A101’de 15 - 22 Temmuz haftası teknolojik ürün fiyatları

BU HAFTA DA TELEVİZYONLARINI YENİLEMEK İSTEYENLER İÇİN HI LEVEL TV…

Televizyonunu yenilemek isteyenler için her hafta olduğu gibi bu hafta da A101 marketlerinde televizyon seçenekleri satışa sunulmaya devam ediyor. HI-LEVEL 40”HL40DLK13 FULL HD ANDROID SMART UYDU ALICILI LED TV, dâhili uydu alıcısı, 2x8 W ses çıkışı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB giriş özellikleri ve 2 yıl Sunny garantisi ile 1.449 TL’den satışa çıkıyor.

KAÇIRILMAYACAK FİYATLI TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

Haftanın fiyat/performans ürünü olan SAMSUNG GALAXY A30S Cep Telefonu, 8 çekirdekli işlemci, 6.4” HD+ Samoledsonsuz – V ekran ve 4.000 mAh pil gücü özelliklerinin yanı sıra 25 MP+5 MP+8 MP üçlü arka ve 16 MP ön kamerası ile keyifli fotoğraf çekimleri sunuyor. 64 GB dâhili hafıza, 4 GB RAM ve 2 yıl Samsung Türkiye garantisiyle satışa sunulan ürün, 2.999 TL fiyatı ile hem A101 marketlerinden hem de a101.com.tr’den satın alınabiliyor.

Televizyon keyfine keyif katacak akıllı TV kutusu XIAOMI MI TV BOX S 4K sayesinde netflix, youtube gibi popüler uygulamalar artık her evde. Android 9.0, wi-fi ve bluetooth bağlantıları,2 GB Ram ve 8 GB dâhili hafızaya sahip olan ürün ile kaliteli vakit geçirmek çok daha kolay. 2 yıl garantisi ve 439 TL fiyatıyla müşterinin beğenisine sunulan benzersiz ürün A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de alıcıların beğenisine sunuluyor.

Mevcut internet ağını tek tuşla genişletip kullanıcılarına kesintisiz internet keyfi yaşatan MERCUSYS Kablosuz Ağ Genişletici 16 Temmuz’dan itibaren A101 marketlerinde. 300 Mbps’ye kadar hız kapasitesi bulunan ürün 3 yıl TP-Link Türkiye garantisi ile 74,95 TL’den satışa sunuluyor.

Anıların ve dosyaların güvenle saklanabileceği SANDISK 64 GB USB Bellek 2 yıl garantisi ile bu hafta da 59,95 TL fiyatı ile A101 raflarında yerini alıyor.

OYUN SEVERLER İÇİN BİRBİRİNDEN GÜZEL PIRANHA BİLGİSAYAR AKSESUARLARI BU HAFTA A101’DE…

PIRANHA Gaming Kulaklık ile oyun keyfi ikiye katlanıyor. 2 yıl garanti kapsamındaki ürün 49,95 TL.

Türkçe Q klavyeye sahip ayrıca 7 farklı renk led ışığı seçeneği sunan PIRANHA Gaming Klavye, 39,95 TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

ise 2400 DPI hızı ve 2 yıl garantisi ile sadece 29,95 TL.

Tüm bu uygun fiyatlı teknolojik ürünlerin yanı sıra PIRANHA STEREO 1+1 Hoparlör sayesinde de oyun oynamanın ya da müzik dinlemenin keyfine varılıyor. 3Wx2 stereo ses çıkış gücü, telefon, tablet ve bilgisayar uyumlu ürün 24,95 TL’den satışa sunuluyor.

MUTFAKTAKİ MİNİK YARDIMCILARDA BU HAFTA..

Son zamanların çok konuşulan ürünü MI XIAOMI VACUUM MOP MIJIA 1C Robot Süpürge, siz keyifle otururken kuru ve ıslak temizlik fonksiyonu ile evinizi pırıl pırıl yapıyor. 2500 Pa emiş gücü, 0,2 L su haznesi 0,6 L toz haznesi ile 110 dakika durmadan temizlik yapabilme özelliklerinin yanı sıra 2 yıl garantisi bulunan ürün tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr ‘de 2.699 TL fiyatı ile müşterilerin beğenisine çıkıyor.

Hijyenin hayatımızda daha da önemli olduğu bu günlerde bir başka kullanışlı ürün ise SUNNY ROSSA Dik Süpürge. 139 TL uygun fiyatı ile dikkat geçen ürün, 700W emiş gücü, 0,75 L yıkanabilir toz haznesi, üçgen süpürme aparatı ve 2 yıl garantisi ile 16 Temmuz’dan itibaren raflarda yerini alıyor.

ARZUM AR695 PETA Seramik Tabanlı Ütü ise 2400W ısı gücü, 35 g/dk. sürekli buhar, 120 g/dk. şok buhar verme özelliklerinin yanında 260 ml kapasiteli ışıklı su tankı ve 3 yıl garantisi ile sadece 129 TL.

16 TEMMUZ’DAN İTİBAREN KİŞİSEL BAKIM REYONLARINDAKİ ÜRÜNLER..

Formunu korumaya dikkat edenler için APRILLA ABS-1070 Kendini Şarj Eden Baskül bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında yerini alıyor. Pilsiz kullanım teknolojisi sayesinde tek bir butonla kendi enerjisini kendi üretiyor. 180 kg’a kadar ağırlık ölçümü, düşük güç ve aşırı yük uyarısı özellikleri bulunan baskül 89,95 TL fiyatı ve 2 yıl garantisi ile tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

Her evin olmazsa olmazlarından ELLE EKM101 Saç Kurutma Makinesi, 2200 W motor gücü, 2 hız ve 3 ısı ayarı, aşırı ısınma koruması ve difüzor başlığı ile A101 marketlerinin raflarında yerini alıyor. 69,95 TL cazip fiyatı ile dikkatleri çeken ürünün 2 yıl garantisi de bulunuyor.

APRILLA ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi ile evde bakımlı olmak artık çok kolay. Taşınabilir, şık ve modern tasarımı, ayarlanabilir kılavuz tarağı, paslanmaz çelik bıçakları, USB şarj kablosu ile 2 yıl garantisi bulunan ürün sadece 49,95 TL’den alıcılarını bekliyor.

Yüz temizliğinde çığır açacak ürün A101’den geliyor. POLOSMART SONİC Yüz Temizleme Cihazı, titreşimli silikon temas noktaları sayesinde cildi makyaj kalıntısı ve ölü deri hücrelerinden arındırıyor. 12 farklı hız ayarı, suya dayanıklı şık tasarımı ile tüm cilt tiplerine uygun olan ürün farklı renk seçenekleri, 2 yıl garantisi ve 29.95 TL fiyatı ile alıcıların beğenisine sunuluyor.