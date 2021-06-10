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Abdi İbrahim’e Social Media Awards’dan 3. kez altın ödül

Üst üste üç yıldır ilaç kategorisinin kazananı Abdi İbrahim’e Social Media Awards’dan altın ödül

10 Haziran 2021 Perşembe 10:08
Abdi İbrahim’e Social Media Awards’dan 3. kez altın ödül

 Abdi İbrahim’e Social Media Awards’dan 3. kez altın ödül

Türk ilaç sektörünün 19 yıldır kesintisiz lideri Abdi İbrahim, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021’de SocialBrands Veri Analitiği bölümünde ilaç kategorisinde üst üste üçüncü kez altın ödülün sahibi oldu. Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, ödül töreninde yaptığı konuşmada “Bu başarıda özverili şekilde çalışan ekip arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve bizleri tüm kanallarımızdan takip ederek etkileşimde bulunan paydaşlarımızın payı büyük” dedi.

 

İLAÇ sektöründe 109 yıldır hayatı iyileştirme hedefiyle faaliyet gösteren, Eylül 2020’de İsviçreli biyoteknoloji şirketi OM Pharma’yla stratejik ortaklık kurarak global kimliğini güçlendiren Abdi İbrahim liderliğini sosyal medya iletişimi alanında da sürdürüyor. Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021’de Abdi İbrahim bu yıl da altın ödülün sahibi oldu. SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde ilaç kategorisinde altın ödülü kazanan Abdi İbrahim, dijitalleşmenin pandemi döneminde daha fazla önem kazandığı iletişim alanında da sektör liderliğini üstlendi.

Yarışmada Veri Ödülleri bölümü için 55 binden fazla sosyal medya marka hesabı SocialBrands puanlarına göre tamamen analitik olarak incelendi. 1 Mart 2020-1 Mart 2021 dönemini kapsayan değerlendirmede hayran sayısı, hayran artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı. Deloitte araştırma şirketinin uzmanlığında yürütülen kapsamlı değerlendirme sonucunda Social Media Awards Turkey-SocialBrands Veri Analitiği bölümü ilaç kategorisinde altın ödülün kazananı Abdi İbrahim oldu.

Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, online olarak düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi: “Pandemi hepimiz için sıra dışı, zor bir dönemdi. Kendine has dinamikleri olan bu dönemde en öne çıkan alanlardan biri iletişim oldu. Bilhassa dijital iletişim en hareketli dönemini yaşadı. Bilgiye ulaşmanın en pratik yolu olarak sosyal mecraları hiç olmadığı kadar yoğun kullandık. Abdi İbrahim olarak öteden beri dijital iletişime yatırım yapan, sosyal medya mecralarını etkin kullanan bir firmayız. Hastalara, hasta yakınlarına, hekimlere kısaca tüm topluma daha yakın olmak için sosyal medya mecralarını iletişimde önemli bir kanal olarak görüyoruz. Social Media Awards Turkey-SocialBrands Veri Analitiği bölümü ilaç kategorisinde altın ödüle layık görülmüş olmaktan Abdi İbrahim olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Bu değerli ödüle, 2019 yılından bu yana üst üste üç yıldır layık görülüyoruz. Bu başarıda özverili şekilde çalışan ekip arkadaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve bizleri tüm kanallarımızdan takip ederek etkileşimde bulunan paydaşlarımızın payı büyük. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

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