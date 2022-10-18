811 Milyon İnsan Gıdaya Erişemiyor



Dünya genelinde yaşanan savaşlar ve sağlığa yönelik krizler, iklim felaketleri ve etkisini yitirse de tüm dünya’da derin izler bırakan Kovid 19 pandemisi insanların gıdaya ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dünya Doktorları 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü’nde bir çağrıda bulunarak yoksulluk yaşayan insan sayısının bir nesildir ilk kez artış gösterdiğine dikkat çekti.

17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü. Birleşmiş Milletler her yıl bu tarihte “Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi” Raporu yayınlıyor. Dünya genelinde Yoksullukta çok ciddi oranda artış yaşandığı kaydedilirken Dünya Doktorları, elde edilen verilen ışığında son 25 yılda yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik yaşanan ilerlemenin 2019 yılında patlak veren COVID-19 pandemisi ile alt üst olduğuna dikkat çekiyor.

1,3 Milyar İnsan Yoksulluğun Pençesinde

Dünya Doktorları artan yoksulluğa dikkat çekmek için bir çağrıda bulundu. Çağrıda, aşırı yoksulluk içinde yaşayan insan sayısının bir nesildir ilk kez artış gösterdiği ve pandemi öncesi tahminlerle karşılaştırıldığında art arda gelen krizler sonrası 2022’de 75 ila 95 milyon kişinin daha aşırı yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısında bulunuldu. Mevcut durum itibariyle dünyada en az 1,3 milyar insanın hala çok yönlü yoksulluğun pençesinde olduğu ve bu kişilerin neredeyse yarısının çocuk ve gençlerin oluşturduğu kaydedildi.

811 Milyon Kişi Gıdaya Erişemiyor

Dünya genelinde 811 milyon insanının gıdaya erişemediğini, 44 milyon kişinin kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ve 2 milyar insanın temiz içme suyundan yoksun bir şekilde yaşadığını vurgulayan açıklamada Dünya Doktorları, gelir dağılımındaki eşitsizlik ve adaletsizliklerin, zenginle yoksul arasındaki uçurumun açılmasıyla her geçen yıl daha da derinleştiğine dikkat çekti.

“Milyonlarca insan, işçi haklarının ve çalışma koşullarının gerilemesiyle yalnızca günü kurtarmak, karnını doyurmak için mücadele ederken, servetleri dünya nüfusunun yüzde 99’unun toplamına eşit olan %1’lik milyarder sınıfı, eşi görülmemiş bir artışla zenginliklerini ikiye katlamış durumda”.

Onurlu ve insanca bir yaşam için her türlü ayrımcılığa karşı mücadelede ortak bir sorumlulukla küresel dayanışmanın ilke edinilmesinin önemine vurgu yapan Dünya Doktorları, uluslararası toplumu milyonlarca insanın acı çekmesine neden olan yoksulluğu ortadan kaldırmak için gerekli adımları atmaya çağırdı.