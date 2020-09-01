3M Türkiye Genel Müdürü Halil Kardıçalı oldu

3M Türkiye Genel Müdürlüğü pozisyonuna Halil Kardıçalı atandı. 2015 yılı Nisan ayından bu yana 3M Türkiye’nin Hukuk Direktörlüğü görevini üstlenmiş olan Halil Kardıçalı, artık 3M Türkiye ülke liderliği görevini de yürütecek.

4 yıl üst üste dünyanın en prestijli kurum içi hukukçu araştırmalarından Legal 500’ün hazırladığı GC Powerlist’te iş dünyasındaki en etkili kurum içi avukatlarından biri olarak gösterilen Kardıçalı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2003 yılında mezun oldu. Eğitimine 2008 yılında Cornell Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek lisans yaparak devam etti.

İstanbul ve New York Eyaleti barolarına kayıtlı olan Kardıçalı, şirketler hukuku ve birleşme ve devralmalar konularında Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarında çalıştı ve 3M’e katılmadan önce uluslararası bir BT firmasında Hukuk Direktörü olarak görev aldı. 3M Türkiye’nin Hukuk Departmanındaki görevlerine ilave olarak EMEA bölgesinde de hukuki sorumluluklar alan Halil Kardıçalı, dönemsel olarak İnsan Kaynakları Departmanının ve Kamu ile İlişkiler Bölümünün yönetimini de üstlendi. Evli ve bir oğlu var.