen: Mustafa Coşar

Yapımcı: Gökhan Sanlav



