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500 TL geliyor iddiası ortalığı karıştırdı

Yüksek enflasyonun ardından aylardır bankamatiklerden seri numaraları bir birini takip eden gıcır gıcır kağıt paralara, 500 liralık banknotla mı ekleniyor?

25 Nisan 2022 Pazartesi 08:15
500 TL geliyor iddiası ortalığı karıştırdı

500 TL geliyor iddiası ortalığı karıştırdı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası piyasaya 500 TL ile 5 liralık madeni para süreceği iddia ediliyor. Halen piyasada bulunan madeni paraların değerinin ise maliyetinin üstünde olduğu daha önce açıklanmıştı.

Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu, 500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıkların başladığını iddia etti.


Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla birlikte her geçen gün etkisini daha da sert hissettiren ekonomik kriz, yurttaşların belini bükmeye devam ediyor.

Piyasada şu anda 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL'lik banknotlar bulunuyor. En büyük madeni para ise şu anda 1 TL. Bu banknot ve madeni paralara yenilerinin ekleneceği iddia edildi.

İddianın sahibi Ziraat Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşcu...

Babuşcu, bu iddiayı Twitter'daki hesabında dile getirdi.

Merkez Bankası'nın hazırlıklara başladığını öne süren Babuşcu, "500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı" ifadelerini kullandı.

Babuşcu'nun bu iddiası, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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