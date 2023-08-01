Abdi İbrahim Üretim ve Tedarik Grup Başkanı Şafak Öner Oldu

111 yıldır hayatı iyileştirme misyonuyla faaliyet gösteren Abdi İbrahim, üst düzey yönetim kadrosunu büyütmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Üretim ve Tedarik Grup Başkanı görevine Şafak Öner getirildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Öner, profesyonel iş hayatında sırasıyla; Roche’da Tedarik Zinciri Müdürü, Bayer’de Üretim Müdürü, Dow Kimyasallar’ın da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Proje Müdürü, Bayer’de Endonezya Tedarik Merkezi Başkanı, Novartis’te Katı Üretim Global Başkanı ve Zentiva’da Endüstriyel Operasyonlar Başkanı (COO) olarak üst düzey görevlerde önemli sorumluluklar üstlendi.

İlaç sektöründe 24 yılı aşkın tecrübesi bulunan Şafak Öner, Abdi İbrahim’deki yeni görevinde tedarik zincirinin stratejik hedeflerini belirlemek, tedarikçi yönetimi, lojistik koordinasyon, stok ve risk yönetimi alanlarında şirkete katkı sunacak.