Abdi İbrahim, yerinde ihracat belgesi alan ilk ilaç şirketi oldu

Abdi İbrahim, 110 yıldır hizmet verdiği ilaç sektöründe hayatı iyileştirmek adına bir önemli hamle daha gerçekleştirerek Yetkilendirilmiş Yükümlü (YYS) Kapsamında Yerinde İhracat izin belgesini aldı. Bu sayede Abdi İbrahim artık ihracat süreçlerini daha hızlı ve daha az maliyetli bir şekilde gerçekleştirebilecek. Ayrıca siparişleri iç gümrük idarelerine uğramadan kendi tesisleri üzerinden gecikmeksizin müşteriye teslim edebilecek.

TÜRK ilaç sektörünün 20 yıldır kesintisiz lideri olan Abdi İbrahim, ilaca erişim konusunda da hayatları iyileştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. 2016 yılından beri Yetkilendirilmiş Yükümlü (YYS) kapsamında gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bir marka olarak faaliyet gösteren Abdi İbrahim, yetkinliğini ve yetkilerini genişletti. Türkiye’de gümrük işlemleri konusunda pek çok kolaylık ve imtiyazlardan faydalanabilen ve kendi oto kontrolünü yapabilen bir firma olarak yürüttüğü dış ticaret işlemlerinde önemli bir yetki belgesi almaya hak kazandı.

Ticaret Bakanlığı, 06.12.2021 tarihinde Abdi İbrahim’e Yetkilendirilmiş Yükümlü (YYS) kapsamında Yerinde İhracat İzin Belgesi verdi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre; Abdi İbrahim, firmalara yerinde gümrükleme imkanı sunan bu belgeyi alan Türkiye’deki ilk ilaç firması oldu. Yerinde İhracat yetkisi kapsamında ihracat süreçlerini daha hızlı ve daha az maliyetli bir şekilde gerçekleştirme olanağı sağlayacak bu belge ile Abdi İbrahim siparişleri iç gümrük idarelerine uğramadan gecikmeksizin kendi tesislerinden müşteriye teslim edilebilecek.