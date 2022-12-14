

AB ve Türkiye Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması’nı imzaladı

AB ve Türkiye, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA III) için Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması'nın (FFPA) imza ve onay sürecini tamamlamış bulunmaktadır. Bu anlaşma, 2021-2027 arasındaki yedi yıllık dönemi kapsamakta olup Avrupa Birliği tarafından Türkiye'de finanse edilen çalışmaların uygulanmasına yönelik ortak kuralları belirlemektedir.

AB, Birlik değerlerine uyum için gereken siyasi, kurumsal, hukuki, idari, sosyal ve ekonomik reformları benimseme-uygulama ve Birliğe Üyelik perspektifi doğrultusunda Birliğin kural, standart, politika ve uygulamalarına adım adım uyum sağlama süreçlerinde IPA III faydalanıcılarını desteklemeyi; böylece, istikrar, güvenlik ve refahlarına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut şunları söyledi: “Bu önemli belgenin AB ve Türkiye tarafından onaylanmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu adım, çok özel bir yılın hemen öncesinde, Türkiye ve halkıyla var olan uzun soluklu ortaklığımıza duyduğumuz güçlü bağlılığı yansıtmaktadır.”

Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması, kısa bir süre önce, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Avrupa Komisyonu’nun Güney Komşuluk Bölgesi ve Türkiye’den sorumlu Direktör Vekili Henrike Trautmann tarafından imzalanmıştır. Anlaşma, 2 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onanmış, 12.12.2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

AB, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Türkiye’ye yönelik 2022 Yıllık Eylem Programı’nı da kısa bir süre önce kabul etmiştir. Mali Çerçeve Ortaklık Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2021 ve 2022 programları kapsamında ortaklaşa kararlaştırılan somut çalışmalar da artık uygulanmaya başlayabilir.

