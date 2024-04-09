99. Bitfinex Alpha Raporu yayımlandı

Bitcoin halving’i için geri sayım başlarken, piyasalarda oluşan şartlar geçmişteki yarılanma dönemlerinden ayrışma gösteriyor. 65.000 ila 71.000 dolar arasında bir konsolidasyon aşamasına girmiş gibi görünen BTC, volatil bir döneme başladığına yönelik sinyaller veriyor.

Bitcoin için halving sürecine girilirken, 2012'den bu yana gerçekleşen tüm yarılanmalara bakıldığında basit bir regresyon modeli kullanarak önümüzdeki 14 ayda yarılanma sonrası yüzde 160'lık bir fiyat artışı potansiyeli bulunuyor. Ancak Bitfinex’in 99. Alpha Raporu’na göre, bu yaklaşım çok basit olabilir. 2024 halving’i ile daha önce gerçekleşenlerden farklı olarak, BTC halving öncesinde tarihi zirvesinde bulunuyor. Bununla birlikte hem uzun vadeli yatırımcılar hem de kısa vadeli yatırımcılar tarafından çok daha fazla satış baskısı olması ise BTC'nin ne kadar yükseğe çıkabileceğini belirlemenin artık daha karmaşık olduğuna işaret ediyor.

65.000 ila 71.000 dolar arasında bir konsolidasyon aşamasına girmiş gibi görünen BTC, volatilite dönemlerinde olduğuna yönelik sinyaller veriyor. On-chain analizler dolaşımdaki arzın yüzde 9,5'ini oluşturan 1.875 milyon BTC'nin, önemli bir kısmının kısa vadeli yatırımcılara ait olduğunu ve 60.000 doların üzerindeki maliyetlerle satın alındığını ortaya koyuyor. Bu yatırımcı grubu, yeni spot alıcıları ve şu anda Grayscale hariç ABD Spot ETF'lerinde tutulan yaklaşık 508.000 BTC'yi de içerisinde barındırıyor. Bu alıcılar, uzun vadeli yatırımcıların Aralık 2023'ten bu yana piyasaya sürdüğü yaklaşık 900.000 BTC'yi emip ve hatta daha fazlasını satın almasına rağmen her iki kohort da satış yapıyor ve bu da bulunduğumuz aralığa bağlı volatiliteye katkıda bulunuyor.

Bu dağılım, kısa vadeli yatırımcıların daha yüksek fiyat seviyelerinde aktif katılımını, Bitcoin sahipliğinin gelişen dinamiklerini ve spot ETF'ler aracılığıyla kurumsal yatırımların artan etkisini vurguluyor. Kohortlar arasındaki canlılık bakımından ise bu döngüde her zamankinden daha fazla varlığın paralarını hareket ettirmesi nedeniyle döngünün en yüksek seviyesine yakın olduğu gözlemleniyor. Bu da özellikle okunması zor pazar şartlarının oluşmasına neden oluyor".

Piyasalar Fed’in Haziran ayında faiz indirme ihtimaline temkinli yaklaşıyor

Makroekonomi tarafında ise, işsizlik oranları düşerken, istihdam piyasası Mart ayında beklentileri aşarak güçlü büyüme ve ücret artışları kaydetti. Bu gelişmeler Fed’in faiz kararlarını etkileme potansiyeli doğursa da piyasalar ABD Merkez Bankası’nın Haziran ayında faiz indirimi ihtimaline temkinli yaklaşıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell yakın zamanda yaptığı bir konuşmada enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğini kabul etti ancak misyonun henüz tamamlanmaktan uzak olduğunu belirtti. Sağlam ekonomik büyüme ve istihdama dikkat çeken Powell, politika faizinin bu sıkılaştırma döngüsünde zirveye ulaşmış olabileceğini ve ekonominin beklendiği gibi gelişmesi durumunda yılın ilerleyen dönemlerinde olası faiz indirimlerinin gerçekleşebileceğini söyledi.

Güney Kore, kripto para listelemelerine ilişkin regülasyonları gündemine aldı

Kripto sektörünü ilgilendiren haberlerin başında ise; Güney Kore’nin, piyasa güvenliğini ve şeffaflığı artırmak amacıyla merkezi borsaların listeleme işlemlerine ilişkin katı düzenlemeleri hayata geçireceğini duyurması geliyor.

Öte yandan Hong Kong sanal bankası ZA Bank, stablecoin ihraççıları için bankacılık hizmetleri sunmaya hazırlanırken; Avustralya, Monochrome Asset Management'ın ürününü Cboe Australia'da listelemek için başvuruda bulunmasıyla ilk Bitcoin ETF'ini karşılamaya hazırlanıyor.