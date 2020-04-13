

Accor Otel Grubu’ndan koronavirüsle mücadele sürecine fon çözümü

Dünyanın öncü otel gruplarından Accor Otel Grubu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışanlarına, ortaklarına ve topluma destek vermek amacıyla “ALL Heartist” fonunu hayata geçirdi. Bu süreçte fona ayrılan bütçe ile mali zorluklar yaşayan çalışanlar, iş ortakları, sağlık profesyonelleri ve krize yönelik dayanışma girişimleri desteklenecek.

FRANSA merkezli Avrupa’nın en önde gelen otel zinciri Accor Otel Grubu, dünya nüfusunun yarısından fazlasını etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid- 19) salgınıyla mücadele kapsamında kaynak ve zaman sağlayarak ve lokalden küresele uzanan ağına erişim sağlama fırsatı sunarak “All Heartist” isimli bir fon oluşturdu. Fon, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında mali sıkıntılar ve zorluklar yaşayan çalışanlarına, ortaklarına ve dayanışma girişiminde bulunan sivil toplum kuruluşlarına destek verecek. Accor Otel Grubu’nun bu girişimi, grubun ve hissedarlarının gelecekteki ihtiyaçları planlarken mevcut sağlık krizine yönelik küresel dayanışma girişimlerine anlamlı ve önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Accor planlanan kar payının % 25'ini (70 milyon Avro) koronavirüs (Covid-19) sürecini atlatmak amacı ile “ALL Heartist Fonu”na tahsis edecek. Accor Otel Grubu, oluşturulan fonla 300.000 çalışanından yeterli sosyal güvenlik veya sağlık sigortası olmayanlar için COVID-19 ile ilgili hastane masraflarını ödemeyi taahhüt edecek. “All Heartist” fonu vaka bazında, büyük mali sıkıntı çeken ücretsiz izinli çalışanları; vaka bazında, mali zorluklarla karşılaşan bireysel ortakları destekleyecek.

Bunun yanı sıra “” fonu ile dayanışma girişimleri ön safhada çalışan sağlık profesyonelleri ve kar amacı gütmeyen organizasyonları desteklemek için de uygulanacak.

Accor Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sébastien Bazin, “All Heartist” Fonu hakkında şunları söyledi: " Başkalarını samimiyetle karşılamak, korumak ve ilgilenmek, yaptığımız işin tam kalbindedir. Durumun büyüklüğü ve aciliyeti ışığında, değerlerimiz ve taahhütlerimizin ruhu ile anında ve anlamlı bir şekilde hareket etmeye karar verdik. Bu etkili hareketle, kriz sırasında cesaretle, başkalarını düşünen herkese dayanışma ve şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Yönetim Kurulu adına ise grubun ana hissedarlarına teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı, “ALL Heartist Fonu” mümkün olmazdı.”

Accor hakkında

Accor, 110 ülkedeki 5.000 otel, resort ve rezidansta benzersiz ve anlamlı deneyimler sunan dünya lideri artırılmış bir misafirperverlik grubudur. Lüksten ekonomiye rakipsiz bir marka portföyüne sahip olan Accor, 50 yıldan fazla bir süredir misafirperverlik becerisi sunmaktadır. Konuklarına konaklamanın ötesinde deneyimler sunan Accor yiyecek ve içecek, eğlence, sağlık ve ortak çalışma markalarıyla yaşamanın, çalışmanın ve eğlenmenin yeni yollarını sunuyor. İş performansını artırmak için Accor’un iş hızlandırıcıları portföyü, konukseverlik dağıtımını, operasyonları ve deneyimi güçlendirir. Konuklar ayrıca, dünyanın en çekici otel sadakat programlarından birine ALL Accor Live Limitless’e erişim sağlıyor.

Accor, sürdürülebilir değer yaratmaya derinden bağlıdır ve dünyaya ve topluma sürdürülebilir kazandırmada aktif bir rol oynar. Planet 21 – Acting Here olumlu bir misafirperverlik deneyimi için çaba sarf ederken, bağış fonu olan Accor Solidarity (Accor Dayanışma), mesleki eğitim ve istihdama erişim yoluyla dezavantajlı grupları güçlendirmektedir.

Accor SA, Euronext Paris Menkul Kıymetler Borsası'nda (ISIN kodu: FR0000120404) ve ABD'deki OTC Piyasasında (Ticker: ACRFY) halka açık olarak listelenmiştir. Daha fazla bilgi için accor.com adresini ziyaret edebilir ya da bizi Twitter ve Facebook'ta takip edebilirsiniz.