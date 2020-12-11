Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Abdi İbrahim iklim değişikliği yönetiminde global başarı

11 Aralık 2020 Cuma 09:22
Abdi İbrahim iklim değişikliği yönetiminde global başarı

Abdi İbrahim iklim değişikliği yönetiminde global başarıya imza attı


Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirlik çalışmalarını tüm iş süreçlerinin merkezine alan Abdi İbrahim, bu konuda attığı adımlar ve hayata geçirdiği uygulamalarla önemli bir uluslararası başarıya daha imza attı. Abdi İbrahim, dünyanın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu olarak tanınan, iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal kaynakların korunması alanlarında faaliyet gösteren Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project- CDP) İklim Değişikliği Programı’nda Biyoteknoloji & İlaç sektöründe küresel ortalamanın üzerinde bir performansla B- listesine girmeye hak kazandı.

Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliğine büyük önem veren, 2030 yılında karbon ayak izini sıfıra indirmek için çalışmalarını yürüten Abdi İbrahim, bu çalışmalarıyla uluslararası alanda önemli bir başarı elde etti. Abdi İbrahim, Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programları kapsamında yaptığı ilk raporlama ile İklim Değişikliği Programı’nda Biyoteknoloji & İlaç sektöründe, küresel seviyede genel ortalamanın üzerinde yer alarak B- listesine girmeye hak kazandı. Böylelikle tüm dünyadan yaklaşık 10 bin şirketin yer aldığı, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi’nde önemli bir başarı elde etti.

Abdi İbrahim’in Karbon Saydamlık Projesi’nde B- listesine girme başarısını değerlendiren Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, “Abdi İbrahim olarak her gün milyonlarca insanın daha iyi, daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Ticari faaliyetlerimizi sürdürürken ve yatırımlarımızı hayata geçirirken, topluma ve içinde yaşadığımız dünyaya “iyi” iz bırakmayı daima öncelik olarak görüyor ve tüm aksiyonlarımızı çevre odaklı olarak planlıyoruz. CDP kapsamında ilk raporlamamız olmasına rağmen, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında B- listesine girmekten büyük gurur duyuyoruz. İklim değişikliği alanında sektörümüzün küresel ve Avrupa ortalamasının üzerinde bir skor elde ettiğimiz için ayrıca mutluyuz. İlk defa başvuran ve not alan bir şirket olarak Türkiye’de çoğu 5-10 yıldan fazladır bu işi yapan 129 başvuru sahibinin 85’ini geride bıraktık. Bu önemli gelişme Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarında doğru bir yolda olduğunu göstermiş oldu. İki kategoride de gelişim alanlarımız bulunuyor. Nihai hedefimiz ‘A’ notu alan şirketler listesine girmek. Atacağımız kararlı adımlarla bunu da başaracağımızdan eminim” dedi.

“Daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz”

Bu başarıların Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik alanındaki duruşuna büyük katkı sağlayacağını belirten Bülbül, şunları söyledi: “Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl yayınladığı Küresel Risk Raporu’nun 2020 yılı çalışmasında ilk kez, gelecek 10 yılda beklenen küresel risklerin ilk beşi çevresel risklerden oluştu. Her geçen gün çevresel risklerin etkisini artırdığı günümüzde, başta kamu ve özel kuruluşlar olmak üzere herkese önemli sorumluluklar düşüyor. Ekosistemine, yaşadığı topluma ve çevreye karşı sorumluluk üstlenen ve daha iyi bir gelecek için güçlü adımlar atan şirketler, gelecekte dönüşümün temsilcileri olacak. Biz de Abdi İbrahim olarak üç kuşaktır iyileştirme misyonuyla çalışıyoruz; iyilik DNA’mızda var. Her gün milyonlarca insanın daha iyi ve mutlu bir yaşam sürmesine katkıda bulunuyoruz. Bu yıl ‘hayatı iyileştirmek’ misyonumuzu biraz daha farklı bir noktaya taşıyarak ‘geleceği iyileştiriyoruz’ dedik ve sürdürülebilirlik stratejimizi bu söylem etrafında şekillendirdik. Türkiye’nin iyileştirici gücü olarak, önümüzdeki dönemde de kurumsal vatandaş kimliğimiz, sektörel misyonumuz, toplumsal önceliklerimiz, evrensel ilke ve hassasiyetlerimizle daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”

CDP hakkında

2000 yılında Londra’da başlatılan ve kâr amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışmaktadır. Şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin iklim değişikliği tehdidine karşı önlem almalarını sağlayacak bilgileri toplamak ve paylaşmak amacıyla başlatılan CDP aracılığı ile 8.000 civarı kurum sera gazı emisyonları, iklim değişikliği stratejileri ve sürdürülebilir su kullanımı ile ilgili verileri kamuoyuna ve yatırımcılara gönüllü bir şekilde açıklamaktadır. Dünyanın en büyük kurumsal ilkim değişikliği, su ve orman-risk datasını elinde bulunduran CDP, 2020 yılı itibarıyla 106 trilyon dolar değerindeki varlığı yöneten 515 yatırımcı adına hareket etmekte ve dünyanın önde gelen şirketlerine çevresel politikalarını açıklamaları adına çağrıda bulunmaktadır. Kuruluş, tüm dünyada sadece uyguladığı ana programlarla değil başını çektiği kampanya ve çevre hareketleriyle de son yıllarda iş dünyası ve politika süreçleri üzerinde etkin olmaktadır.

Abdi İbrahim Otsuka'dan damgalamaya karşı 'Öyle Söyleme!' çağrısı
Abdi İbrahim Otsuka'dan damgalamaya karşı 'Öyle Söyleme!' çağrısı
Gizia Gate Couture Mağazası Abdi İpekçi Caddesi’nde açıldı
Gizia Gate Couture Mağazası Abdi İpekçi Caddesi’nde açıldı
Abdi İbrahim İlaç Şirketi covid-19 tedavisi için ilaç üretimine başladı
Abdi İbrahim İlaç Şirketi covid-19 tedavisi için ilaç üretimine başladı
Abdi İbrahim, CEO Water Mandate Bildirisini imzalayan ilk Türk şirketi oldu
Abdi İbrahim, CEO Water Mandate Bildirisini imzalayan ilk Türk şirketi oldu
Abdi İbrahim'den yenilenebilir enerji hamlesi
Abdi İbrahim'den yenilenebilir enerji hamlesi
Abdi İbrahim'e ödül yağmuru
Abdi İbrahim'e ödül yağmuru
"Mevsim geçişleri depresyona sebep olabilir"
Abdi İbrahim'den 1 milyar liralık yatırım hamlesi
Abdi İbrahim'den 1 milyar liralık yatırım hamlesi
Anahtar Kelimeler:
Abdi İbrahimIklim Değişikliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışa bağımlı olmayan bir üretim için yerli ürün tüketimi şart
Dışa bağımlı olmayan bir üretim için yerli ürün tüketimi şart
Devlet Destekli Damızlık Düve Yetiştiriciliği
Devlet Destekli Damızlık Düve Yetiştiriciliği
Mobil iletişim sektörünün sorunları masaya yatırılıyor
Mobil iletişim sektörünün sorunları masaya yatırılıyor
GYİAD | Gençliğin Potansiyeli, Türkiye’nin Potansiyeli!
GYİAD | Gençliğin Potansiyeli, Türkiye’nin Potansiyeli!
SiPay’in yeni Genel Müdürü Semih Muşabak oldu
SiPay’in yeni Genel Müdürü Semih Muşabak oldu
Ekmek ve unlu mamuller sektörünün yerliliği korunmalı
Ekmek ve unlu mamuller sektörünün yerliliği korunmalı
Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği'nden uluslararası işbirliği anlaşması 
Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği'nden uluslararası işbirliği anlaşması 
Konut Kredisi Kullanmadan Ev Almak Mümkün
Konut Kredisi Kullanmadan Ev Almak Mümkün
Dokuz ayda, 333 bin kişi issizlik ödeneği istedi | İBB İstatistik Ofisi açıkladı
Dokuz ayda, 333 bin kişi issizlik ödeneği istedi | İBB İstatistik Ofisi açıkladı
İstanbul'un en önemli üç sorunu | Deprem, ekonomi ve ulaşım
İstanbul'un en önemli üç sorunu | Deprem, ekonomi ve ulaşım

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim