Açılmayla esnafın yüzü gülmeye başladı

Türkiye’de geleneksel esnafın nabzını tutan REM Esnaf Barometresi Raporu, Haziran 2021 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre Genel Güven endeksi bir önceki döneme göre 6 puanlık anlamlı artışla 17,1 oldu ve geçen yılın Haziran döneminin üzerine çıktı. Esnafın iş yapma seviyesi de salgın kısıtlamalarının kaldırılması ve restoranların açılmasıyla 20 puan arttı.

Esnafın işleri normale dönüyor

Phygital perakende deneyimi sağlayıcısı REM People’ın CEO’su Bülent Peker, Türkiye’de ilk kez REM People tarafından hazırlanan ve küçük esnafa yönelik detaylı veriler içeren raporun Haziran ayı sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “Esnaf Barometresi’nin Haziran ayı sonuçları hayatın normale dönmeye başlamasıyla birlikte esnafın da yüzünün gülmeye başladığını gösteriyor. Gelecek dönem için de umutlu olan esnaf işlerinin artmaya devam edeceğini düşünüyor.”

Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 1.500 noktada yapılan ziyaretlerle hazırlanan “REM – Esnaf Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Haziran’21 sonuç raporunda öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:

Haziran 2020’yi geçti

Genel Güven endeksi bir önceki döneme göre 6 puanlık anlamlı artışla 17,1 oldu ve geçen yılın Haziran döneminin üstüne çıktı. Bu duruma; iş yapma ve finansal durumu ortaya koyan Mali Durum alt endeksinin 15,1 puan, ülke ekonomisine güveni ifade eden Genel Ekonomi alt endeksinin ise 6,7 puan yükselmesi etkili oldu.

‘Ekonomi büyüyecek’ diyorlar

Fiyatlar genel seviyesinin artması, işsizlik oranlarının artması, tüketicinin alım gücünün düşmesi gibi makro göstergeler nedeniyle ülke ekonomisi hakkında olumsuz düşünce hâkim olsa da önümüzdeki dönemde ekonominin de toparlanacağı beklentisi hâkim. Ülke ekonomisinin önümüzdeki dönemde gelişeceğini düşünenlerin oranı 15 puanlık artış ile %25’e yükseldi.

Esnafın yüzü gülmeye başladı

Haziran döneminde kafe-restoranların da açılması dahil olmak üzere daha geniş çerçevede kısıtlamaların kaldırılması sosyal hayatı canlandırdı. Böylece iş yapma seviyesi daha güçlü bir şekilde artarak yükseliş trendini sürdürdü. ‘Önceki döneme göre işlerim arttı’ diyenlerin oranı 20 puanlık artış ile %39’a yükseldi. ‘Önümüzdeki dönemde işlerim artacak’ diyenlerin oranı da 16 puanlık artış ile %44’e çıktı.

Önce sağlık sonra huzur

Esnafın genel yaşama dair düşünceleri incelendiğinde %29 ile hala salgının gündelik yaşamı etkilemesinden şikayetçiler. Esnafın %17’si ise temel hak ve özgürlükler, eğitim, demokrasi gibi toplumsal konularda bir ilerleme bekliyor.

Eğitim seviyesi yükseldikçe aşı azalıyor

Yurtdışından aşı tedarikinin artmasına bağlı olarak aşılama sürecinin hızlanmasıyla aşı olanların oranı %41’e ulaştı, %38’i ise aşı olacağını söyledi. Aşı olma oranı yaş ile doğru orantılı olarak değişiyor. 55 yaş ve üzeri grupta %65 iken 18 -24 yaş grubunda ise %24 çıktı. Eğitim seviyesine göre incelediğinde ise ters yönde ilişki görülüyor. Üniversite ve üzeri eğitim seviyesinde aşı olanların oranı %37 olurken, ilkokul ve altı eğitim seviyesine sahip esnaflarda aşı olanların oranı yüzde 52’ye çıkıyor.

İstanbul Kart hareketliliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yakın zamanda hizmete soktuğu uygulama olan Halk Bakkal noktası olma, yani İstanbul Kart ile alışverişin geçerli olması uygulaması incelendiğinde; İstanbul Geleneksel Kanal esnafının %7’sinde Halk Bakkal uygulaması geçerli. Bu noktalarda İstanbul Kart ile daha çok gazlı ve gazsız İçecekler, atıştırmalık ürünler ve paket su kategorilerinde alışveriş yapılıyor.

REM People hakkında:

2015 yılında perakende şirketlerine bağımsız denetim ve danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla kurulan REM People, perakendenin fiziksel ve dijital dünyasından toplanan verilerden, gelişmiş analitik yöntemler (tanımlayıcı, teşhisçi, tahminci ve öngörülü) ve inovatif teknoloji çözümleriyle aksiyon alınabilir içgörüler üretiyor. REM People, phygital perakende alanındaki tecrübesiyle ürettiği küresel ürünleriyle perakende analitiği, büyük veri analizi ve yeni nesil perakende araştırmaları alanında faaliyet gösteriyor. REM People, firmaların, satış noktaları içerisindeki satış, pazarlama, tanzim, teşhir, fiyat ve genel perakende performanslarını ölçümlüyor ve yüzde 100 yerli yazılım ve yapay zeka çözümleriyle şirketlerin sahadaki gözü kulağı oluyor. REM People, Adel Kalemcilik, Arla Foods, Bahlsen, Bayer, Bel Groupe, Canon, Danone Nutricia, Haribo, Henkel, Huawei, Intel, JBS Seara, Kraft Heinz, Kellogg’s, Kimberly Clark, Microsoft, Mondelez, Nestle, P&G, PepsiCo, Pernod Ricard, Red Bull, Superonline, Turkcell ve Unilever gibi dünya devlerine 45 ülkede hizmet veriyor.