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65 yaş üstü toplu taşıma araçlarına kimliği ile binebilir mi?

Evet binilebiliyor. 2014 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifi ile TBMM'den geçen kanun uyarınca binilebiliyor, ancak yerel yönetimler ayrı kart çıkarma uygulaması ile işi karmaşık hale getiriyor. Siz yine de tedbirli olun.

20 Aralık 2023 Çarşamba 08:34
65 yaş üstü toplu taşıma araçlarına kimliği ile binebilir mi?






65 yaş üstü toplu taşıma araçlarına kimliği ile binebilir mi?


Bursa'da bir vatandaşın arkadaşları ile belediye otobüsüne binme macerası, 65 yaş üstü yurttaşlar için 2014 yılında TBMM'de onaylanan kanunu gündeme getirdi. Kanunla 65 yaş üstü vatandaşlar şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma hakkı tanınırken, belediyelerin getirdiği kart zorunluluğu işi daha zorunlu hale getiriyor.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, 65 yaş üstü kişilerin, kendilerine tanınan ücretsiz toplu ulaşım hakkı için ayrıca kimlik çıkarma zorunluluğu olmadığını belirterek "Kimlik yeterli" dedi.

Bursa'da yaşayan Nejdet Bekiroğlu (67), emekli yakın arkadaşıyla toplu taşım aracına bindi. Bekiroğlu, önce kendisi, ardından arkadaşı için ücretsiz ulaşım kartını validatöre (otobüslerde kart okutulan cihaz) okuttu. Otobüs şoförünün 'Aynı kartı iki kişi için kullanamazsınız' uyarısının ardından Nejdet Bekiroğlu'na otobüs biniş ücretinin 100 katı 650 lira ceza yazıldı. Bekiroğlu, durumu tüketici hakem heyetine bildirdi. Hakem heyeti hem cezanın hem de 65 yaş üstü vatandaştan ücret alınmasını yersiz ve kanuna aykırı buldu.

'KANUNA AYKIRI'

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, 65 yaş üstü kişinin toplu taşımayı ücretsiz kullanım hakkı olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aldığı karar sonrası meclisten geçen ve kanun haline gelen uygulamayla vatandaşın 65 yaşında olduğunu gösteren kimliğiyle ücretsiz seyahat edebileceğini belirten Gündüz, "Vatandaş belediyelerin zorunlu kıldığı ücretsiz seyahat kartını çıkartmak zorunda değil. Kimlik yeterli. Belediyeler para kazanmak için kart çıkarttırıyor. Bu hukuk dışıdır. Belediye meclisinin aldığı idari bir karardır bu. Ancak idari kararlar kanunları bağlamaz. 2014 yılında bakanlık karar aldı ve toplu taşıma araçlarına binerken kimlik göstermelerinin yeterli olduğunu açıkladı" dedi.

Emekli Nejdet Bekiroğlu'na yazılan cezayla ilgili de konuşan Gündüz, "Çift kart çektiği için 100 katı ceza yazmışlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu parayı alamaz. Ne vize parası ne de cezasını alabilir. Kanuna aykırı" ifadelerini kullandı.


 

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