Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

60. Yıl Avrupa Marka Ödülleri

Türkiye ile Almanya arasında 30 Ekim 1961 yılında imzalanan İşgücü Antlaşması'nın 60'ncı yılında, bu ülkede kalıcı başarılara imza atmış, bilim insanı, akademisyen, sanatçı ve yatırımcı iş adamları ödüllendiriliyor.

29 Mart 2022 Salı 09:23
60. Yıl Avrupa Marka Ödülleri

Avrupa'da Başarılı Türklere Ödül Yağmuru

Avrupa'da gururumuz haline gelen sanatçı, bilim insanı, sporcu, akademisyen, eğitimci, sinemacı, doktor, yazar, ressam, yönetici olarak Türkiye'nin gururu haline gelen çok sayıda meslek sahibi Mayıs ayında İstanbul'da buluşuyor.

Ünlü organizatör Oya Ulucan ile Burhan Üzgeç tarafından düzenlenen ödül töreni 31 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek.

Sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran yapacak. 60. Yıl Avrupa Marka Ödülleri, gurbette yatırımları ile iş dünyasından çok sayıda iş insanına, bilimsel çalışmaları ve buluşları ile bilim insanlarına, kırdıkları rekorlar ve attıkları gollerle sporculara, sanat yaşamlarında ülkemizin adını gururlandıran eserleri ile sanatçılara verilecek.

60 yıl önce başlayan gurbet yolculuğunu Avrupa'nın pek çok ülkesinde kalıcı hale getiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının iki kültür arasında ulaştığı başarılar çok sayıda akademik çalışmaya konu olmuş, hazırlanan belgesellerde başarı hikayeleri milyonlarca insanın takdirini kazanmıştı.

Son Güncelleme: 31.03.2022 00:41
Anahtar Kelimeler:
ÖdülÖdül TöreniAvrupa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet zammına 1 nisan şakası gibi gerekçe
İnternet zammına 1 nisan şakası gibi gerekçe
Emeklilik yatırım fonları 305 milyar liraya ulaştı
Emeklilik yatırım fonları 305 milyar liraya ulaştı
Zeytinlikler celladını bekliyor | Dozerler, kepçeler, talana hazır
Zeytinlikler celladını bekliyor | Dozerler, kepçeler, talana hazır
Yazılım Uzmanları İçin Özgeçmiş Örnekleri
Yazılım Uzmanları İçin Özgeçmiş Örnekleri
Bitki hastalıkları henüz tarladayken saptanacak
Bitki hastalıkları henüz tarladayken saptanacak
Bizi Sıfır Atık ödülü bile kurtarmaz
Bizi Sıfır Atık ödülü bile kurtarmaz
Vatandaş, kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemiyor
Vatandaş, kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemiyor
60 bin dönüm ekili tarlayı don vurdu | Üretici zorda
60 bin dönüm ekili tarlayı don vurdu | Üretici zorda
Türk Sağlık Sektörü Gözünü Küresel Pazarlara Çevirdi
Türk Sağlık Sektörü Gözünü Küresel Pazarlara Çevirdi
Motorin satış fiyatlarına yeniden zam geliyor
Motorin satış fiyatlarına yeniden zam geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim