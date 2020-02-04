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Abdi İbrahim, CEO Water Mandate Bildirisini imzalayan ilk Türk şirketi oldu

. Abdi İbrahim, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) girişimi olan CEO Water Mandate destekçileri arasına girerek, Türk ilaç sektöründe bu başarıyı elde eden ilk şirket olarak yer aldı.

04 Şubat 2020 Salı 10:00
Abdi İbrahim, CEO Water Mandate Bildirisini imzalayan ilk Türk şirketi oldu

Abdi İbrahim, CEO Water Mandate Bildirisini imzalayan ilk Türk şirketi oldu

Sürdürülebilirlik alanında öncü rol oynayan Abdi İbrahim, su verimliliği çalışmalarıyla önemli bir bildiriye dahil oldu. Abdi İbrahim, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) girişimi olan CEO Water Mandate destekçileri arasına girerek, Türk ilaç sektöründe bu başarıyı elde eden ilk şirket olarak yer aldı.

Her gün milyonlarca insanın daha iyi ve mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak için “iyileştirme” tutkusunu hiç kaybetmeden 108 yıldır çalışmalarını sürdüren Abdi İbrahim, “geleceği” ve “dünyayı” iyileştirmek yolunda önemli bir adım atarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olan CEO Water Mandate’nin imzacıları arasında yer aldı. Böylece CEO Water Mandate imzacıları arasına katılan ilk Türk ilaç şirketi oldu.

Sektörüne bu alanda da öncülük eden Abdi İbrahim, CEO Water Mandate destekçileri arasına katılarak sürdürülebilir su politikaları ve uygulamalarını küresel ölçekte bir taahhüt ile destekliyor. Şirket, su kullanım değerlerini Water Mandate insiyatifinin uygun gördüğü kriterlere göre hazırlayacak ve yıllık olarak raporlayacak. Bu bildiriyle su konusunda önemli uluslararası bir inisiyatifin paydaşı olan Abdi İbrahim, dünyanın her yerinde eş zamanlı olarak sürdürülen su koruma politikalarına, şirket taahhütleriyle destek verecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, “Tüm canlılar için vazgeçilmez bir doğal kaynak olan su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak şirketlerin büyük bir sorumluluğu haline geldi. Gelecek nesiller için en kıymetli miraslardan biri olan suya sahip çıkmak hepimizin görevi. Abdi İbrahim olarak bu sorumluluk bilinciyle, bütünsel bir strateji izliyoruz. Sürdürülebilirlik Raporumuzun ana performans kriterleri arasında yer alan etkin geri kazanım yöntemleriyle su tüketiminin azaltması konusu bizim için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda 2012-2016 yılları arasında 46.524 m³ olarak sağlanan su tasarrufu, 2017’de belirli ürünlerde kampanya sayılarının artırılması ve mikrobiyolojik testlerin 7 su noktasında azaltılmasıyla 47m³, 2018 yılında ise belirli ürünlerde yıllık üretim sayısının azaltılmasıyla 1.050 m³ artarak toplam 47.621 m³’e ulaştı. Su verimliliği konusundaki farkındalığımız çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olan CEO Water Mandate’nin imzacıları arasında yer alan ilk Türk ilaç şirketi olmaktan gururluyuz. Bu adımla birlikte küresel anlamda su koruma politikalarını da destekler hale geleceğiz. Bu girişimin su yönetimi konusunda bize önemli destek sağlayacağına inanıyoruz. Umarız sektörümüze de örnek olur” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdi İbrahimCEO Water Mandate
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