A101'de çalışanına bir günde 50 ekmek yedirtmiş



Zincir marketlerde çalışanlara yönelik insanlık dışı uygulama iddialarının araştırılmasını isteyen sendikalar, sömürü sisteminin çarkında çok sayıda gencin geleceğinin heba edildiğine dikkat çekiyor. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Egemen Köse, Ankara Aktürk İş Merkezi Yeni Eryaman A101 şubesinde 5 Temmuz’da A101’de işe başladı.

Mağazadan 2-3 şişe su alıp içen üniversiteli işçi Köse, hırsızlıkla suçlandı. 23 günlük çalışma süresinin sonunda “Ya istifanı yaz ya da Kod-29 ile işten atarız.” tehdidi ile zorla istifası alındı. Egemen Köse, mağazadaki bütün envanter açıkların üzerine yıkılarak zor durumda bırakıldığını anlattı.

Yaşadıklarını Mağaza Market-Sen'e anlatan Köse, şu ifadeleri kullandı:

“Yoğun şartlar altında, sıcak havada, maskeyle çalışıyorduk. Ben 3 şişe su ve 1 tane de kek yedim. Bunu da müdür yardımcısına söyledim. Ertesi gün izinliydim. Mağazada kısmı envanter sayımı yapmışlar. Özellikle o gün benim yediğim, içtiğim ürünlere yapmışlar. 182 TL'lik bir açık çıkarmışlar. 50 tane ekmek, 45-50 su… Mantıken dedim ki ‘Ben bunların hepsini zaten yiyemem. 50 ekmek nasıl yiyeyim abi.’ dedim. ‘Bütün marketin açığını benden tahsil etmeye çalışıyorsunuz.’ dedim. Ben bu duruma itiraz ettim, istifa edeceğimi söyledim. Sonraki gün ise beni hırsızlıkla itham ettiler. Aslında kendileri sürekli bunu yapan insanlar. O gün ‘Kod-29 ile seni işten çıkartırız. Bu şartlarda kimse seninle çalışmaz.’ diyerek bana mobbing uyguladılar. Bana üstü boş olan bir maaş avans formu imzalattılar. Bir de bana istifa imzalattırdılar. Yedim içtim diye zorla baskı yapıp istifa dilekçesi imzalattılar. İmzaladım korktuğum için.”



“2500 TL’YE YAKIN ALACAĞIM VARKEN 300 TL YATIRDILAR”

23 gün A101’de çalışan Egemen Köse, maaşının da tam olarak yatırılmadığını şu sözlerle açıkladı:

“23 gün çalıştım 2.500 TL’ye yakın alacağım varken 300 TL yatırdılar. Bu durumu bildirdim ancak kimseden geri dönüş alamadım. Başka bir şubenin müdürüyle konuştum. Benim o alıp yediklerim hırsızlığa giriyormuş. Halbuki ben parasını ödeyeyim diye de çalışırken söyledim. Kendileri 3 şişe su ve 1 tane kekin yenmesini bu hale getirdiler. Bu bahane ile benim maaşımın üstüne yattılar. Bloke koydular. Arkadaşlar bana ‘Senin paranla mağazanın açığını kapatıyorlardır.’ dedi.”

“ÖĞRENCİYİM, ANNEME BAKABİLMEK İÇİN A101’E GİRDİM”

Babası öldüğü için evin sorumluluğunun üzerinde olduğunu belirten A101 işçisi, “62 yaşındaki anneme bakabilmek ve eğitimime devam edebilmek için A101’de işe girdim. Evi geçindirebilmek için kredi çekmiştim ve ödemem gerekiyor. A101’e durumumu düzeltmek için girdim ancak daha zor duruma geldim. Ben hayatta kalmaya çalışıyorum.” dedi.

“MAAŞIMI YATIRMADIKLARI GÜN CEBİMDE 1 LİRA BİLE YOKTU”

Maaşımın yatırılmadığı 2 Ağustos günü çok susadığı halde bir şişe su alabilecek 1 lirası bile bulunmadığını dile getiren üniversite öğrencisi Egemen Kaya "Bu bana çok dokundu. Gittim camiden içtim o şekilde susuzluğumu giderdim. Bu para benim emek verip de alamadığım bir para. Ben kimseden hayır istemiyorum, ben emeğimin karşılığını istiyorum. Hakkımın peşinde olacağım." diye konuştu.

ENVANTER SAYIMLARINDAKİ AÇIKLAR İŞÇİLERİN ÜZERİNE YIKILIYOR

Birçok A101 şubesinde mağazada yapılan envanter sayımlarının ardından çıkan açıkların parasının usulsüzce işçilerden alındığı iddia ediliyor. Egemen Köse de bu haksızlığa maruz kaldığını “İşe ilk başladığımda envanterde açık çıktı. Olay benden önce gerçekleşmesine rağmen bölge sorumlusunun talimatıyla açığın ödenmesi için maaşımdan kesinti yapıldı. Haksız ve usulsüz bir şekilde benden 290 TL aldılar.” ifadeleriyle anlattı. (KAYNAK Çumhuriyet)

