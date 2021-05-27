Abdi İbrahim, İSO 500 listesinde 8 basamak birden yükseldi

İstanbul Sanayi Odası tarafından 53 yıldır yapılan İSO 500 Araştırması’nın 2020 sonuçları açıklandı. Abdi İbrahim CEO’su Süha Taşpolatoğlu, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği İSO 500 listesinde bu yıl 89. sırada yer aldıklarını belirterek, ‘‘İSO 500 sıralamasında hem sektör lideri olmanın hem de 8 basamak birden yükselmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

İlaç sektöründe 19 yıldır kesintisiz liderliğini sürdüren Abdi İbrahim, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinin belirlendiği 2020 yılı “İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde, önceki yıla göre 8 basamak birden yükselerek 89. sıraya yerleşti.

İSO 500 listesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Abdi İbrahim CEO’su Süha Taşpolatoğlu: “Pandeminin getirdiği zorluklara rağmen Abdi İbrahim olarak yatırımlarımızı sürdürdük. Bu zorlu dönemde hem ülkemizde hem yurtdışında önemli yatırımlara imza attık. 2021’de de aynı azimle çalışıyoruz. Aşı üretimi ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor. 2021 yılında toplamda 100 milyon dolarlık yatırım bütçemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yurtdışında da hem mevcut yatırımlarımızı kuvvetlendirmeyi hem de yeni şirket satın alım fırsatlarını takip ediyoruz. Abdi İbrahim olarak yurtiçindeki liderliğimizi pekiştirmenin yanı sıra uluslararası pazarlarda da büyümeye devam edeceğiz. İSO 500 sıralamasında sektör lideri olmanın ve 8 sıra birden yükselmenin gururunu yaşıyoruz " diye konuştu.