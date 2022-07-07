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5 ayda 690 bin çalışan işten çıkarıldı

İşsizlikle mücadelede Türkiye sınıfta kaldı. Özel sektörler ve KOBİ'lerde kaçak göçmenler işe yerleştirilirken sadece 5 ayda 698 bin çalışan işinden oldu

07 Temmuz 2022 Perşembe 19:03
5 ayda 690 bin çalışan işten çıkarıldı

5 ayda 690 bin çalışan işten çıkarıldı


Kriz ve kaçak göçmenlerin neden olduğu bunalım işsizlik sayısını hızla yükseltiyor. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre yılın ilk beş ayında işverenler tarafından en az 698 bin 757 emekçi işten çıkarıldı.

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) yeni yayımladığı “Aylık İstatistik Bülteni”, Türkiye’deki kronik işsizlik sorununun artarak devam ettiğini bir kez daha teyit etti. 

Yayımlanan verilere göre yılın ilk beş ayında işverenler tarafından işten çıkarılan en az 689 bin 757 emekçi işsizlik ödeneği almak için İŞKUR’a başvurdu. Bu kişilerin ise sadece 336 bin 60’ı bu ödeneği almaya hak kazandı. Mayıs ayında ise 112 bin 657 emekçi işten çıkarıldığı için İŞKUR’a başvururken ödenek alabilen kişi sayısı 57 bin 27 kişi olarak kayıtlara geçti. Haziran 2022 itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.9 artarak 3 milyon 568 bin 171 kişi oldu. Bu kapsamda kayıtlı işsiz sayısı kadınlarda yüzde 23.3 artışla 1 milyon 744 bin 862 kişi, erkeklerde yüzde 18.8 artışla 1 milyon 823 bin 309’a yükseldi.

Yine İŞKUR verilerine göre, geçen hazirandan 2021’in aynı ayına kıyasla işverenlerin eleman talebini gösteren “açık iş” sayısı toplamda yüzde 31.9 artışla 236 bin 505, özelde yüzde 33.4 artışla 236 bin 45 ve kamuda yüzde 80.1 düşüşle 460 adet oldu. “İşe yerleştirme” ise yüzde 44.5 artışla 154 bin 37 kişi.

Anahtar Kelimeler:
İşsizlikIşten çıkarma
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