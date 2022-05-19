Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

3600 Ek Gösterge için yeni çalışma iddiası

Milyonlarca memurun yıllardır yolunu gözledi 3600 ek gösterge konusunda yeni bir hazırlığın gündemde olduğu iddia edildi. 

19 Mayıs 2022 Perşembe 13:10
3600 Ek Gösterge için yeni çalışma iddiası

3600 Ek Gösterge için yeni çalışma iddiası


Kamu çalışanlarının memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar bugün Sabah Gazetesi'nde yer aldı. Daha önce bakanların söz konusu çalışmanın şimdilik askıya alındığını duyurmasına rağmen, yeni ek gösterge hazırlığında memur sendikalarının da görüşünün alındığı bildiriliyor.

Sabah gazetesinde Hazal Ateş imzasıyla yayınlanan habere göre, yapılacak değişiklikle milyonlarca memur ve emekli ek göstergeye "yansıtma oranı" formülü ile artış alacak. 60 puanlık yansıtma oranı brüt maaşı 1450 lira artıracak. 30 yıllık memurun ikramiyesi 43.500 lira fazla olacak. Göstergesi olmayan memur kalmayacak.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, hükümetle paylaştıkları çalışmaya göre ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla brüt aylıkta ortalama 1450 lira artış olacağına dikkat çekerek, "Devlet memurunun emekli aylığındaki artış brüt 1450 lirayı bulur. Ben 37 yıllık memurun emekli aylığıma yansıması 53 bin liraya ulaşır. Ek göstergesi yükseldiği halde emekli maaşı ve ikramiyesi değişmeyenlerle ilgili tazminat yansıtma oranları yükseltilerek bu sağlanabilir. Herkesi memnun etme yolu hem ek göstergelerden hem de tazminat yansıtma oranlarından ayarlama yapılarak herkesin emekli maaşı ve ikramiyesi yükseltilebilir ve beklenti karşılanabilir" değerlendirmesini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son düzenlemelerin yapıldığı ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlayacaklarını açıklamıştı.

KARİYER MESLEKLERİNE 600-800 PUAN EKLENECEK

Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak. Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak.

Anahtar Kelimeler:
Ek Gösterge3600 Ek Gösterge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ege İhracatçı Birlikleri’nde Jak Eskinazi güven tazeledi
Ege İhracatçı Birlikleri’nde Jak Eskinazi güven tazeledi
Önce benzin, ardından elektrik | Benzine gece yarısı zam
Önce benzin, ardından elektrik | Benzine gece yarısı zam
Sigaraya en ağır zamlar geliyor | 40 TL'yi bulabilir
Sigaraya en ağır zamlar geliyor | 40 TL'yi bulabilir
Tarım kredi marketlerinde zarar rekoru kırıldı
Tarım kredi marketlerinde zarar rekoru kırıldı
OSB uğruna, ekili alanları talan ettiler
OSB uğruna, ekili alanları talan ettiler
Abalıoğlu Yem’den geleceğin Zooteknistlerine destek
Abalıoğlu Yem’den geleceğin Zooteknistlerine destek
Benzine gece yarısı zam geliyor 
Benzine gece yarısı zam geliyor 
Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum?
Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum?
İkinci el konut fiyatları yüzde 127 arttı
İkinci el konut fiyatları yüzde 127 arttı
Kırmızı et için turuncu alarm | Zam geliyor
Kırmızı et için turuncu alarm | Zam geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim