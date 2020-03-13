A101 indirimli ürünler | A101'de indirim haberi

Türkiye’nin en yaygın perakende zincirlerinden A101 marketlerinde bu hafta televizyonlardan cep telefonlarına, küçük mutfak aletlerinden araç içi aksesuarlara kadar pek çok elektronik ve elektrikli ürün kaçırılmayacak fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Samsung ve Hi-Level televizyonlar sizi bekliyor…

Her hafta olduğu gibi, bu hafta da A101 marketlerinde uygun fiyatlı televizyonlar alıcılarını bekliyor. Dahili HD uydu alıcılı SAMSUNG 40N5000 40” FULL HD TV, 2 yıl Samsung Türkiye garantisi ile ile A101 müşterilerine 1.999 TL ’den satışa sunuluyor. A 101 aynı zamanda sinema keyfini evine getirmek isteyenleri de unutmuyor. 2.599 TL’den satışa çıkan HI-LEVEL 55UHL950 55” ULTRA HD SMART LED TV, 2 HDMI girişi, dahili uydu alıcısı ve bir çok özelliğinin yanı sıra Netflix, Prime Video ve Youtube’a erişim kolaylığı sağlıyor.

Özgün tasarımlı ve kullanışlı özellikleriyle Samsung Galaxy...

12 Mart’tan itibaren A101 marketlerinde satışa sunulacak Samsung Galaxy A10, 6.2” HD+TFT Sonsuz V Ekran ve 5MP ön kamerası ile dikkat çekiyor. Samsung Galaxy A10, 2 GB RAM, 8 çekirdekli işlemci, 32 GB dahili hafıza özelliklerinin yanı sıra yüz tanıma kilidi ile güvenliğinizi sağlıyor. 2 yıl Samsung Türkiye garatisi olan ürün, 3400 mAh pil kapasitesi ile de günlük yaşamda her an ulaşılabilir olmanızı sağlıyor.

A101 marketleri, aynı zamanda biriktirdiğiniz anıları saklamak ve her an ulaşabilmenizi sağlamak için 2 güzel ürünü bu hafta satışa sunuyor. HI-LEVEL 32 GB Smart USB Bellek, hafif tasarımı ve 2 yıl garantisiyle 32,95 TL’den raflarda yerini alacak. Bir başka dijital depolama çözümü ise 29,95 TL’den satışa çıkan 2 yıl garantili HI-LEVEL 32 GB Smart Micro SD Kart.

Çeşit çeşit küçük ev aletleri…

ARZUM AR-2003 Cookart Eco Midi Fırın, pratik kullanımı ve elverişli boyutlarıyla ev kadınlarının mutfaktaki en büyük yardımcısı olacak. 35 L fırın içi kapasitesi, eşit pişirme sağlayan alt ve üst ısıtıcı rezistansları, zaman ayarı, emaye kaplı fırın tepsileri ve 3 yıl garantisiyle 279 TL’den alıcısını bekliyor.

Misafirlerle gerçekleştirilecek keyifli sohbetler SİNBO STM-5812 Elektikli Çay Seti ile taçlanacak… Dual ısıtma sistemiyle %90 enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu bu ürün, otomatik kapanma ve sıcak tutma özelliği, 1.7 L su ısıtıcısı, 0,7 L cam demlik kapasitesiyle 2 yıl arantili bir şekilde 99,95 TL’den A101 müşterilerinin beğenisine çıkıyor.

Günün yorgunluğunu lezzetli bir türk kahvesiyle atmak isteyenler için KİWİ KCM-7510 Elektrikli Cezve de bu haftanın kaçırılmayacak ürünlerinden. Hızlı kaynatma, çift katmanlı güvenli soğuk dış yüzey, 330 ml kapasitesi ve 2 yıl garanti ile sadece 29,95 TL’den alıcısının karşısında.

Birbirinden cazip araç içi akesesuarlar…

Yolculuk ederken keyifli vakit geçirmek isteyenler için avantajlı ürünler A101 marketlerinde.

7.0 içe katlanır dokunmatik ekran, 1080p video oynatıcı, bluetooth, FM radyo, USB şarj, Android ve İOS MirrorLink, AUX, USB disk ve hafıza kart girişi, Video-In&Out (Park kamera girişi), uzaktan kumanda ve 2 yıl garantisi ile 399,95 TL’den satışta.

Daha uygun fiyatlı bir multimedya sistemi arayanlar için ise PİRANHA 7785 Oto Multimedya Sistemi kaçırılmayacak bir ürün. Sistem, 7.0 kapasitif tam dokunmatik ekran, 1080p video oynatıcı, bluetooth, FM radyo, USB şarj, Android ve İOS MirrorLink, AUX, USB disk ve hafıza kart girişi, Video-In&Out (Park kamera girişi), uzaktan kumanda ve 2 yıl garantisi ile 299,95 TL’den alıcını bekliyor.

PİRANHA 7735/7736 Oto Teyp, yolculukları eğlenceli hale getirmek için A101 marketlerinin raflarında yerini aldı. Bluetooth sayesinde kolaylıkla araç ile bağlantı kuran teyp, 18 kanallı FM radyo ve USB ,SD kart ve harici aux girişi özellikleriyle dikkat çekiyor. Ürün, 2 yıl garanti ile 79,95 TL’den satışa sunuluyor.

329,95 TL’den satışa çıkan, kaliteli ses ve görüntü sağlamakla birlikte 2 yıl garanti sunan PİRANHA Oto Multimedya Monitor, 9” ekran, MP5 video oynatıcı, bluetooth, FM transmitter, USB flash disk girişi AV-IN girişi ,uzaktan kumanda ve İOS ve Android Mirror Link özelliklerine sahip.

Araç içinde yolculuk ederken güvenlik de en önemli ihtiyaçlardan. A101 marketlerinden satılan PİRANHA Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası 2.7” ekran, G-Sensör kaza anı, ses kaydı, gece görüşü özellikleri ve 2 yıl garantisi ile 89,95 TL’den satışta.

PİRANHA 6601 LED Ekranlı Park Sensörü’nün sesli uyarı sistemi ile araç park etmek artık çok daha kolay. 49,95 TL fiyatlı ürünün montajı için paket içerisinde aparat sunuluyor.

Ayrıca PİRANHA PVC-4005 Araç Tipi El Süpürgesi araç temizliğine önem gösterenler için bulunmaz bir fırsat. Yıkanabilir HEPA filtre, kolay temizlenebilir 0,4 L toz haznesi, araç çakmak girişi ve 2 yıl garantisiyle 39,95 TL’den satışa sunuluyor.

Sadece araçlarda değil her zaman her yerde kullanıma uygun PİRANHA/ 11248 Metal Gövdeli Hava Kompresörü, 3 farklı başlığı ilefonksiyonel kullanım sağlıyor. 2 yıl garantili bu ürüne 69,95 TL bedelle sahip olunabiliyor.

Telefonun tamamlayıcısı niteliğindeki Huawei Honor Band 4 Akıllı Running Bileklik a101.com.tr’de spor severleri bekliyor. 0,95” AMOLED ekranından günlük yaşamda bile egzersiz takip edilebilirken kat edilen mesafe, uyku kalitesi, yakılan kalori gibi pek çok bilgiye sadece 99 TL’lik uygun fiyatıyla kolaylıkla ulaşabiliyor.

a101.com.tr’yi ziyaret eden müzik severleri mutlu edecek Philips BM90 Kablosuz Müzik Sistemi ise 1.899 TL’den satışa sunuluyor. Pek çok cihazla uyumlu olan ürün, CD ve USB alarmı, kapanma zamanlayıcısı, VFD ekran, ACM güç kablosu, FM anteni, uzaktan kumanda, otomatik hafızaya alma, 4 modlu dijital ses kontrolü ve dinamik bas kuvvetlendirme özellikleriyle alıcısıyla buluşuyor.

Bakımlı erkekler için satışa çıkan Wahl 9855-1216 Groomsman Pro Erkek Bakım Seti, tutması kolay gövdesi, 60 dakikalık kullanım süresi, kolay temizleme özelliği ve 4 farklı değiştirebilir başlığıyla 149,95 TL ‘den A101 müşterilerinin beğenisine sunuluyor.

A101 Hakkında:

Perakende sektörünün en yaygın zinciri olan A101, Türkiye’nin 81 ilinde, 956 ilçesinde ve 9000 market ile faaliyet göstermektedir. Deloitte Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu’na göre Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci şirketi olan A101 yaklaşık 54.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncüsü olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemektedir. Türkiye’nin en büyük 20 şirketi arasında yer alan A101 "Yüksek indirim" konseptinde işletilen zincir marketlerinde; müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim malzemeleri sunmaktadır.