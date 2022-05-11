Abalıoğlu Yem’den geleceğin Zooteknistlerine destek

İlki 2005 yılında düzenlenen ve geleneksel hale gelen Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi’nin (UZOK) 15.si, bu yıl 9-11 Mayıs tarihlerinde, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından Adana’da düzenlendi. Ülkemizde Zootekni mesleğinin güçlendirilmesi adına iş birliği gerçekleştirmek, bilgi paylaşımında bulunmak, karşılıklı etkileşim ve iletişimi artırmak için genç Zooteknistler ve Zooteknist adayları ile akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya geldiler. Kongre’de, Türkiye’nin hayvansal üretiminin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu ve yeni bilimsel veriler paylaşıldı.

Ülkemizin ilk özel yem kuruluşu unvanıyla Denizli’de kurulanKongre’ye sponsorluk desteği vererek yarım asırlık tecrübesini sektöre adım atmaya hazırlanan öğrencilerle paylaştı. Üniversite öğrencilerinin gelişimine ve hayvancılık sektörüne katkı sunmayı amaçlayan Abalıoğlu Yem, Zootekni bölümü mezunu olan Abalıoğlu Yem Çiftlik Destek Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Emrah Gülgün’ü öğrencilerle buluşturarak öğrencilerin sorularına yanıt bulmasına, mezuniyet sonrası sektörde bekleyen süreçler hakkında bilgi almalarına destek oldu.

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı çiftlik hayvanları yetiştiriciliği için 1969’dan bu yana yem üretimleri yapan Abalıoğlu Yem, yıllık 2.5 milyon ton üretim kapasitesiyle ülke ekonomisine ve hayvancılığın gelişimine önemli katkılar sağlamakta; kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında eğitime de her zaman destek vererek istihdam ve kalkınmaya doğrudan etki etmektedir.