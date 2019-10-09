

4 banka, sorunlu alacaklarını sattı, milyonlarca borçluya indirim yolu açıldı

Türkiye'nin 4 büyük bankası, tahsil etmekte zorlandığı alacaklarını sattı. Yasal takip, icra, avukat giderleri ve mahkeme masrafları gibi tüketiciyi zorlayan hukuki süreçleri rahatlatacak olan uygulama ile, 4 bankaya borcu olanlar için önemli bir indirim fırsatı doğdu. Garanti Bankası, Finans Bank, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası'na kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenler, borç devri ile kara listeye girmekten de kurtuldu. Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalardan düşük bedellerle tahsil edilemeyen alacakları satın alan varlık yönetim şirketleri, borçlulara indirim ve uzun vadeli taksitler gibi esneklikler sağlayarak ödeme koşullarını iyileştiriyor. 2019'un ilk 9 ayında alacak satışı yapan bankalar İş Bankası, Garanti, Finans ve Yapı Kredi'den oluşuyor. Satışların tutarı 5 milyara yaklaştı.



Uzun süreli alacaklarını tahsil edemeyen bankaların son yıllarda sıklıkla başvurduğu yöntem satış oluyor. İşin alıcı tarafında ise çok sayıda varlık yönetim şirketi yer alıyor. Satışa çıkarılan alacaklar genellikle tahsilatı 2-3 yıl gecikmiş düşük meblağlı borçları kapsıyor.

Bu yöntem sayesinde bankalar yasal takip, mahkeme ve icra gibi süreçlerden tek seferde kurtulmuş olurken, bankanın alacağı ile satışından elde ettiği rakam arasındaki fark zarar olarak kayıtlara geçiyor.

Bankanın kurtuluş olarak gördüğü seçenek satışa konu olan borcun sahiplerine ise ciddi pazarlık imkanı sağlayan sürecin kapısını aralıyor.

BÜYÜK İNDİRİM ALINABİLİR

Satış sonrası bankaların devreden çıkmasıyla alacakları düşük fiyatla satın alan varlık yönetim şirketi borcun muhatapları ile iletişime geçerek uygun bir yapılandırma modeli sunuyor.

Yapılandırmanın çerçevesinde bankaların sunamadığı alacak tutarlarında indirim, uzun vadeli ödeme planı ve borç erteleme gibi çok sayıda öneri ve esneklik de rahatlıkla sağlanabiliyor.

Kişinin durumu gerçekten kötüyse ve ödeyecek durumda değilse bunu belgelemesi halinde ayrıca farklı bir yöntem de gündeme gelebiliyor.

KARA LİSTEDEN ÇIKIYOR

Ödeme tamamlanınca ibraname ile borçlu kişi yeniden finansal özgürlüğüne kavuşuyor. Borcun kapandığına dair bildirimi Kredi Kayıt Bürosu'na varlık yönetim şirketi yapıyor ve bu başvuru ile borçlu kişi kara listeden de çıkmış oluyor.

90 GÜN İÇİNDE TAKİBE GİRİYOR

Alacak satışı genellikle bankaların ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan gecikmiş alacak portföylerini kapsıyor. Vadesi gelen bir borç, 90 gün içinde ödenmezse tahsili gecikmiş alacak statüsüne geçiyor ve yasal takip süreci başlatılıyor.

9 İHALE, 8 TALİP!

2019 yılının ilk 9 ayına bakıldığında alacak satışı yapan 4 banka öne çıkıyor. Bu bankalar sırasıyla İş Bankası, Garanti, Finans ve Yapı Kredi şeklinde. Bankaların alacaklarına ise Arsan, Doğru, Efes, Emir, Gelecek, Hayat, Sümer ve Birikim isimli varlık yönetim şirketleri talip olurken, bankaların bu zaman zarfında ayrı ayrı 9 kez ihaleye çıktığı görülüyor.

Alacakları satın alan varlık yönetimi şirketleri, toptan satın aldıkları alacak paketinden ne kadar çok tahsilat yapabilirlerse o kadar para elde edebiliyor. O yüzden satış fiyatı bankadan bankaya ve paketten pakete değişiyor.

5 MİLYARA KARŞILIK 190 MİLYON TL

Bankalar arasında 9 ay içerisinde en fazla satış 4 defa ihaleye çıkan Yapı Kredi tarafında gerçekleşirken, tek seferde en büyük satış ise 1,1 milyar TL'lik portföy ile İş Bankası'na ait. Söz konusu ihalelerde satışa çıkarılan tutar ise toplamda 5 milyar TL'ye yaklaşmış durumda. Bu satışlardan bankaların kasasına girecek para ise sadece 190 milyon TL.

3 AY ARAYLA İKİ İHALE

Garanti Bankası, 2019 yılı içerisinde iki defa alacak satışına çıktı. Nisan ve Ağustos ayı içerisinde yapılan ihalelerin ilkinde 364 milyon 970 bin 915,17 TL tahsili gecikmiş alacak 19 milyon 440 bin TL bedelle Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye, 260 milyon TL'lik bir diğer alacak ise 18,5 milyon TL karşılığında Gelecek Varlık Yönetim'ine devredildi.

EN FAZLA SATIŞ YAPI KREDİ'DE

Yılın ilk 9 ayı içerisinde en fazla alacak satışı ise Yapı Kredi Bankası tarafından geldi. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları içerisinde yapılan satışlarda 2 milyar 141 milyon TL'lik alacak portföyü varlık şirketlerine devredildi. Bu satışların karşılığında ise bankanın kasasına 89 milyon lira para girdi. Söz konusu satışlar Arsan, Doğru, Efes, Emir, Gelecek, Hayat ve Sümer Varlık Yönetim şirketlerine yapıldı.



TEK SEFERDE EN BÜYÜĞÜ

Bankalar arasında şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük satışı işlemi ise İş Bankası tarafında.

26 Eylül'de gerçekleştirilen satışta, banka takipteki krediler portföyünün 1,1 milyar TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarını 32,4 milyon TL satış bedeli ile Efes, Hayat, Birikim ve Doğru Varlık Yönetim'e devretti.

Bankanın bir diğer satışı olan Mayıs ayındaki işlemde takipteki krediler portföyünün 418,4 milyon TL tutarındaki kısmı, 30 milyon TL'lik satış bedeli ile Efes ve Gelecek Varlık Yönetim şirketlerine aktarılmıştı.

RAKAMI AÇIKLAMADI

QNB Finansbank da Eylül ayının son haftasında KAP'a yaptığı açıklama ile kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından bireysel kredi, kredi kartı ve işletme kredilerinden oluşan toplam 959 milyon TL tutarlı portföyünü Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'ye sattığını duyurdu. Ancak banka bu satışın ne kadar bir bedelle yapıldığını ise belirtmedi. KAYNAK Yeni Şafak