3600 Ek Gösterge için yeni çalışma iddiası
Kamu çalışanlarının memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar bugün Sabah Gazetesi'nde yer aldı. Daha önce bakanların söz konusu çalışmanın şimdilik askıya alındığını duyurmasına rağmen, yeni ek gösterge hazırlığında memur sendikalarının da görüşünün alındığı bildiriliyor.
Sabah gazetesinde Hazal Ateş imzasıyla yayınlanan habere göre, yapılacak değişiklikle milyonlarca memur ve emekli ek göstergeye "yansıtma oranı" formülü ile artış alacak. 60 puanlık yansıtma oranı brüt maaşı 1450 lira artıracak. 30 yıllık memurun ikramiyesi 43.500 lira fazla olacak. Göstergesi olmayan memur kalmayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son düzenlemelerin yapıldığı ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlayacaklarını açıklamıştı.
KARİYER MESLEKLERİNE 600-800 PUAN EKLENECEK
Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak. Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak.