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350 bin kişi ölmez ağaç için imza verdi | Zeytinime Dokunma

1 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile, sonrasında rehabilite edilmek şartıyla zeytinlikler madenciliğe açıldı.

04 Mart 2022 Cuma 09:04
350 bin kişi ölmez ağaç için imza verdi | Zeytinime Dokunma

350 bin kişi ölmez ağaç için imza verdi | Zeytinime Dokunma

Ölmez Ağaç olarak da bilinen asırlık ağaçların katledilmesine kamuoyu büyük tepki gösterdi ve yönetmeliğin iptali için sivil toplum kuruluşları tarafından hızla davalar açıldı. Ayrıca, Change.org Türkiye’de başlatılan change.org/zeytinimedokunma imza kampanyası 350 binden fazla imzaya ulaştı, onlarca ünlü kampanyaya destek verdi. 

Ülkemizde birçok çiftçinin gelir kaynağı olan zeytinlikler 2006 yılından beri birçok sefer sanayiye açılmaya çalışıldı. En son, 5 yıl önce de zeytinlikleri yok edecek bir yasa tasarısı gündeme gelmişti; fakat sivil toplum kuruluşları ve zeytin üreticilerinin tepkisi, Meclis ziyaretleri ve 300 bin kişinin de imza attığı kampanyanın da etkisiyle zeytinlikler kurtarılmıştı.

Fakat 1 Mart’ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle zeytinlik alanlar madencilik faaliyetine açıldı. Zeytin Kanunu’na da aykırı olarak yapılan bu değişiklik sosyal medyada kısa sürede büyük tepki topladı. Gülse Birsel, Burcu Biricik, Tarkan, Aslıhan Gürbüz, Damla Sönmez, Ezgi Mola, Buket Uzuner, Şahan Gökbakar, İlber Ortaylı başta olmak üzere birçok ünlü isim zeytinliklerin ölüm fermanına hayır dedi. “Zeytin Hayattır” kampanyasına bir günde 50 binden fazla imza geldi. 

5 yıl önce de zeytinlik katliamına neden olacak yasa tasarısına dur demek için Change.org’da bir imza kampanyası başlatan ve 300 bin imzayla başarıya ulaşan Aydın Şensal kanuna aykırı olarak çıkan yeni yönetmelik değişikliği için,  “Yönetmelik iptal olmazsa, zeytinliklerimiz madencilerin arka bahçesi haline gelecek. Bugün hepimizi besleyen, yüzlerce aileyi doyuran topraklar birer zehir depolama sahası olacak. Hep beraber harekete geçerek zeytinlikleri kurtarabilir, tüm Türkiye’nin bu konudan haberdar olup kenetlenmesini sağlayabiliriz,” yorumunda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
ZeytinZeytin AğacıÖlmez Ağaç
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