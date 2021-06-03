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Abdi İbrahim Otsuka’nın Genel Müdürlüğü’ne Moonseok Choi atandı

Abdi İbrahim Otsuka, ilaç sektörünün uluslararası alanda deneyimli yöneticilerinden Moonseok Choi’yi, Genel Müdür olarak atadı.

03 Haziran 2021 Perşembe 10:11
Abdi İbrahim Otsuka’nın Genel Müdürlüğü’ne Moonseok Choi atandı

Abdi İbrahim Otsuka’nın Genel Müdürlüğü’ne Moonseok Choi atandı

  

Türk ilaç sektörünün lider firması Abdi İbrahim ve dünyanın ilk 30 ilaç şirketi arasında yer alan Japon Otsuka ile işbirliğinin sonucu olarak kurulan Abdi İbrahim Otsuka, Genel Müdür Yardımcısı Moonseok Choi’yi, 10 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yeni Genel Müdür olarak atadı.

 

Moonseok Choi kimdir?

İlaç sektöründe önemli deneyimleri bulunan Moonseok Choi, Kore’de Kyungpook National Üniversitesi biyoloji bölümünden mezun oldu. Kariyerine 2008 yılında Seul merkezli Korea Otsuka Pharmaceutical şirketinin satış departmanında başlayan Choi, 2013 yılından 2016 yılına kadar Korea OIAA (Otsuka International Asia & Arab) pazarlama bölümünde görev yaptı. 2016 yılında Kore’den Japonya’ya Otsuka Pharmaceutical ’a geçiş yapan Choi, burada Küresel İş Geliştirme bölümünde yöneticilik görevinde bulundu. 2017 yılında Japonya’dan Türkiye’de Abdi İbrahim Otsuka’ya geçiş yapan Choi, Genel Müdür yardımcılığını üstlendi. Abdi İbrahim Otsuka’nın Genel Müdürü olarak atanan Choi, anadili Korece dışında İngilizce ve Japonca biliyor.

Abdi İbrahim Otsuka Hakkında: 

Abdi İbrahim Otsuka, Abdi İbrahim ile 1964 yılında kurulmuş Japonya’nın en köklü ilaç şirketlerinden Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.’nin %50 ortaklığıyla 6 Kasım 2012 tarihinde kurulmuştur.  Merkezi İstanbul’da yer alan şirket, Otsuka Pharmaceutical’ın üstün Ar-Ge gücü ve deneyimi sonuncunda, Abdi İbrahim’in en ileri teknolojilerin kullanıldığı GMP standartlarındaki tesislerinde üretilen yenilikçi ürünleri insanlığın hizmetine sunmaktadır. Abdi İbrahim Otsuka, her iki büyük firmanın misyon ve vizyonlarından aldığı güçle Türkiye ve yakın pazarlarda değer katma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

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Abdi İbrahimOtsuka
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