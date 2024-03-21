850 dönüm araziyi, tramvay elektriğine kurban ettiler



Türkiye'nin başına bela olan kömür ocakları, maden alanları, HES ve GES projeleri Türk nüfusun ağırlıkta olduğu köy ve mahalleri boşaltmayı mı hedefliyor? Meralar, tarım alanları hızla betonlaşırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi, tramvay ve hafif raylı sistemlerin enerji maliyetini düşürmek için 850 dönüm kıymetli tarım arazileri ile meralar GES projesi için adeta talan etti. Köylülerin karşı çıkmasına rağmen açılan GES alanı çok sayıda köyde tarım ve hayvancılığı bitirme noktasına getirdi. Et, Süt fiyatları hızla artarken mera alanlarının korunmadığından yakınan yörede yaşayan vatandaşlar daha önce yaptığı gösterilerde sık sık jandarma ile karşı karşıya bırakılmıştı.

Samsun'un Ladik ilçesinde köylünün tepkisine rağmen tarım alanında yapılan Güneş enerji sistemi projesi (GES) faaliyete geçti.





’nin (SBB)’nde 850 dönüm araziye kurduğu GES (güneş enerji santralı) projesi köylülerin eylemlerine karşın faaliyete geçti. Belediyeden yapılan açıklamada, “GES güneş enerjisinden yılda 90 milyon kilovatsaat elektrik üretecek. Aralarında hafif raylı sistem tramvaylarında olduğu birçok tesisinin orta düzeyde tükettiği elektrik maliyetlerini büyük oranda düşürecek. Proje, kurum bütçesine yılda yaklaşık 250 milyon TL tasarruf sağlayacak” dendi. Projenin hayvancılık ve tarım yaptıkları mera alanına yapılmasına tepki gösteren çiftçiler daha önce defalarca jandarmayla karşı karşıya kalmışlardıBaşta İstanbul olmak üzere 11 ildeki araziler orman alanı dışına çıkarılarak ranta açılacak. Alanın toplam büyüklüğü 1 milyon 137 bin metrekareyi aştı. İzmir’in Seferihisar Sığacık, Kiraz, Bornava’nın Gürpınar köyleri ile Mersin, Muğla, Manisa, Kütahya, Sivas, Trabzon, Yozgat, Antalya ve Balıkesir’in