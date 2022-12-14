Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

AB ve Türkiye Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması’nı imzaladı

Birliğin kural, standart, politika ve uygulamalarına adım adım uyum sağlama süreçlerinde IPA III faydalanıcılarını desteklemeyi; böylece, istikrar, güvenlik ve refahlarına katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

14 Aralık 2022 Çarşamba 22:57
AB ve Türkiye Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması’nı imzaladı


AB ve Türkiye Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması’nı imzaladı

AB ve Türkiye, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA III) için Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması'nın (FFPA) imza ve onay sürecini tamamlamış bulunmaktadır. Bu anlaşma, 2021-2027 arasındaki yedi yıllık dönemi kapsamakta olup Avrupa Birliği tarafından Türkiye'de finanse edilen çalışmaların uygulanmasına yönelik ortak kuralları belirlemektedir. 

AB, Birlik değerlerine uyum için gereken siyasi, kurumsal, hukuki, idari, sosyal ve ekonomik reformları benimseme-uygulama ve Birliğe Üyelik perspektifi doğrultusunda Birliğin kural, standart, politika ve uygulamalarına adım adım uyum sağlama süreçlerinde IPA III faydalanıcılarını desteklemeyi; böylece, istikrar, güvenlik ve refahlarına katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut şunları söyledi: “Bu önemli belgenin AB ve Türkiye tarafından onaylanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu adım, çok özel bir yılın hemen öncesinde, Türkiye ve halkıyla var olan uzun soluklu ortaklığımıza duyduğumuz güçlü bağlılığı yansıtmaktadır.”

Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması, kısa bir süre önce, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Avrupa Komisyonu’nun Güney Komşuluk Bölgesi ve Türkiye’den sorumlu Direktör Vekili Henrike Trautmann tarafından imzalanmıştır. Anlaşma, 2 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onanmış, 12.12.2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

AB, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Türkiye’ye yönelik 2022 Yıllık Eylem Programı’nı da kısa bir süre önce kabul etmiştir. Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2021 ve 2022 programları kapsamında ortaklaşa kararlaştırılan somut çalışmalar da artık uygulanmaya başlayabilir. 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig, pandemi öncesine dönüyor
Süper Lig, pandemi öncesine dönüyor
Macaristan Türkiye ihracat trafiğinde yüzde 12'lik büyüme
Macaristan Türkiye ihracat trafiğinde yüzde 12'lik büyüme
İşletmeniz çığır açmaya hazır mı?
İşletmeniz çığır açmaya hazır mı?
Oğuz Holding'den güneş enerjisi yatırımı
Oğuz Holding'den güneş enerjisi yatırımı
GSK Türkiye’den Globale Üst Düzey Atama
GSK Türkiye’den Globale Üst Düzey Atama
2022 Mastercard Turizm Raporu Sonuçlandı
2022 Mastercard Turizm Raporu Sonuçlandı
Kadınların Yüzde 34’ü Tatil Yapmıyor
Kadınların Yüzde 34’ü Tatil Yapmıyor
Yatak Odası Takımları ve Alternatif Çözümler
Yatak Odası Takımları ve Alternatif Çözümler
Türkiye'yi inşaat sektörü ayakta tuttu | Konut üretimi yetersiz
Türkiye'yi inşaat sektörü ayakta tuttu | Konut üretimi yetersiz
Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı
Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim