304 Paslanmaz Çelik Boruların Tüm Özellikleri

Birçok farklı alanda ve günlük yaşantımızda işimizi kolaylaştıran birçok farklı sistemde kullanılan 304 paslanmaz borular ile ilgili bütün gerekli olan bilgileri, alanında en iyilerden olan ve paslanmaz boru çeşitlerini paslanmaz çelik kullanarak üreten ve satan Borşen’den aldık. Ayrıca paslanmaz boru yanı sıra tüm diğer paslanmaz fittings üretimi de gerçekleştirmekte ve paslanmazın kalitesi de her zaman üst düzeyde olarak kaliteli ve sağlam sistemler üretilmektedir. Borşen ile yaptığımız görüşmeler sonucunda elde ettiğimiz bütün bilgileri kullandık ve 304 paslanmaz hakkında ve paslanmaz çelik kullanımı sonucunda elde edilen diğer paslanmaz boru ve paslanmaz fittings hakkında da bilgiler elde ettik. Paslanmazın kalitesi her zaman üstün olan Borşen’den alınan bilgiler detayda…

304 Paslanmaz Çelik

Bütün paslanmaz fittings üretiminin hemen hemen yarsını oluşturan ve bütün endüstriyel malzemelerde de kullanılan 304 paslanmaz, her uygulamaya tabi tutulabilen bir çelik türü değildir. Çatal bıçak takımlarından fabrikalara kadar kullanılan bütün paslanmaz çelik ürünler aslında 304 paslanmaz çeliktir. Evlerde ve ofislerde vs. gibi yaşam alanlarında kullanılan paslanmaz boru sayısının da büyük kısmını aslında yine 304 paslanmaz oluşturmaktadır.

304 Paslanmaz Çelik Bileşenleri

Günlük hayatımızda en sık karşılaştığımız paslanmaz fittings ürünü 304 paslanmaz çelik üretimidir ve kaynakla tutulan bölgelerde korozyonu önleyebilmek amacıyla başvurulan bir çelik türüdür. Düşük karbona sahiptir ve korozyon hassasiyetini de böylece sağlamaktadır. Bu paslanmaz çelik türü, kimyasal değerleri gereği dayanıklılığı arttırır, ayrıca korozyona karşı dayanımı da arttırır. Yüksek sıcaklığa karşı dayanıklılık sağlar ve bunları sağlayan da aslında karbon sayısıdır. Hassas korozyon gibi olasılıkları olan uygulamalarda başvurulan bir çelik türü değildir.

Korozyon Dayanıklılığı

304 paslanmaz, paslanmazın kalitesi olarak değerlendirince ne kadar kaliteli olduğu görülebilmektedir ve çok geniş bir kullanıma sahip olması sebebiyle de korozyona karşı olabildiğince dayanıklı üretilmiştir ki uzun süreli kullanıma müsait olsun. Tüketilen gıdaların birçoğunun üretiminde, kolay temizlenebilir olması ile birçok farklı çevrede, organik olan kimyasal maddelerle, çok geniş inorganik maddelerle kullanımda ve renkli boya maddelerine karşı da dayanıklılığa sahiptir. En uygun kullanım sıcaklığına bakılacak olursa da 30 derece ile 50 derece aralığı ideal sıcaklıktır diyebiliriz. Bütün bunlara ek olarak da kısa süreli aralıklar ve düzgün temizlik ile uygulandığı ortamlarda kolaylıkla uzun süre kullanılabilmektedir.

Isı Dayanıklılığı

Oksitlenmeye karşı dayanıklılığı yüksek olan 304 paslanmaz, günlük yaşantımızda paslanmaz boru, paslanmaz çelik üretiminde çok sık kullanılmaktadır ve hatta diğer bütün paslanmaz fittings üretimlerinde de bu çeliğe başvurulabilmektedir. Oda sıcaklığında su çok ola bölgelerde kullanımı doğru olmayacaktır. Fakat oda sıcaklığı dışında tüm alanlarda çok iyi performans göstermekte ve rahatlıkla da kullanılabilmektedir. Sıcaklığın çok yüksek olduğu değerlerde aranan özellik aslında yüksek karbon değeridir ve bu sıcaklıklarda 304 paslanmaz ideal bir seçim olabilmektedir.

304 Paslanmaz Fiziksel ve Mekanik Özellikleri

Çekme Mukavemeti Minimum: 515 MPa

%0,2 Akma Mukavemeti Minimum: 205 MPa

Uzama % Minimum: %40

Brinell Sertliği Maksimum: 201 HB

Rockwell Sertliği Maksimum: 92 HRB

Vickers Sertliği Maksimum: 210 HV

Kolaylıkla şekillendirilebilen 304 paslanmaz, alanında en iyilerden olan ve uzman ekibi ile sayısız deneyim elde etmiş olan Borşen tarafından üretilmektedir ve üretimler de satılmaktadır. Eğer daha fazla detaylı bilgiler istiyor ve 304 paslanmaz ile üretilen paslanmaz çelik, paslanmaz boru ve diğer paslanmaz fittings hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız Borşen web sitesini ziyaret edebilirsiniz.