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3M Türkiye'de önemli atama | İlker Şengüzel fabrika müdürü oldu

Türkiye’nin büyük üretim merkezlerinden biri olan 3M Türkiye Çorlu ve Çerkezköy Fabrikaları Müdürlüğü görevine, 3M Türkiye’de 10 yıllık deneyime sahip olan İlker Şengüzel atandı.

04 Ağustos 2020 Salı 10:56
3M Türkiye'de önemli atama | İlker Şengüzel fabrika müdürü oldu

3M Türkiye'de önemli atama | İlker Şengüzel fabrika müdürü oldu

Türkiye’de 1987’den beri operasyonlarını sürdüren 3M’in British Safety Council 61. Uluslararası İş Güvenliği Ödülünü alan Çerkezköy ile birlikte iki farklı üretim üssü bulunuyor. Çorlu ve Çerkezköy fabrikaları, Temmuz 2020 itibarıyla 3M’de 10 yılı geride bırakan İlker Şengüzel’e emanet edildi. 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitiren ve 2010 yılında 3M de Üretim Lideri olarak göreve başlayan Şengüzel, pek çok farklı departmanda çeşitli görevlerde yer aldı.

Şengüzel, 3M Türkiye’de sırasıyla Çorlu ve Çerkezköy fabrikaları SixSigma Proje Yöneticisi, Üretim teknojileri ve Kalite Müdürü, Otomotiv ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Üretim ve Tedarik Zinciri Müdürü görevlerinde bulundu. 3M Türkiye Çorlu ve Çerkezköy Fabrikaları Müdürü olarak atanmadan önce Şengüzel, Çorlu ve Çerkezköy Fabrikaları Üretim Operasyonları Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

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