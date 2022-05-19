3600 Ek Gösterge için yeni çalışma iddiası



Kamu çalışanlarının memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar bugün Sabah Gazetesi'nde yer aldı. Daha önce bakanların söz konusu çalışmanın şimdilik askıya alındığını duyurmasına rağmen, yeni ek gösterge hazırlığında memur sendikalarının da görüşünün alındığı bildiriliyor.

Sabah gazetesinde Hazal Ateş imzasıyla yayınlanan habere göre, yapılacak değişiklikle milyonlarca memur ve emekli ek göstergeye "yansıtma oranı" formülü ile artış alacak. 60 puanlık yansıtma oranı brüt maaşı 1450 lira artıracak. 30 yıllık memurun ikramiyesi 43.500 lira fazla olacak. Göstergesi olmayan memur kalmayacak.

hükümetle paylaştıkları çalışmaya göre ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla brüt aylıkta ortalama 1450 lira artış olacağına dikkat çekerek, "Devlet memurunun emekli aylığındaki artış brüt 1450 lirayı bulur. Ben 37 yıllık memurun emekli aylığıma yansıması 53 bin liraya ulaşır. Ek göstergesi yükseldiği halde emekli maaşı ve ikramiyesi değişmeyenlerle ilgili tazminat yansıtma oranları yükseltilerek bu sağlanabilir. Herkesi memnun etme yolu hem ek göstergelerden hem de tazminat yansıtma oranlarından ayarlama yapılarak herkesin emekli maaşı ve ikramiyesi yükseltilebilir ve beklenti karşılanabilir" değerlendirmesini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son düzenlemelerin yapıldığı ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlayacaklarını açıklamıştı.

KARİYER MESLEKLERİNE 600-800 PUAN EKLENECEK

Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak. Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak.