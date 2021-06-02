30 milyon kişinin evi hem ısınmıyor hem de rutubetli

Türkiye’de evler ısınmıyor, odalar rutubetli

Pandemi döneminde her ev bir işyeri ve okula döndü. Kısıtlamalar ve Kovid 19 salgın önlemleri nedeniyle öğrenciler, çalışanlar, 65 yaş üstü vatandaşlar evlerde her zamankinden daha çok zaman geçirdi. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in açıkladığı veriler evlerde farklı sağlık sorunlarına yol açabilecek konuları gözler önüne serdi.

TÜİK verilerine göre 33 milyon kişi konutunda yetersiz izolasyondan kaynaklanan ısınma sorunu yaşıyor. Yaklaşık 30 milyon kişinin evinin çatısından su sızıyor. Türk Ytong, Türkiye’de konutların ısınma maliyetlerine ve sağlıksız koşullara dikkat çekerek ısı yalıtımında dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Yetersiz ısı yalıtımı, ısınma giderlerini artırıyor

TÜİK tarafından 06 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2019 yılı sonuçlarına göre nüfusun yüzde 58,8’i kendilerine ait bir konutta oturuyor. Araştırmaya göre konuta ilişkin en önemli problemlerden biri izolasyondan kaynaklanan ısınma sorunu. Bireylerin yüzde 39,3’ü konutundaki izolasyon problemlerinden dolayı ısınamıyor. Bireylerin yüzde 36,9’u sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi nedeniyle sorun yaşıyor ve yüzde 26,1'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşıyor.

Binalarda ısı yalıtımı yoluyla enerji tasarrufu sağlanması ve sağlıklı mekanlarda yaşam sürülmesi için çalışan Türk Ytong, ürünleri ile binalarda ısınma kaynaklı enerji kayıplarını önleyerek, doğalgaz ve elektrik faturalarının kabarmasına engel oluyor. Kış aylarının en büyük gider kalemini oluşturan ısınma maliyetlerini düşürmenin ve bütçeden tasarruf etmenin yolu yapılarda doğru ısı yalıtımı yaptırmaktan geçiyor.

Multipor ile doğalgaz ve elektrik faturalarından tasarruf edin

Yetersiz ısı yalıtımına sahip binalarda yaşayan vatandaşların doğalgaz faturalarından tasarruf etmesinin güç olduğunu belirten Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak, “Evlerde tüketilen enerjinin önemli bölümü, yetersiz ısı yalıtımından, hatalı veya eksik uygulamalardan dolayı kayboluyor. Ev alıp kiralarken binada kullanılan yapı malzemelerinin, ısı yalıtımı özelliklerinin sorgulanması bu açıdan çok önemli. Binalara sonradan yapılan yalıtım uygulamalarında da dikkatli olunmalı. Tüketicilerin ısı yalıtım malzemesi tercih ederken, sağlayacağı enerji tasarrufuna, insan sağlığına ve iç ortam kalitesine etkisine, uzun yıllar bakım gerektirip gerektirmediğine ve yangın açısından risk taşıyıp taşımadığına bakması gerekiyor. Seçilen malzemenin doğru uygulanması, en az malzeme kadar önemli bir unsur. Doğru ısı yalıtım sistemi uygulanmış binalarda, yazın sıcak havanın kışın da soğuk havanın geçişi en aza iniyor, özellikle soğuk kış dönemlerinde, faturalarda büyük tasarruf elde ediliyor. Bununla birlikte ısı yalıtımı iyi yapılmamış binalar birçok sağlık sorununa sebep oluyor. Türk Ytong olarak binaların nefes almasına olanak tanıyan, mineral esaslı ve yanmaz Multipor Isı Yalıtım Levhası ürünümüzle binalardaki ısı yalıtımı uygulamalarına akılcı çözümler üretiyoruz.’ dedi.

Öztoprak ayrıca Multipor ile binaların uzun yıllar bakım gerektirmeyecek yüksek performanslı bir yalıtıma kavuştuğunu belirterek, “Multipor’u tamamen doğal ve yerli hammaddelerle üretiyoruz. Mineral esaslı olması nedeniyle kullanıldığı binaların nefes almasına olanak sağlıyor, iç ortam nemini düzenleyerek, duvarlarda nem ve küf oluşumunu engelliyor. A1 sınıfı yanmaz özellikteki bu ürünümüz, cephe yangınına neden olmadığı için yüksek katlı binaların mantolanmasında da son derece güvenli bir ısı yalıtım çözümü sağlıyor.” dedi.