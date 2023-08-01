Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Abdi İbrahim Üretim ve Tedarik Grup Başkanı Şafak Öner Oldu

Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim, yönetim kadrosuna deneyimli bir ismi daha kattı. Uluslararası markalarda üst düzey görevlerde bulunan Şafak Öner, Abdi İbrahim Üretim ve Tedarik Grup Başkanı olarak atandı.

01 Ağustos 2023 Salı 10:43
Abdi İbrahim Üretim ve Tedarik Grup Başkanı Şafak Öner Oldu

Abdi İbrahim Üretim ve Tedarik Grup Başkanı Şafak Öner Oldu

  

111 yıldır hayatı iyileştirme misyonuyla faaliyet gösteren Abdi İbrahim, üst düzey yönetim kadrosunu büyütmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Üretim ve Tedarik Grup Başkanı görevine Şafak Öner getirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Öner, profesyonel iş hayatında sırasıyla; Roche’da Tedarik Zinciri Müdürü, Bayer’de Üretim Müdürü, Dow Kimyasallar’ın da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Proje Müdürü, Bayer’de Endonezya Tedarik Merkezi Başkanı, Novartis’te Katı Üretim Global Başkanı ve Zentiva’da Endüstriyel Operasyonlar Başkanı (COO) olarak üst düzey görevlerde önemli sorumluluklar üstlendi. 

İlaç sektöründe 24 yılı aşkın tecrübesi bulunan Şafak Öner, Abdi İbrahim’deki yeni görevinde tedarik zincirinin stratejik hedeflerini belirlemek, tedarikçi yönetimi, lojistik koordinasyon, stok ve risk yönetimi alanlarında şirkete katkı sunacak. 

Anahtar Kelimeler:
Abdi İbrahim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tiny Home Show için geri sayım başladı | 1 milyarlık ticaret hacmi hedefleniyor
Tiny Home Show için geri sayım başladı | 1 milyarlık ticaret hacmi hedefleniyor
CES İleri Kompozit IDEF’23’te Yoğun İlgi Gördü
CES İleri Kompozit IDEF’23’te Yoğun İlgi Gördü
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ayrıntılar belli oldu
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ayrıntılar belli oldu
Tezmaksan EMO Hannover Fuarı’nda CUBEBOX katılıyor
Tezmaksan EMO Hannover Fuarı’nda CUBEBOX katılıyor
IVECO, ağır vasıta pilli elektrikli araçları yıl sonu yollarda
IVECO, ağır vasıta pilli elektrikli araçları yıl sonu yollarda
Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzümün ihracat yolculuğu başladı
Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzümün ihracat yolculuğu başladı
Türkiye’nin 6 aylık su ürünleri ihracatı 829 milyon dolara ulaştı
Türkiye’nin 6 aylık su ürünleri ihracatı 829 milyon dolara ulaştı
Palandöken | Esnafın cep telefonu POS cihazına dönecek
Palandöken | Esnafın cep telefonu POS cihazına dönecek
Emeklilere yıl sonu ne kadar zam yapılacak?
Emeklilere yıl sonu ne kadar zam yapılacak?
Sarsılmaz'dan silahlı dronlar için tarihi anlaşma
Sarsılmaz'dan silahlı dronlar için tarihi anlaşma

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim