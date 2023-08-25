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3600 Ek Gösterge torpilli memurlara mı geliyor?

AKP iktidarlarının her seçim öncesinde kamu çalışanı memurlar için söz verdiği 3600 ek gösterge uygulamasının kapsamı daraltılıyor.

25 Ağustos 2023 Cuma 10:28
3600 Ek Gösterge torpilli memurlara mı geliyor?

3600 Ek Gösterge torpilli memurlara mı geliyor?

Kamuda çalışan 3 milyondan fazla kadrolu memurun yıllardır çıkmasını beklediği 3600 Ek Gösterge konusunda, iktidar verdiği sözlerden U dönüşü yapmanın yolunu arıyor. Kamu çalışanlarının toplu sözleşme görüşmelerinde ele alınan ek gösterge maddesinde hükümet, bir önceki seçim sonrası yaptığı gibi tüm memurlara değil, bazım kamu çalışanlarına dar kapsamlı sınırlı sayıda memura verilecek. Hafta başı memurlara 'Kesin çıkacak' sözü verilen ek göstergenin yasallaşması konusunda iktidar sözcüleri 'Üzerinde çalışılacak' sözü ile zaman kazanma yoluna gitti. Son açıklamada ucu açık, kapsamı daraltılan çalışma içinde 'Bazı memurlara verilecek' ibaresi suistimale açık yorumları yapılıyor.

Yılan hikâyesine dönen 3600 ek göstergede karışıklık devam ediyor. Seçim öncesinde birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verileceğini vaat eden iktidar, şimdi “bazı” memurlara verileceğini söylüyor. Yetkili federasyon Memur-Sen de iktidarın bu uygulamasına razı oldu. Toplusözleşmede iktidar ile Memur-Sen arasında imzalanan toplantı tutağının ekinde yer alan uzlaşılan maddeler arasında 3600 farklı şekilde yer aldı.

‘KESİN’DEN ‘ÇALIŞILACAK’A 

“Ek gösterge çalışması” başlıklı maddede, “Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 1. derecedeki bazı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 3600 ek gösterge rakamından faydalandırılması hususunda yetkili konfederasyonun katkısıyla çalışma yapılacaktır” denildi. Bu maddeye göre 3600 ek gösterge düzenlemesi bütün birinci dereceye gelen memurları kapsamayacak. Sadece “bazı” memurlar kapsamda olacak. Onların da hangileri olacağı çalışmaların sonunda netleşecek.

Ayrıca seçim öncesindeki “kesin yapılacak” tavrından da “çalışma yapılacak” noktasına gelindi. Buna karşın Memur-Sen maddenin bu haline onay verdi. Yetkili konfederasyon olduğu için de çalışmaya “katkı” verecek. Bunun dışında toplantı tutanağında üzerinde uzlaşmaya varılan 50 madde içinde cuma namazı izni, hac izni, helal gıda kullanımına ilişkin maddeler de yer alıyor. 

Anahtar Kelimeler:
3600 Ek Gösterge
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