Abdi İbrahim iklim değişikliği yönetiminde global başarı

Abdi İbrahim iklim değişikliği yönetiminde global başarıya imza attı



Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik çalışmalarını tüm iş süreçlerinin merkezine alan Abdi İbrahim, bu konuda attığı adımlar ve hayata geçirdiği uygulamalarla önemli bir uluslararası başarıya daha imza attı. Abdi İbrahim, dünyanın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu olarak tanınan, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal kaynakların korunması alanlarında faaliyet gösteren Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project- CDP) İklim Değişikliği Programı’nda Biyoteknoloji & İlaç sektöründe küresel ortalamanın üzerinde bir performansla B- listesine girmeye hak kazandı.

Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğine büyük önem veren, 2030 yılında karbon ayak izini sıfıra indirmek için çalışmalarını yürüten Abdi İbrahim, bu çalışmalarıyla uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti. Abdi İbrahim, Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programları kapsamında yaptığı ilk raporlama ile İklim Değişikliği Programı’nda Biyoteknoloji & İlaç sektöründe, küresel seviyede genel ortalamanın üzerinde yer alarak B- listesine girmeye hak kazandı. Böylelikle tüm dünyadan yaklaşık 10 bin şirketin yer aldığı, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi’nde önemli bir başarı elde etti.

“Daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz”

’ingirme başarısını değerlendiren“Abdi İbrahim olarak her gün milyonlarca insanın daha iyi, daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Ticari faaliyetlerimizi sürdürürken ve yatırımlarımızı hayata geçirirken, topluma ve içinde yaşadığımız dünyaya “iyi” iz bırakmayı daima öncelik olarak görüyor ve tüm aksiyonlarımızı çevre odaklı olarak planlıyoruz. CDP kapsamında ilk raporlamamız olmasına rağmen, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında B- listesine girmekten büyük gurur duyuyoruz. İklim değişikliği alanında sektörümüzün küresel ve Avrupa ortalamasının üzerinde bir skor elde ettiğimiz için ayrıca mutluyuz. İlk defa başvuran ve not alan bir şirket olarak Türkiye’de çoğu 5-10 yıldan fazladır bu işi yapan 129 başvuru sahibinin 85’ini geride bıraktık. Bu önemli gelişme Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarında doğru bir yolda olduğunu göstermiş oldu. İki kategoride de gelişim alanlarımız bulunuyor. Nihai hedefimiz ‘A’ notu alan şirketler listesine girmek. Atacağımız kararlı adımlarla bunu da başaracağımızdan eminim” dedi.

Bu başarıların Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik alanındaki duruşuna büyük katkı sağlayacağını belirten Bülbül, şunları söyledi: “Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl yayınladığı Küresel Risk Raporu’nun 2020 yılı çalışmasında ilk kez, gelecek 10 yılda beklenen küresel risklerin ilk beşi çevresel risklerden oluştu. Her geçen gün çevresel risklerin etkisini artırdığı günümüzde, başta kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere herkese önemli sorumluluklar düşüyor. Ekosistemine, yaşadığı topluma ve çevreye karşı sorumluluk üstlenen ve daha iyi bir gelecek için güçlü adımlar atan şirketler, gelecekte dönüşümün temsilcileri olacak. Biz de Abdi İbrahim olarak üç kuşaktır iyileştirme misyonuyla çalışıyoruz; iyilik DNA’mızda var. Her gün milyonlarca insanın daha iyi ve mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunuyoruz. Bu yıl ‘hayatı iyileştirmek’ misyonumuzu biraz daha farklı bir noktaya taşıyarak ‘geleceği iyileştiriyoruz’ dedik ve sürdürülebilirlik stratejimizi bu söylem etrafında şekillendirdik. Türkiye’nin iyileştirici gücü olarak, önümüzdeki dönemde de kurumsal vatandaş kimliğimiz, sektörel misyonumuz, toplumsal önceliklerimiz, evrensel ilke ve hassasiyetlerimizle daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”

CDP hakkında

2000 yılında Londra’da başlatılan ve kâr amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışmaktadır. Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 8.000 civarı kurum sera gazı emisyonları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verileri kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. Dünyanın en büyük kurumsal ilkim değişikliği, su ve orman-risk datasını elinde bulunduran CDP, 2020 yılı itibarıyla 106 trilyon dolar değerindeki varlığı yöneten 515 yatırımcı adına hareket etmekte ve dünyanın önde gelen şirketlerine çevresel politikalarını açıklamaları adına çağrıda bulunmaktadır. Kuruluş, tüm dünyada sadece uyguladığı ana programlarla değil başını çektiği kampanya ve çevre hareketleriyle de son yıllarda iş dünyası ve politika süreçleri üzerinde etkin olmaktadır.